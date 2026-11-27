Marc Marquez. (REUTERS/Pablo Morano/File Photo)

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Entrando en la recta final de las elecciones generales, la noticia que ha acaparado todos los titulares deportivos es la retirada de Marc Márquez. El catalán, de 33 años, ha decidido que este domingo en Valencia sea su última carrera en MotoGP a pesar de tener contrato con Ducati hasta 2028. El anuncio ha sorprendido a todos en el paddock, pero él ha seguido a lo suyo, batiendo un nuevo récord en la práctica de Chester.

Sin embargo, su retirada ha abierto un nuevo frente: el de los recuerdos. Momentos inolvidables como los primeros títulos, pero también entrevistas y declaraciones. Y por supuesto, comparaciones. Muchos pilotos viven en Andorra, donde se tributa mucho menos, y Márquez, que llegó a tener casa allí, nunca dio ese paso. “Los he pagado toda mi trayectoria deportiva en España”, explicó a Ana Pastor en El Objetivo al hablar de sus impuestos.

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No lo presenta como una bandera. “No lo hago para transmitir ningún mensaje. Hago cosas en la moto y en el día a día para transmitir mensajes, pero esto lo hago como lo siento”, aclaró. Tampoco critica a quienes se marchan; entiende que cada uno decida por sí mismo.

Marc Márquez se retirará tras la última carrera de la temporada 2026 en Valencia: "Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", dijo Márquez en un video difundido desde el box en Valencia.

“Dos meses duré seguidos”

Andorra no le era ajena. Desde los 15 años iba con sus padres desde Cervera, a una hora de la frontera, a comprar y a pasar fines de semana. Ya en el Mundial, en cuanto tuvo coche, se quedaba a dormir y entrenaba en las pistas y haciendo esquí de montaña. A finales de 2014 se filtró que planeaba mudarse allí y se desató una fuerte presión mediática. Acabó cancelando el traslado y comprometiéndose a tributar en España. Con 22 años compró una vivienda en el Principado, que conservó casi cuatro años. “Nunca viví allí de verdad y nunca pagué impuestos allí. En la práctica, solo guardaba los esquís”, ha dicho. Sí probó a pasar un invierno entero, pero no funcionó. “Dos meses duré seguidos y dije: ‘Yo España y casa’”, contó. Eso sí, reconoció que a nivel de impuestos allí se paga mucho menos.

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Marc Márquez. (AP Foto/José Bretón)

De Cataluña a Madrid

Márquez cuenta que al principio de su carrera se mantuvo en Cervera. La mudanza a Madrid llegó después de su lesión de 2020. “Desde mi lesión, necesito equipamiento especial, fisioterapeutas y un entrenamiento diferente. Por eso me mudé a Madrid, porque allí encontré un buen equipo y un buen centro de entrenamiento”, explicó. “Siempre vivo donde creo que tengo las mejores condiciones para rendir mejor en la pista.”

Sobre el dinero que dejó de ganar, ha hecho números a su manera. “Viviendo siempre en España tengo la mitad de lo que podría tener”, admitió a La Gazzetta dello Sport. Pero se preguntaba si con el doble en el banco cambiaría su vida, y la respuesta era no. “Creo que hay un sentido de la justicia, un sentido cívico: quien tiene más debe pagar más. Con algunos límites, claro…”, añadió. En otra entrevista fue directo: “Claro que gano mucho dinero. Incluso después de pagar mis impuestos, todavía me sobra bastante”.

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Marc Márquez se retirará tras la última carrera de la temporada 2026 en Valencia: "Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", dijo Márquez en un video difundido desde el box en Valencia.

El primer millón y la casa de Pozuelo

Su relación con Hacienda empezó pronto. En 2013, con 20 años, ganó su primer Mundial de MotoGP y cobró más de un millón de euros. “Más del 50% se lo llevó Hacienda. El 10% para el mánager, motos de entreno…”, recordó. Su gran apuesta ha sido el ladrillo. Vive en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, en una casa de más de 1.300 metros cuadrados que perteneció al exfutbolista Mariano Díaz. Él mismo calcula su valor en unos 10 millones. “Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando”, dijo a Auto Bild. Asegura que no tiene deudas. También conserva una casa y una nave en Cervera.