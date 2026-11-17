Efectos de la DANA Alice en Los Alcázares, Murcia, en octubre de 2025. (Edu Botella/Europa Press)

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Con bastante frecuencia se dice que España es uno de los países del mundo más afectados por la emergencia climática. Y es que los datos así lo avalan, demostrando que esta crisis no es una amenaza del futuro, sino ya del presente: en 2025, nuestro país fue el tercero a nivel mundial más golpeado por los fenómenos meteorológicos extremos, solamente superado por Jamaica y Sri Lanka.

Estos resultados proceden del Índice de Riesgo Climático 2027 de Germanwatch, informe que ha sido presentado este martes en la Cumbre del Clima (COP31) que se está celebrando en Antalya (Turquía). El estudio parte de las consecuencias que estos episodios tienen en cuanto a fallecimientos, personas afectadas y daños económicos, tanto en términos absolutos como relativos.

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Según el informe, España sufrió en 2025 la conjunción de una intensa ola de calor, tres tormentas y tres grandes incendios forestales. Ese verano, de hecho, fue el más caluroso observado en el país desde que existen registros, aunque ahora ha sido superado por el de 2026, tal y como indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en septiembre. “Con casi 3900 muertes como resultado, el intenso verano, que duró desde abril hasta septiembre e incluyó una ola de calor que alcanzó una temperatura de 46 °C, fue el fenómeno más mortal", explica el informe.

Ciclista por las calles de Sevilla en plena ola de calor, a 11 de agosto de 2025. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Las altas temperaturas estivales propiciaron un verano de fuego y ceniza. Los incendios forestales de 2025, según recoge el Índice de Riesgo Climático. “En toda España, se habían quemado 380.000 hectáreas hasta el 1 de septiembre, aproximadamente 1,5 veces la superficie de Luxemburgo”. Esta superficie quemada marcó el triste récord de la más elevada desde 1961, año en el que comenzaron a registrarse. Además, “más de 8.000 personas fueron evacuadas y, por primera vez, España activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para solicitar ayuda en la lucha contra los incendios”.

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El informe también indica que el evento meteorológico más costoso de 2025 para el país fue la tormenta Alice, que golpeó España en octubre en forma de DANA, especialmente en la zona del Mediterráneo. “Causó pérdidas económicas por valor de 100 millones de dólares estadounidenses y afectó a más de 1.000 personas”.

Una pareja pesca cerca el fuego, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). (Adrián Irago/Europa Press)

El huracán Melissa en Jamaica y el ciclón Ditwah en Sri Lanka

Los únicos países que superan a España en cuanto a afectación por los fenómenos meteorológicos extremos son Jamaica y Sri Lanka, que fueron protagonistas de la emergencia climática que atraviesa el planeta. En Jamaica, el huracán Melissa, de categoría 5, provocó 62 víctimas mortales y daños económicos equivalentes a casi la mitad del PIB del país en 2025. “La velocidad de los vientos de este huracán superaron los 300 km/h y fue el huracán más violento ha azotado en la historia a Jamaica y uno de los más violentos del Atlántico”.

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Sri Lanka, por su parte, se vio seriamente afectado por el ciclón Ditwah, cuyos vientos alcanzaron los 65 km/h y causó “desprendimientos de tierra y el peor desastre por inundaciones de Sri Lanka en 20 años. Además, se cobró la vida de 823 personas y ocasionó pérdida de 4.100 dólares.

Vista desde un dron de los edificios dañados tras el paso del huracán Melissa, en Lacovia, Saint Elizabeth Parish, Jamaica. (Raquel Cunha/Reuters)

Siguen a España, en cuarto y quinto lugar, Tailandia, afectado por seis ciclones tropicales, cuatro tormentas y cinco inundaciones —según el Departamento Real de Riesgo del país, fueron las lluvias más intensas en 300 años—, y Filipinas, golpeado por 15 fenómenos meteorológicos extremos, especialmente tifones, como el Kalmaegi, que dejó 372 víctimas mortales.

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La COP31, un punto clave para frenar el cambio climático

El Índice de Riesgo Climático muestra datos muy preocupantes, con una devastación de alcance mundial: entre 1996 y 2025, cerca de 10.000 fenómenos extremos han causado más de 900.000 muertes y pérdidas económicos directas superiores a 4,7 billones de dólares. Solo en 2025, estos eventos causaron 35.000 muertes, una cifra que podría estar infravalorada, especialmente por el subregistro de las muertes relacionadas con el calor en los países más pobres.

Efectos del ciclón Ditwah en Sri Lanka. (Europa Press)

Estas consecuencias, según advierten desde la ONG, se distribuyen de forma desigual, golpeando con mayor dureza a países de bajos ingresos, pese a que estos han contribuido mucho menos a la crisis climática de la que ahora son víctimas. La continuidad de estas catástrofes, tal y como señala Vera Künzel, coautora del estudio, dificulta la adaptación y reconstrucción de los territorios con menos recursos.

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En este contexto, la COP31 se convierte en un momento clave para poner freno a una emergencia climática que no va a hacer más que aumentar. Las negociaciones para el abandono de los combustibles fósiles y la aceleración de la transición energética, sin embargo, no son fáciles por la presión de los petroestados.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

“Los países deben aprovechar la COP31 para acelerar seriamente la transición para abandonar los combustibles fósiles como principal motor del cambio climático y empezar a trabajar juntos para movilizar la escala de financiación necesaria para hacer frente a los impactos en el futuro inmediato”, ha señalado David Eckstein, coautor del informe. La inacción tiene un coste considerablemente más elevado que el de la transición y la adaptación.

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Con los datos de 2026 todavía no disponibles, todo parece indicar que las olas de calor sufridas este verano se convertirán en los fenómenos meteorológicos extremos que más vidas han costado en los últimos 30 años, como señala la también coautora Lisa Schulthei. Solamente la transición hacia energías que no dependan del carbón, el gas y el petróleo y la adaptación a los impactos que vienen, con un necesario apoyo financiero a los estados con menor capacidad para ello, podrán frenar el cambio climático y hacernos más resilientes ante el mundo que se avecina. “Ambas medidas no son solo una cuestión de solidaridad global, sino una inversión en la estabilidad nacional y mundial”.