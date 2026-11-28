Imagen de archivo de una protesta de Asjubi40. (Asjubi40)

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Hubo una generación que apenas pudo estudiar. Nuestros abuelos, muchos de ellos, ni siquiera terminaron la escuela. Enseguida tuvieron que ponerse a trabajar para llevar dinero a casa. Ahora la media de entrada al mercado laboral está en torno a los 26 años, tras pasar por la universidad y, en algunos casos, tras uno o dos másters se consigue el primer empleo. Antes esto no ocurría y eso ha hecho que casi 900.000 personas en España se hayan jubilado tras más de 40 años de trabajo cotizados, pero sin llegar a la edad de jubilación. Esto les ha supuesto un recorte en sus pensiones, una penalización que ven injusta y, aunque lo han intentado, la legislatura ya llega a su fin.

Estos afectados se reunieron y formaron la asociación Asjubi40 en 2016. Desde entonces, piden la eliminación de los coeficientes reductores para quienes acumulan 40 años o más cotizados a la Seguridad Social. El partido que se puso de su lado fue Podemos, que ahora tiene riesgo de desaparecer del Congreso. Los morados impulsaron una proposición de ley que logró un avance relevante el 22 de septiembre, cuando el Congreso de los Diputados aprobó su toma en consideración con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. El texto, que contó con el respaldo de PSOE y Sumar, además de Junts, UPN y Coalición Canaria, planteaba modificar los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social para suprimir las reducciones tanto en la jubilación anticipada voluntaria como en la involuntaria. También incluía efecto retroactivo, lo que habría permitido a quienes ya están jubilados solicitar un recálculo de su pensión.

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Santiago Menchero y Kike Román nos hablan de la Asociación Asjubi40, nacida por la injusticia hacia los pensionistas de penalizar su jubilación. Se encuentran en medio de un proyecto de ley que podría cambiarles la vida.

Sin embargo, el 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones generales. Esta decisión paralizó de forma automática todas las iniciativas legislativas en curso, incluida la de Podemos sobre jubilación anticipada. Según confirmó el Congreso, la propuesta caducó sin completar su tramitación parlamentaria, pese a haber superado ya la primera votación. Fuentes económicas de Moncloa consultadas por este medio reconocen que la medida “es algo que se estaba estudiando”, pero el adelanto electoral del 29 de noviembre dejó la propuesta sin margen de tiempo para concretarse.

Ante este escenario, la asociación Asjubi40, que agrupa a los afectados por estas penalizaciones, presentó una petición formal a la Cámara Baja para que el Gobierno en funciones recurriera a un decreto ley antes de la cita electoral. La organización argumentó que la situación cumplía los criterios de “extraordinaria y urgente necesidad” que exige esta vía legislativa. Pero el Ejecutivo no atendió la solicitud y la norma va a continuar sin aplicarse.

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El coste de la reforma, el argumento del Gobierno para frenarla

Según los cálculos de Hacienda, eliminar los coeficientes reductores para los jubilados con 40 años cotizados supondría un coste anual de 3.358 millones de euros: 1.345 millones corresponderían a las jubilaciones anticipadas voluntarias y 2.013 millones a las involuntarias. Este argumento económico ha sido el principal esgrimido por el Gobierno en los últimos años para justificar su falta de avance en la reforma, pese al apoyo parlamentario cosechado en septiembre.

El sistema actual aplica coeficientes reductores que disminuyen la pensión de forma permanente a quienes se jubilan antes de la edad legal, sin distinguir entre quienes acumulan 26 años cotizados y quienes superan los 45. Según datos de la Seguridad Social, el recorte máximo en la tabla general alcanza el 21% para las carreras de cotización más cortas, mientras que un régimen transitorio vigente hasta 2033 amortigua el impacto únicamente para quienes tienen derecho a la pensión máxima del sistema, fijada en 3.359,6 euros mensuales en 2026.

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En noviembre de 2025, el Congreso ya había aprobado una moción que instaba al Ejecutivo a promover reformas en este sentido, tanto en el Pleno de la Cámara Baja como en el Senado. Sin embargo, aquella iniciativa carecía de carácter legislativo: se trataba de una petición política sin obligación de cumplimiento, según consta en la documentación parlamentaria.

Miles de firmas entregadas en el Congreso

Antes de que las Cortes se disolvieran, cuatro jubilados con entre 43 y 46 años cotizados, Manuel Guarino, Antonio Matinero, Nieves Fernández y José Lobo, entregaron en el Congreso las firmas recogidas en la plataforma Change.org para reclamar el fin de las penalizaciones. Guarino, enfermero de la sanidad pública durante 43 años, se jubiló solo seis meses antes de la edad ordinaria y vio reducida su pensión en 50 euros mensuales de forma permanente. “Después de trabajar más de 40 años, de servir a la sociedad, el sistema me castiga de por vida por jubilarme unos meses antes”, señaló en su petición, respaldada por 50.000 personas.

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Manuel Guarino pide que no le recorten su pensión. (Change.org)

La asociación Asjubi40 lleva casi una década recorriendo despachos parlamentarios para lograr esta reforma. En 2020 consiguió incluir la recomendación número 12 en el Pacto de Toledo, pero el impulso se diluyó en 2021 sin traducirse en cambios legales.

El futuro de la medida dependerá del nuevo Parlamento

La suerte de la reforma quedará ahora en manos de la composición de las Cortes que surjan de los comicios del domingo. Para que la propuesta recupere su recorrido legislativo, deberá presentarse de nuevo en la próxima legislatura, ya que su tramitación anterior quedó extinguida por la disolución parlamentaria.

Un gobierno con una configuración similar a la actual podría retomar la iniciativa con las mismas alianzas que respaldaron su toma en consideración en septiembre, mientras que un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox reduciría las posibilidades de que la reforma avance en los términos planteados por Podemos.

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Mientras tanto, la normativa vigente se mantiene sin cambios: acreditar 40 años cotizados no exime a ningún trabajador de los coeficientes reductores si decide adelantar su retiro respecto a la edad legal de jubilación.