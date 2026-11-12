La amenaza escondida en el fondo del Mar Menor que podría poner en peligro (otra vez) un enclave único en España

Mar Menor. (Øyvind Holmstad/Wikimedia Commons)

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El Mar Menor es uno de los enclaves naturales de España más castigados. Décadas de deterioro ambiental han dado lugar a episodios masivos de algas y eventos de anoxia (falta total o casi total de oxígeno), derivando en mortandades muy importantes de peces y crustáceos.

La amenaza en el Mar Menor continúa latente bajo sus aguas, tal y como ha advertido Bartolomé Morote Sánchez en su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT): el lodo que se ha acumulado en el fondo de esta laguna salada podrían dar lugar a nuevos episodios de anoxia.

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Este fango se ha generado mediante la descomposición de materia orgánica como algas y otros seres vivos, que durante años acaban acumulándose en el fondo. Cuando los lodos permanecen inmóviles, no hay problema; la amenaza llega cuando el oleaje los remueve, ya que los sedimentos en suspensión reducirían el oxígeno, afectando gravemente a la fauna y flora de la albufera.

Bartolomé Morote durante la defensa de su tesis. (UPCT/Europa Press)

“El fango acumulado en el fondo seguirá siendo una amenaza para el oxígeno de la laguna durante muchas décadas”, ha señalado el nuevo doctor por el programa de doctorado en Tecnología y Modelización en Ingeniería Civil, Minera y Ambiental de la UPCT, cuya tesis ha sido dirigida por Javier Gilabert y José María Carrillo.

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La amenaza oculta en el fondo del Mar Menor

El trabajo de Morote pone el foco sobre un aspecto que hasta el momento no había sido demasiado estudiado: “Durante años, cuando se ha hablado de los problemas del Mar Menor, casi toda la atención se ha puesto en lo que llega a la laguna desde fuera, como los sedimentos que las ramblas transportan o el agua de los campos de cultivo cargada de nutrientes”.

La amenaza que enfrenta este ecosistema no solo se debe a la eutrofización, sino que también persiste sobre él un peligro que se encuentra en su interior. “Esta tesis muestra la importancia de la resuspensión de los sedimentos consumiendo el oxígeno del agua. Hay que mirar también al fondo”, explica el doctor, que alerta de que “la gestión del ecosistema tendría que empezar a incluir la resuspensión de sedimentos”.

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Peces muertos en el Mar Menor, en 2021. (Edu Botella/Europa Press)

La investigación ha analizado por primera vez de forma detallada las olas del Mar Menor y ha creado una herramienta que permite saber cómo serán las olas conociendo solo el viento. Además, de forma novedosa, ha determinado que el mayor episodio de mortandad de peces ocurrió principalmente en el norte el Mar Menor porque el oleaje movilizó hasta allí el agua anóxica.

Un enclave castigado durante décadas

En 2016, el Mar Menor mostró signos del deterioro continuado que llevaba sufriendo desde hacía décadas: una proliferación masiva de microalgas, producida por el exceso de nitratos agrícolas que llegan hasta el agua de la laguna salada —lo que se conoce como eutrofización, que sucede porque esos nutrientes actuaron como fertilizante y generaron un crecimiento descontrolado—, ocasionó lo que acabó denominándose “sopa verde”.

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Esto deterioró la calidad del agua y supuso una grave pérdida de biodiversidad marina. El problema continuó durante los siguientes años, provocando episodios de falta de oxígeno en 2019 y 2021 que derivaron en mortandades masivas de peces y crustáceos.

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Más recientemente, los científicos han analizado otros fenómenos que están teniendo un serio impacto ecológico en el Mar Menor. Es el caso de una “mancha blanca” que persiste desde hace años en el enclave y que se produce por un episodio de whiting.

El equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y de la Universidad de Murcia documentó en un estudio publicado en la revista Marine Pollution Bulletin que este proceso no es una simple anomalía visual o un proceso geoquímico, sino que genera una importante degradación de la flora del fondo marino y una profunda simplificación de las comunidades de peces. Así, se crea una especie de “desierto bajo el agua”.

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