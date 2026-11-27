Una inquilina desahuciada da la llave de la vivienda a su casero. (Magnific)

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Una sentencia de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha declarado extinguido por vencimiento de plazo un contrato de alquiler firmado en 2018 sobre una vivienda en el municipio madrileño de Alcobendas. La resolución obliga a la inquilina a desalojar el inmueble y a asumir las cantidades pendientes por la ocupación posterior a la fecha de finalización, además de las costas del proceso.

El contrato se firmó el 1 de agosto de 2018 con una duración inicial de un año. El acuerdo contemplaba prórrogas conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que la relación se extendió más allá del primer vencimiento, señalan fuentes del despacho Vilches Abogados que llevaron el caso y consiguieron una sentencia favorable para sus clientes.

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Los propietarios comunicaron su voluntad de no renovar el alquiler mediante un burofax. Según recoge la sentencia, el requerimiento fijaba el 30 de octubre de 2025 como fecha límite para la entrega de la vivienda. La demandada sostuvo que el preaviso no cumplía los cuatro meses exigidos y que aún operaba una prórroga de tres años.

El burofax impidió una nueva prórroga tácita del alquiler

El juzgado rechazó esa oposición al considerar acreditada la notificación de la finalización contractual. La resolución señala que la arrendataria recibió el requerimiento el 15 de julio de 2025 y concluye que no existía base para mantener el alquiler una vez vencido el plazo comunicado.

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La sentencia recuerda que la permanencia del inquilino en la vivienda después de la extinción del contrato no genera una nueva relación arrendaticia si el propietario ha manifestado previamente y de forma fehaciente su negativa a renovar. Para sostener ese criterio, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la falta de tácita reconducción cuando existe un requerimiento expreso.

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

La inquilina deberá dejar libre el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo hace en la fecha que se establezca en la ejecución. También tendrá que pagar la indemnización correspondiente al tiempo de ocupación desde el vencimiento, las rentas o cantidades que se devenguen hasta la entrega efectiva y los recibos de agua pendientes de 2024 y 2025. La sentencia no concreta el importe total de la deuda.

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Las costas del juicio recaen sobre la arrendataria

El fallo estima íntegramente la demanda presentada por la propiedad y atribuye las costas a la parte demandada, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil. La resolución no identifica a las partes, cuyos nombres aparecen anonimizados.

El caso pone el foco en la importancia de la notificación previa cuando un propietario pretende recuperar una vivienda al término del contrato. La comunicación fehaciente de la no renovación fue el elemento central que permitió al juzgado concluir que no había surgido una nueva prórroga.

La ejecución del desahucio dependerá ahora del cumplimiento voluntario de la orden judicial. Si la vivienda no queda desalojada dentro del plazo fijado, podrá practicarse el lanzamiento conforme al procedimiento previsto en la ley.

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