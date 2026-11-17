Manifestantes en la manifestación por el clima para exigir un cambio en el sistema energético, en la Plaza Mayor, a 23 de septiembre de 2022, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

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Con la campaña electoral ya iniciada y a solo dos semanas del 29-N, salen a la palestra los temas que más preocupan actualmente a los españoles. La sociedad se enfrenta a una fuerte polarización en cuestiones como la vivienda o la migración; sin embargo, en otro aspecto parece que se alcanza un consenso elevado: la emergencia climática, de la que España es una de las principales potenciales víctimas.

Las olas de calor, los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos nos están poniendo frente a frente con este problema global, llevando hasta las puertas de nuestras casas las consecuencias más crudas del cambio climático. Por tanto, entran en juego (y en campaña) las acciones para intentar revertir esta situación y para adaptarnos a la nueva realidad. A medida que aumenta la preocupación por estos episodios, la posición de los partidos políticos ante la crisis climática puede ser determinante para decantar el voto.

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Según la encuesta Attitudes towards extreme weather events in Spain, elaborada por Climate Opinion Research Exchange (CORE) a partir de una muestra de 5.027 personas y encargada por Esfera Climática —un proyecto de innovación periodística coordinado por el área de Comunicación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)—, el 69 % afirma que probablemente o definitivamente no votaría a un político que no quisiera prepararse para afrontar los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Esta afirmación la comparten el 81 % de las personas que se identifican con el centroizquierda y el 57 % de los que lo hacen con la extrema derecha.

Elecciones generales 29-N. (Montaje Infobae)

En esta línea, el apoyo a las medidas para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos se vuelve fundamental. El 88 % apoya el envío de alertas tempranas a los teléfonos móviles en casos de posibles emergencias, algo que cada vez es más habitual ante la previsión de fuertes precipitaciones o incendios cercanos a núcleos urbanos.

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Además, nueve de cada diez personas, sean del perfil ideológico que sean, consideran que hay que invertir en los servicios de respuesta. Existe también un amplio acuerdo sobre la necesidad de que el Estado ayude económicamente a quienes sufren las consecuencias de estos episodios: el 85 % opina que los responsables políticos deberían garantizar estas compensaciones; en la extrema izquierda, un 86 %, y, en la extrema derecha, un 84 %.

Efectos de la DANA Adam en Els Poblets, Comunidad Valenciana. (Rober Solsona/Europa Press)

El miedo ante el cambio climático se cuela en el 29-N

“Tradicionalmente, los trabajos de psicología ambiental en todo el mundo muestran que las personas más conservadoras tienden a percibir un menor riesgo ante el cambio climático, y una mayor confianza en que los avances tecnológicos ayudarán a adaptarnos al mismo”, explica Silvia Collado, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Zaragoza. “Sin embargo, sabemos que cuando sufrimos un desastre en nuestro entorno cotidiano, el peligro deja de verse como algo lejano”.

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España, por su posición geográfica, es uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático. Por ello, el 87 % de la población española está preocupada por sufrir un fenómeno extremo como olas de calor o sequías, y el 86 % considera que estos episodios son una cuestión de seguridad nacional.

La preocupación se extiende a las consecuencias económicas y ambientales de la emergencia: un 86 % siente miedo a que una sequía provoque un aumento de los precios de los alimentos y un 87 % a que se destruyan nuestros paisajes naturales, bosques y zonas rurales. También hay consenso en que estos eventos podrían encarecer las facturas de la luz y el gas y las primas del seguro de la vivienda, pero la preocupación por este aspecto varía en función del nivel de renta.

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Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Aunque el cambio climático es una crisis que empeorará con el tiempo, dependiendo de las acciones que acuerden llevar a cabo los gobiernos a nivel global, sus consecuencias ya son perceptibles. Más de la mitad de la población española dice haber experimentado un fenómeno meteorológico extremo, siendo el más común las olas de calor, que han afectado a 9 de cada 10 encuestados. Después le siguen las sequías (57 %), las tormentas intensas (51 %), las inundaciones (el 43 %) y los incendios (el 42 %).

“Identificar estas preocupaciones compartidas permite comunicar el cambio climático desde cuestiones que afectan a la vida cotidiana, como la seguridad, el precio de los alimentos o la protección de los hogares y los territorios, y abrir conversaciones más allá de las diferencias ideológicas”, explica Andrea Arnal, coordinadora de Esfera Climática.

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Solo el 55 % culpa a los combustibles fósiles del cambio climático

La encuesta de CORE para Esfera Climática también se centra en el despliegue de las energías renovables, con un 70 % a favor de que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables es una oportunidad para reducir la dependencia energética de otros países. Además, el 66 % las identifica como una manera de crear empleo y reindustrializar.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Sin embargo, Arnal señala que “solo un 55 % piensa que los combustibles fósiles contribuyen a empeorar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, si bien la evidencia científica establece desde hace décadas una relación directa entre la quema de petróleo, gas y carbón, y el cambio climático”.

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En este sentido, todavía existen temas sobre los que, pese a ese amplio consenso con respecto a que nos enfrentamos a una emergencia urgente y grave, hay diversidad de opiniones. Identificarlos permitiría intensificar los esfuerzos en comunicación en aquellos puntos de la crisis climática sobre los que todavía pesa la desinformación.