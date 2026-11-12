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El mundo se dirige a superar irreversiblemente los 1,5 ºC: los expertos piden a los gobiernos que reduzcan rápidamente sus emisiones

Los científicos del Climate Action Tracker señalan que la acción colectiva contra el cambio climática se ha estancado durante cinco años consecutivos

Varios estudiantes se manifiestan en Palma de Mallorca para exigir soluciones al calentamiento global. (Isaac Buj/Europa Press)
Varios estudiantes se manifiestan en Palma de Mallorca para exigir soluciones al calentamiento global. (Isaac Buj/Europa Press)
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Estos días, está teniendo lugar en Antalya (Turquía) la 31.ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), donde los gobiernos de los países de todo el mundo se reúnen para abordar una emergencia que nos atañe a todos: el calentamiento global.

Con el foco puesto en los combustibles fósiles y la transición energética, los expertos apremian en la puesta en marcha de medidas. Nos estamos acercando peligrosamente a un punto clave: el rebasamiento del objetivo principal del Acuerdo de París, el límite de los 1,5 ºC.

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Un nuevo informe de Climate Action Tracker, un proyecto científico independiente, señala que el mundo se encamina hacia un sobrecalentamiento irreversible de 1,5 ºC, a no ser que “los gobiernos aceleren rápidamente la reducción de emisiones”.

Con las políticas actuales, para el año 2100 el calentamiento sería de 2,7 ºC, según las proyecciones de los científicos de Climate Action Tracker. Si se cumpliesen los objetivos para 2030 y 2035, se seguiría alcanzando un rebasamiento de 2,6 ºC en 2100.

Una chimenea de una instalación de calefacción emite humo durante la puesta de sol en una imagen de archivo. (How Hwee Young/EFE)
Una chimenea de una instalación de calefacción emite humo durante la puesta de sol en una imagen de archivo. (How Hwee Young/EFE)

Incluso si la acción es más contundente, los resultados seguirían siendo preocupantes, pero menos que ante la inacción: si se cumplen todos los compromisos actuales y los objetivos a largo plazo, el calentamiento global alcanzaría los 2,1 ºC en 2100; el escenario más optimista, que incluye la plena aplicación de todos los objetivos y compromisos de cero emisiones netas, se situaría en 1,9 ºC para el año 2100.

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La magnitud y duración del rebasamiento está en nuestra mano

Sobre esta cuestión ya alertó en septiembre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo de la ONU, que señaló que el planeta se está encaminando inevitablemente a superar el límite de seguridad de los 1,5 grados.

Estas alertas, sin embargo, no deben llevar a la resignación: el rebasamiento no significa que no podamos hacer nada para revertirlo. Todavía hay tiempo para que este sea temporal y existe una clara diferencia entre superar el límite por unas pocas décimas o que los picos sean más elevados.

“Si bien superar los 1,5 °C parece ahora inevitable, la magnitud y la duración de este sobrecalentamiento siguen estando bajo nuestro control”, señalan desde Climate Action Tracker. “El objetivo debe ser reducir el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C para el año 2100, e idealmente muy por debajo, y que las temperaturas continúen descendiendo a partir de entonces".

Foto de archivo de una manifestación durante la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow. (Yves Herman/Reuters)
Foto de archivo de una manifestación durante la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow. (Yves Herman/Reuters)

Uno de los problemas más significativos que apunta la plataforma científica es que la acción climática en su conjunto “se ha estancado prácticamente durante cinco años consecutivos”, a lo que se suma el hecho de que las acciones positivas y las negativas han acabado anulándose mutuamente.

Los avances quedan anulados por las acciones negativas

En sectores clave, Climate Action Tracker apunta a avances importantes: La electricidad limpia “cubrió toda la demanda energética mundial adicional” en el año 2025, al mismo tiempo que en China y la India se produjo un rápido despliegue de energías renovables. Además, la adopción de vehículos eléctricos ha alcanzado nuevos máximos y la deforestación del Amazonas continúa disminuyendo.

“Estos avances sugieren que las emisiones globales podrían estar cerca de alcanzar su punto máximo. El creciente papel de las energías renovables y la electrificación también está mejorando la seguridad energética y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, pese a todo esto, las emisiones globales continúan en aumento. “La creciente demanda de energía y la continua inversión en infraestructura de combustibles fósiles están contrarrestando la reducción de emisiones derivada de las tecnologías limpias”. Además, según Climate Action Tracket, la última ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para 2035 no ha conseguir mejorar de forma significativa las perspectivas de calentamiento a largo plazo.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Acciones para limitar el calentamiento

Para situar el calentamiento por debajo de los 1,5 ºC para 2100 y que desde entonces las temperaturas continúen descendiendo, los científicos han indicado que es necesario acelerar significativamente la reducción de emisiones: un 4 % anual hasta 2030, un 7 % anual en la primera mitad de la década de 2030 y un 9 % anual entre 2035 y 2050. “Cada año de retraso dificulta que el calentamiento global vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C".

De igual manera, los expertos del Climate Action Tracker ponen el foco en cinco palancas clave que permitirán reducir las emisiones a la escala y velocidad necesarias para seguir una trayectoria alineada con el Acuerdo de París: transición energética para dejar de usar combustibles fósiles, reducción rápida de las emisiones de metano, aceleración de las energías renovables y la electrificación, uso de la eliminación de dióxido de carbono para complementar la reducción de emisiones y fin a la deforestación.

“Junto con objetivos más ambiciosos para 2035 y una implementación creíble, estas medidas pueden ayudar a limitar el calentamiento máximo y a que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de 1,5 °C para finales de siglo", apuntan los científicos.

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