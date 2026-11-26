Memes del debate a cuatro (X)

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Quedan poco menos de tres días para que España se enfrente a unas nuevas elecciones generales. El próximo 29 de noviembre, los ciudadanos elegirán quien o quienes serán los representantes en el Gobierno los siguientes cuatro años.

Antes de pasar por las urnas, los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno con más posibilidades de representación han sido parte del último debate televisivo. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se han reunido en la Academia de la Televisión para dar los discursos finales.

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Durante el tiempo de debate, las redes sociales han estado pendientes de cada una de las palabras de los representantes políticos, pero también han dejado momentos llenos de humor.

El primer momento de la noche lo protagonizó Alberto Núñez Feijóo acuñando la expresión “amiga, date cuenta”. Automáticamente, las redes sociales se han llenado de comentarios acerca de ello.

Memes del debate a cuatro (X)

Memes del debate a cuatro (X)

Memes del debate a cuatro (X)

La mención del líder del Partido Popular a “la pizza de Luna Rossa” también ha tenido su hueco en los comentarios de la red social X.

Memes del debate a cuatro (X)

Feijóo no ha sido el único que se ha querido acercar al lenguaje de la Generación Z, Santiago Abascal también ha hecho referencia a ‘Los juegos del hambre’.

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Memes del debate a cuatro (X)

Los gestos y los comentarios entre candidatos ha sido motivo de comentarios.

Memes del debate a cuatro (X)

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Memes del debate a cuatro (X)

Memes del debate a cuatro (X)

También ha habido momento para hablar de los estilismos de los candidatos, sobre todo, de Ada Colau.

Memes del debate electoral a cuatro (X)

Finalmente, algunos usuarios han querido recordar a Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

Memes del debate a cuatro (X)