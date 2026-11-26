Miriam, camionera argentina que trabaja en Europa, explica que los descansos rara vez permiten conocer las ciudades que atraviesa. (@lachicacamionera)

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Atravesar varios países europeos al volante de un camión puede sugerir una rutina ligada a paisajes, ciudades y paradas en destinos turísticos. Pero la experiencia de quienes trabajan en el transporte internacional está condicionada por entregas, descansos reglamentarios, operaciones de carga y descarga y la dificultad para encontrar estacionamiento. La camionera argentina Miriam ha expuesto en un video por qué recorrer Europa por trabajo dista de hacerlo como turista.

La conductora, que trabaja para una empresa española y realiza rutas internacionales, explica que la posibilidad de cruzar ciudades o pueblos conocidos no implica contar con horas disponibles para conocerlos. Incluso cuando hay un descanso previsto, el tamaño del vehículo limita las opciones para aparcar cerca de zonas urbanas o de servicios.

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“Hay una falsa creencia sobre la vida del camionero que te quiero desmentir”, plantea Miriam, conocida en redes sociales como @lachicacamionera. “Pasamos por ciudades hermosas, pero no siempre tenemos el tiempo para bajarnos del camión y recorrerlas”.

Su testimonio pone el foco en una parte menos visible de la logística de mercancías. El trabajo no termina cuando el vehículo se detiene, pues las jornadas incluyen esperas, gestiones vinculadas a las cargas, planificación de los trayectos y la búsqueda de lugares seguros donde estacionar un camión durante los periodos de descanso.

Los horarios y el estacionamiento condicionan las paradas en ruta

La transportista señala que el tiempo libre tampoco garantiza la posibilidad de alejarse del camión. En muchos casos, los aparcamientos aptos para vehículos de gran porte quedan fuera de los centros urbanos, en áreas de servicio o polígonos industriales, donde la oferta de comercios e instalaciones es limitada.

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“A veces sí lo tenemos, pero esa ciudad o ese pueblo no ofrece un lugar donde se pueda estacionar semejante grandullón”, afirma. Para la conductora, la prioridad es encontrar un espacio que permita dejar el vehículo, antes que elegir una parada próxima a un sitio de interés.

Camionero en un área de servicio. (Shutterstock)

Miriam ejemplifica esa situación desde un polígono industrial de España, donde había conseguido aparcar y tenía algunas horas disponibles. “Tengo tiempo y tengo lugar para estacionar el camión, pero me tocó hacerlo en un polígono industrial acá en España, donde no hay absolutamente nada para hacer”, relata. Según explica, las alternativas se reducían a caminar o hacer ejercicio. “Olvídate de ir a una cafetería, olvídate de lindos paisajes y mucho menos una ducha”, agrega en el video.

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Hasta 24 días fuera de casa para realizar rutas internacionales

La camionera pasa entre 22 y 24 días seguidos fuera de su domicilio durante los recorridos internacionales, según ha contado en publicaciones previas. Sus trayectos incluyen destinos de España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suecia y Dinamarca.

Esa dinámica obliga a organizar aspectos cotidianos antes de emprender cada viaje. Miriam ha mostrado que prepara y congela comida para llevar en el camión, una práctica con la que busca aprovechar los tiempos de descanso y reducir las tareas que debe realizar al finalizar una jornada de conducción.

Adelantamiento temerario de un camión (DGT)

También señala que el retorno a casa suele durar pocos días. En ese periodo concentra asuntos personales, encuentros con familiares y amigos, descanso y los preparativos para volver a la carretera.

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La conductora comparte esa rutina en sus redes sociales, donde también busca acercar el oficio a otras mujeres. El transporte de larga distancia continúa con una presencia mayoritaria de hombres, aunque Miriam sostiene que su experiencia puede servir como referencia para quienes evalúan incorporarse al sector. “Viajar por Europa con un camión no es lo mismo que hacerlo de vacaciones”, resume. “Que tengamos un paisaje lindo por la ventana no significa que siempre podamos salir a conocerlo”.