Aleta de cachalote. (Buiobuione/Wikimedia Commons)

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Pese a que solemos asociarlos con zonas lejanas como los países nórdicos, bajos las aguas españolas habitan grandes cetáceos, como la ballena vasca (con presencia ya muy residual, pues se considera extinta en nuestro país), la orca, varias especies de zifios, el rorcual común o el cachalote. En los últimos años, este grupo de mamíferos ha mostrado signos de recuperación de forma generalizada, gracias principalmente a su protección internacional, aunque todavía pesa sobre muchos de ellos la amenaza de la extinción.

En España, en concreto, es preocupante la situación en el Mediterráneo, donde se encuentra un importante corredor migratorio de más de 46.000 kilómetros cuadrados, entre las costas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares. Esta zona, designada por nuestro país como Área Marina Protegida y Zona Especialmente Protegida de Importancia Mediterránea (ZEPM), es utilizada por los rorcuales comunes o ballenas de aleta y los cachalotes, dos especies que nadan hacia su desaparición.

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Ballena de aleta o rorcual común. (Acqumen Enterprises/Wikimedia Commons)

Piden que las poblaciones mediterráneas se declaren “en peligro”

En la actualidad, tanto el rorcual común (Balaenoptera physalus) como el cachalote (Physeter macrocephalus) figuran en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como “vulnerables”, una categoría que, según están reclamando varias asociaciones, no se corresponde con su situación real.

Las subpoblaciones mediterráneas de ambas especies se encuentran designadas como “en peligro de extinción” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un nivel de amenaza más elevado. Es esta categoría la que desde OceanCare y ClientEarth están reclamando en la legislación española, pues las poblaciones del Mediterráneo muestran un claro declive frente a las del Atlántico.

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De hecho, tal y como han señalado en un comunicado conjunto, ya lo han solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), atendiendo a las obligaciones internacionales que el Estado contrajo al firmar el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), algo en lo que España lleva retraso.

Cachalotes. (Gabriel Barathieu/Wikimedia Commons)

Dar este paso no sería una mera formalidad administrativa, como explica Francesco Maletto, abogado especializado en conservación marina de ClientEarth: “Esta clasificación activaría la obligación legal de España de adoptar un Plan de Recuperación para cada especie. Cada año de retraso supone un año más sin dicho plan para dos especies cuyas poblaciones siguen disminuyendo”.

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Salvar al rorcual común y al cachalote

Antes de la prohibición internacional de caza, la principal amenaza para estas dos especies era su explotación comercial. Las operaciones a gran escala en aguas ibéricas se iniciaron en los años 20 y finalizaron en los 80. Según señala el MITECO, ya en los últimos años de captura, el número de ejemplares de cachalotes y su talla media había decaído, lo que sugería que los niveles de explotación no eran sostenibles y que la población había disminuido sensiblemente. La caza provocó una situación similar en el rorcual común, pues su población pudo verse reducida hasta algo menos de su 60 % original.

En el censo realizado en el marco del ACCOBAMS, el número de ballenas de aleta del Mediterráneo ha decaído a casi la mitad, pues ha pasado de 3.500 individuos en la década de 1990 a aproximadamente 1.800 en 2018-2019. En el caso del cachalote, en la zona mediterránea se estima que quedan entre 500 y 5.000 individuos, siendo adultos solamente entre 250 y 2.500.

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Avistamiento de ballenas y delfines en Tarifa, en el Estrecho de Gibraltar. (Carine Zimmermann/Wikimedia Commons)

Desde hace años, la comunidad científica internacional alerta sobre la situación de estos cetáceos. En 2021, la UICN elevó la subpoblación mediterránea del rorcual común a “en peligro”, la misma categoría en la que figura el cachalote mediterráneo desde 2012. Esta evaluación fue respaldada plenamente por el Comité Científico de ACCOBAMS.

En 2022, la Reunión de las Partes instó a los Estados miembros, incluida España, a actualizar sus Listas Rojas nacionales elevando la amenaza de estas especies. Ha pasado el tiempo y, por el momento, nuestro país no ha dado el paso. Así, en 2025, tras resolver una queja formal presentada por OceanCare, una nueva Reunión de las Partes concluyó que esta demora era incompatible con las obligaciones que España asumió al firmar el tratado, por lo que adoptó una nueva resolución instando a iniciar este proceso de recatalogación.

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Desde OceanCare y ClientEarth indican que este trámite es clave, ya que, en base a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de España, para las especies clasificadas como “en peligro” debe aprobarse un plan de recuperación en un plazo máximo de tres años, incluyendo todas las medidas necesarias para su recuperación y la designación de hábitats críticos.

Aleta de cachalote. (Whale Watch Kaikoura/Destination Kaikōura/Wikimedia Commons)

De la caza al tráfico marítimo, la nueva amenaza de los cetáceos

Tras la prohibición de su explotación comercial, hace ya 40 años, el peligro no ha terminado para estos grandes cetáceos. La principal amenaza ocasionada por el ser humano con la que se encuentran ahora son las colisiones con barcos, que les provocan la muerte.

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En este sentido, la velocidad de la embarcación juega un papel muy importante. Tal y como señalan las asociaciones, la probabilidad de que una colisión sea fatal es muy baja cuando se navega a menos de 10 nudos. En la actualidad, no existe en aguas españolas ninguna normativa vinculante que limite la velocidad de las embarcaciones para reducir este riesgo.

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha subido a sus redes sociales un vídeo donde aparece un ejemplar de "Ballenato Picudo de Cuvier", la especie que nada más profundo

“Desviar el tráfico marítimo no es una opción viable para mitigar el riesgo de colisión en el Mediterráneo noroccidental, ya que las ballenas utilizan toda la zona de forma impredecible”, explica Carlos Bravo, experto en política marina de OceanCare. “La única solución verdaderamente eficaz e inmediata para evitar la extinción de estas ballenas es reducir la velocidad de los buques. Una medida de reducción de velocidad legalmente vinculante garantizaría la igualdad de condiciones para todas las compañías navieras y evitaría distorsiones competitivas”.

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Además de las colisiones, otra de las amenazas con las que se encuentran los cachalotes y las ballenas de aleta es el constante ruido submarino que genera el tráfico marítimo, que, según explican desde OceanCare y ClientEarth, interfiere con su comunicación, navegación y búsqueda de alimentos, así como la contaminación por plásticos.