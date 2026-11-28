El debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno, en la televisión de un bar. (Reuters/Susana Vera)

Guardar

La campaña electoral ha llegado a su fin. Este sábado, los partidos ya no pueden hacer campaña ni pedir el voto: España está en jornada de reflexión, el último paso antes de que se abran los colegios electorales el domingo, en el que más de 38,7 millones de españoles están llamados a votar.

La campaña, que empezó el 13 de noviembre, ha quedado oficialmente terminada, y con ella arrancan las restricciones que marca la ley para las horas previas a la votación. Es un silencio exigido legalmente, pero no implica una desconexión total. Como viene recogido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), partidos, candidatos y formaciones políticas deben suspender cualquier acto de campaña desde la medianoche del viernes al sábado y hasta que cierren los colegios electorales el domingo. Nada de mítines, nada de reparto de propaganda, nada de llamamientos directos al voto, sea cual sea el canal. El domingo esa restricción se mantiene, aunque limitada estrictamente a la propaganda electoral, de modo que los partidos pueden tener presencia pública siempre que no la utilicen para captar votos de última hora.

PUBLICIDAD

Dentro de ese marco hay una restricción más concreta en torno a los propios colegios electorales. El artículo 93 de la misma ley prohíbe cualquier forma de propaganda dentro de los locales de votación y en sus alrededores: no se pueden colocar carteles ni pegatinas, no se puede repartir ningún material de un partido concreto al margen de las papeletas oficiales, y tampoco cabe ningún gesto orientado a condicionar a quien está a punto de entrar a votar.

A eso se suma la prohibición de formar grupos o aglomeraciones que, aunque no hagan proselitismo de forma explícita, acaben entorpeciendo el paso de los electores o generando presión sobre ellos. Esta norma se aplica durante toda la jornada del domingo y afecta por igual a partidos, simpatizantes y a cualquier otro colectivo que quiera manifestarse cerca de un centro de votación.

PUBLICIDAD

Ese mismo domingo, los candidatos acudirán a votar rodeados de periodistas y cámaras, y ahí no hay ningún inconveniente: los medios pueden retransmitir el momento sin restricciones, porque se trata de información, de dejar constancia de un hecho público, igual que puede hacerse con la cola de cualquier colegio electoral.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, deposita su voto en las elecciones generales de 2023. (Reuters/Juan Medina)

El problema aparece si en ese instante, frente a las cámaras, se pide el voto, o se recuerda una propuesta, o en general se dice cualquier frase que busque mover a los indecisos. Decir, al salir de votar, algo como “espero que vayáis todos a votar por el cambio” ya supondría cruzar esa línea.

PUBLICIDAD

Para el caso general, hacer campaña o difundir propaganda durante la jornada de reflexión, el artículo 153.1 de la ley contempla multas de entre 100 y 1.000 euros si la infracción la comete un particular, y de entre 300 y 3.000 euros si la comete una autoridad o funcionario.

Si la conducta se considera más grave, puede calificarse como delito electoral, recogido en el artículo 144.1.a de la LOREG, con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. La pena se agrava para quienes tienen un deber especial de neutralidad, como miembros de las Fuerzas Armadas, policías, jueces, magistrados, fiscales o integrantes de las Juntas Electorales, que pueden enfrentarse a prisión de seis meses a dos años.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. (Fuente: PSOE/Congreso/Europa Press)

No está permitido publicar encuestas desde el martes

Hay, además, una restricción distinta que lleva ya varios días en vigor: la que afecta a la publicación de encuestas. La ley impide difundir sondeos electorales durante los cinco días anteriores a la votación, un veto que en este proceso arrancó el martes 24 de noviembre y que sigue vigente hasta este sábado.

Las últimas ediciones de los sondeos auguraban la victoria del PP, que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar incluso con el mejor de sus resultados. El CIS rompía esa tendencia al conceder al PSOE una ventaja de casi diez puntos sobre un PP que, además, no acumulaba la representación suficiente como para formar gobierno con Vox.

PUBLICIDAD

El último barómetro antes de las elecciones generales del 29-N da una mayoría absoluta progresista, en contra del resto de sondeos.

Las casas demoscópicas no dejan de trabajar: pueden seguir elaborando sus estudios con normalidad; lo que no pueden hacer es publicarlos mientras dure ese plazo. Habrá que esperar al cierre de los colegios electorales, el domingo por la noche, para conocer los primeros sondeos a pie de urna, que sí están autorizados desde ese momento.

La publicación de encuestas fuera de plazo tiene un régimen sancionador propio y más severo: el artículo 69.7, en relación con el 153.2, prevé multas de entre 3.000 y 30.000 euros. Si se considera delito, el artículo 145 eleva la pena a prisión de tres meses a un año, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de uno a tres años.

PUBLICIDAD

Los partidos, sin embargo, siguen recibiendo trackings diarios de sus propias empresas demoscópicas, financiados con dinero público, hasta el mismo sábado, lo que les permite conocer la evolución de la intención de voto mientras los ciudadanos quedan al margen de esos datos.

Algunos medios también han encontrado una vía indirecta para esquivar el veto, que solo rige dentro del territorio español: es el caso de The Adelaide Review, un portal australiano que ha publicado cada día, desde el martes 24 hasta este sábado, un tracking electoral encargado al Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), con la estimación de votos y escaños actualizada cada 24 horas.

PUBLICIDAD