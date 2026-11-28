El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno tras las elecciones del 29N y ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo.

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Alberto Núñez Feijóo llega a la jornada de reflexión como el candidato a batir. En el debate a cuatro del último jueves se ha comprometido a dejar la presidencia del partido y el escaño si no consigue gobernar. Una semana antes había ganado el único cara a cara con Pedro Sánchez, según las encuestas posteriores. Y los sondeos publicados antes de la veda lo sitúan primero en casi todos los casos.

La cifra que necesita para su investidura en primera votación es 176: esos escaños le darían la mayoría absoluta si el PP y Vox votan juntos. En 2023 Feijóo ya comprobó que de nada vale llegar primero cuando faltan apoyos en el Congreso.

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Alberto Núñez Feijóo promete renunciar a su escaño y a la presidencia del PP si no logra formar Gobierno. (A. Pérez Meca - Europa Press)

La promesa del último debate

Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) han debatido durante dos horas el último jueves en el encuentro organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado. Según datos de Barlovento Comunicación, el debate ha reunido a una media de 10,2 millones de espectadores y ha alcanzado una cuota de pantalla del 70,5%.

Cuando Sánchez le ha preguntado si reconocería el resultado electoral, Feijóo ha aprovechado para llevar la discusión al día después: “Si yo no gobierno, me voy, dejo el acta y renuncio al aforamiento. ¿Hará usted lo mismo?”. Sánchez, incómodo, ha dejado la pregunta sin responder.

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Al ofrecer su dimisión si no consigue gobernar, el líder del PP muestra hasta qué punto confía en llegar a la Moncloa. De hecho, ha ligado su continuidad a la investidura, incluso si el PP obtiene más votos que el PSOE pero no logra gobernar. Y con el “¿Hará usted lo mismo?” ha abierto una discusión que Sánchez tendrá que afrontar si pierde el Gobierno: ¿seguirá al frente del PSOE desde la oposición?

La emisión del debate a cuatro reunió a 10,2 millones de espectadores con un 70,5% de cuota de pantalla. (Alberto Ortega - Europa Press)

La estrategia de sus rivales explica bien por qué Feijóo llega a la jornada de reflexión como el candidato a batir. Sánchez y Colau lo han atacado en dupla en varias ocasiones, y Feijóo ha elegido a Sánchez como su principal interlocutor.

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En el PP, la lectura fue en la misma dirección. Según el portavoz de campaña, Borja Sémper, Sánchez y Colau han tratado a Feijóo “como presidente” porque “dan por hecho” que ganará el domingo. El propio Feijóo, en una entrevista en COPE, se ha preguntado si no era ya el presidente del Gobierno, dados los ataques de los dos, y ha dicho que es “mayorcito para defenderse”.

Y mientras Feijóo evitó atacar a Abascal, el líder de Vox sí se ha permitido criticar al PP. Es que el PP y Vox compiten por parte del mismo electorado. Si las encuestas aciertan, los votos de Abascal serán decisivos para que Feijóo llegue a La Moncloa. Después del recuento, la discusión será qué pide Vox a cambio y si el acuerdo pasa por una coalición o por el apoyo desde fuera del Gobierno.

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En julio de 2023, Feijóo también había salido bien parado del cara a cara y decidió faltar al debate a cuatro. Esta vez el líder del PP no quiso arriesgarse: es que entonces fue el partido más votado, pero su investidura fracasó y Sánchez siguió en el Gobierno con el apoyo de partidos nacionalistas y regionalistas.

Esta vez, Feijóo acudió a los dos debates. En el cara a cara del jueves 19, también organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, Feijóo arrinconó a Sánchez con el balance de ocho años de Gobierno y el presidente acabó pidiendo perdón por los accidentes ferroviarios. En el bloque de corrupción, Feijóo le dijo: “Conoce más a Jessica que a Mari Carmen; hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que usted ha edificado”.

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Una semana después, en el debate a cuatro, el líder del PP centró su mensaje en el coste de la vida. “Cuando la gente abre la nevera, no ve ni al señor Sánchez ni a la señora Colau, lo que ve es que no puede llegar a final de mes”, dijo. Y cerró con una promesa: “No garantizo milagros, pero sí decencia y gestión”.

Uno de los pocos momentos en los que Feijóo perdió el control del último debate se dio cuando los candidatos discutían la gestión de la dana en Valencia. En pleno intercambio, el líder del PP le dijo a Colau “usted calladita” y Sánchez aprovechó la frase para acusarlo de machismo. Cuando Feijóo dijo que retiraba la expresión si había ofendido a alguien, la discusión ya giraba en torno a cómo se había dirigido a Colau.

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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Feijóo amplía el «calladita» a «calladitos» (Fuente PP)

Lejos de cerrar la polémica, tras el debate la ha ampliado. “Yo creo que lo mejor es ver lo que he dicho y reiterar lo que he querido decir”, ha afirmado en COPE. Y ha extendido el reproche a toda la izquierda que ha gobernado con el PSOE: “Reitero que han estado calladitos y calladitas durante estos siete largos años”.

El efecto de la polémica frase y de todo el debate tampoco se puede medir porque se celebró con la veda de encuestas ya en vigor. Los sondeos publicados hasta el lunes muestran con qué ventaja llegó Feijóo al último encuentro, pero su efecto sobre el voto queda abierto.

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El domingo se sabrá si el PP y Vox suman los 176 escaños de la mayoría absoluta. Si quedan por debajo, Feijóo todavía tendrá que buscar los apoyos para la investidura. En 2023 ganó las elecciones y perdió esa votación. Esta vez ha dicho qué hará si vuelve a quedarse sin Gobierno: dejar el escaño y renunciar al aforamiento.