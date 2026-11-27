Iván y Álvaro lideran este restaurante de 'street food' en Villa de Vallecas (Cedidas)

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Hace un año, Iván Toribio dejó el hotel de lujo en el que trabajaba para abrir un local en Villa de Vallecas a base de tacos, gyozas, minutejos y aguachiles. Un cambio de vida radical que se ha convertido en Only Gozo (C. Real de Arganda, 25), todo un fenómeno de éxito fuera del circuito del centro de la capital. “Only Gozo nace de las cenas que yo hacía a mis amigos en casa”, cuenta el cocinero, formado en cocinas Michelin como la de Álbora, Kabuki o Ramón Freixa.

Su última experiencia fue en las cocinas del Rosewood Villa Magna. “Al final, allí hacía la cocina que me exigían hacer. Luego yo lo que hacía en casa de mis amigos era disfrutar de beber y comer”. Ese disfrute se acabó convirtiendo en un proyecto propio. En su búsqueda, encontró a Álvaro Sánchez, amigo y hostelero con 13 años de experiencia al frente de un bar en Vallecas del que el chef era cliente habitual. Se convirtió en el socio con quien hacer su sueño realidad. “Yo me había retirado de la hostelería y no quería seguir, pero esto es otra cosa”, reconoce Álvaro, que ahora lidera la sala en Only Gozo.

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En noviembre de 2025, Only Gozo abría sus puertas por fin en Villa de Vallecas. Su nombre resume buena parte de la filosofía que hay detrás del restaurante: gozar. Comer y beber bien, compartir mesa y disfrutar sin demasiados formalismos, como si fuéramos uno más en las cenas que Iván organizaba para sus amigos. Un proyecto de street food internacional, con precios contenidos y una marcada identidad de barrio. “Vienen a comer muchísimos cocineros, porque está bueno y los precios que tenemos son supercomedidos”, cuenta el cocinero a Infobae.

Iván Toribio, chef ejecutivo de Only Gozo (Cedidas)

Desde las mesas bajas hasta la barra, pasando por su patio interior lleno de mesas donde disfrutar de un vermut y un aperitivo. Todo se llena hasta los topes cada fin de semana. “Al principio yo no le tenía nada de esperanza, pensaba que el concepto no iba a encajar”, reconoce el chef, vallecano de nacimiento. Empezaron queriendo atraer a gente de la zona de Villa, de Santa Eugenia y del Ensanche; al segundo mes abiertos, ya venía gente desde Madrid centro hasta en taxi, solo para probarles. “A la una o la una y media, suele estar llenísimo y los fines de semana ya no suele haber sitio; no hacemos reservas, la gente ya lo sabe y viene pronto”.

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Vallecanos hasta la médula

El vínculo con Villa de Vallecas forma parte de la esencia de Only Gozo. El barrio en el que crecieron sus fundadores está presente en su manera de entender el restaurante, desde los proveedores hasta el propio espacio. Incluso el equipo es vallecano, pues está formado íntegramente por profesionales del barrio. “No lo hemos hecho aposta”, promete Iván entre risas.

El Mercado de Villa de Vallecas y establecimientos como La Tahona, Pescadería Liébana o Carnicerías Dani forman parte de su red de proveedores, una apuesta por el comercio de proximidad que les permite trabajar con producto fresco y mantener una relación directa con quienes lo suministran. En la barra, este domingo se sientan el panadero del obrador que les trae los panes y también el carnicero que les provee de panceta. Vecinos, amigos, clientes y proveedores, todo al mismo tiempo.

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Croissant de minutejos, gyozas de kimchi y tacos de morro

La identidad de Only Gozo se construye sobre una cocina viajera, de espíritu callejero y sabores intensos, en la que las influencias peruanas, mexicanas y asiáticas dialogan con el recetario más castizo de Madrid. En esta evolución, la casquería madrileña tiene un protagonismo indiscutible. “El título de bestseller está competido entre Pan Dun y el Minutejo Vallekano”, asegura el cocinero.

Minutejo Vallekano, el plato estrella de Only Gozo (Cedida)

Este último es uno de los iconos indiscutibles. Su origen está en los populares bocadillos de oreja de Casa Los Minutejos, en Carabanchel, un clásico al que Iván acudía durante su infancia y cuyo recuerdo ha querido recuperar. En Only Gozo, aquel fino sándwich de oreja con salsa brava se transforma en un cruasán elaborado por La Tahona, uno de los obradores del barrio, que se rellena de oreja laminada, salsa de piparra, mayonesa de kimchi y hojas frescas de menta y albahaca.

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Aquí, productos tan arraigados en la cocina popular como la oreja, el morro, los callos o las manitas de cerdo encuentran una nueva expresión en elaboraciones inspiradas en otras culturas gastronómicas, donde el picante, la acidez y el umami marcan el carácter de los platos. En esa misma línea se encuentra el taco de morro con salsa de mole, donde uno de los productos más representativos de la casquería tradicional se traslada al universo de la cocina callejera mexicana.

La vertiente más internacional de la carta se despliega en elaboraciones como las gyozas de kimchi con salsa ponzu y aceite de chile o el aguachile de gambón acompañado de totopos caseros, con un aliño de tomate de árbol, propio de Ecuador. Lejos de ser una propuesta estática, la cocina de Only Gozo cambia constantemente; tanto que la carta ni se imprime y todo está escrito en su pizarra, que incluye unas dos elaboraciones fuera de carta cada mes.

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