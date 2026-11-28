Españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' con el derecho al voto suspendido depositan su papeleta en una urna de cartón en Buenos Aires. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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En algunos consulados españoles, el voto de los afectados por la ‘ley de nietos’ no termina en una urna, sino en una caja de cartón. En otros, en un recipiente transparente o en sobres separados. Son los distintos soportes que las oficinas diplomáticas han habilitado para recoger la documentación electoral de los nacionalizados cuyo derecho al sufragio permanece suspendido por orden del Tribunal Supremo. No se trata de votos que vayan a entrar en el recuento, al menos no de forma automática, sino de sobres que deben conservarse al margen de las urnas ordinarias y remitirse a España para que las juntas electorales provinciales actúen conforme a lo dispuesto por el tribunal.

El Supremo ordenó que la documentación de quienes no figuren en el censo autorizado se recibiera y se mantuviera separada, pero no determinó qué recipiente debía utilizarse, cómo había que precintarlo ni qué protocolo debía seguirse para garantizar su custodia hasta la llegada a España. Cada consulado ha tenido que resolver esa parte práctica de la operación. Y el tribunal que dictó la orden, al recibir una petición para paralizar el sistema, ha terminado trasladando las posibles incidencias a la Junta Electoral Central, sin validar ni cuestionar expresamente el dispositivo elegido por Exteriores.

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La instrucción judicial que ha dado lugar a este procedimiento figura en el auto del 23 de octubre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que los responsables consulares debían recibir la documentación de quienes acudieran a votar sin aparecer en el listado de electores habilitados, pero sin introducirla en las urnas ordinarias. Los sobres tenían que permanecer separados y viajar hasta la Junta Electoral Provincial correspondiente, donde también debían mantenerse al margen del escrutinio. La recepción, además, debía quedar reflejada en el acta consular.

En Buenos Aires, según ha podido saber Infobae, se han habilitado cajas de cartón diferenciadas de las urnas ordinarias. Los ciudadanos afectados entregan la documentación en una ventanilla y son acompañados a una sala contigua para depositarla. Al término de la jornada, las cajas se sellan y firman ante representantes de las candidaturas. En Berlín se ha dispuesto un recipiente específico, mientras que en Londres se ha optado por recoger los documentos en sobres.

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La Asociación de Diplomáticos Españoles ha señalado que los consulados no recibieron instrucciones concretas sobre el tipo de recipiente que debían emplear. Su presidente, Alberto Virella, ha explicado que el auto no especificaba si los documentos debían guardarse en cajas, bolsas o sobres, y que tampoco se habían trasladado indicaciones precisas sobre ese extremo. Exteriores sostiene, por su parte, que las oficinas están cumpliendo las resoluciones judiciales y que la recogida diferenciada evita que la documentación de los afectados se confunda con la de quienes sí pueden votar.

Una urna destinada al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' en Caracas. (EFE/Ronald Peña)

El Supremo no ha avalado las cajas

La controversia llegó de nuevo al Alto Tribunal a través de una solicitud de suspensión urgente presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción. La entidad cuestionó el sistema de recogida y pidió paralizar lo que consideraba un procedimiento electoral paralelo, con mesas y recipientes específicos para los nacionalizados afectados por la suspensión.

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La respuesta del Supremo, el pasado 24 de noviembre, no entró a examinar si las cajas utilizadas en los consulados reúnen las garantías necesarias ni si el procedimiento diseñado por Exteriores se ajusta en todos sus extremos a la orden de octubre. La Sala entendió que la denuncia se refería a posibles problemas en la ejecución de sus propias resoluciones y remitió la cuestión a la Junta Electoral Central, a la que corresponde resolver las incidencias que puedan plantearse en el proceso electoral.

Los sobres podrían computarse incluso después del escrutinio

La principal duda sobre esos sobres no está ya en el recipiente en el que se depositan, sino en qué ocurrirá con ellos cuando lleguen a España. “Depende del momento en el que el Tribunal Supremo suspenda la cautelar. Por eso se ha ordenado que esos votos no se destruyan. Se verá cuando se tome la decisión”, señalan fuentes de la Junta Electoral Central a este diario.

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El calendario electoral establece, sin embargo, una fecha decisiva. El escrutinio general de las elecciones del 29 de noviembre comenzará el viernes 4 de diciembre, quinto día posterior a la votación, y deberá quedar concluido, como máximo, el lunes 7 de diciembre, de acuerdo con los plazos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Será entonces cuando las juntas electorales provinciales examinen la documentación remitida desde los consulados y determinen qué sobres pueden introducirse en las urnas para su recuento. La ley establece que el escrutinio general es un acto único y fija como límite el octavo día posterior a las elecciones.

El auto del Supremo de octubre ya contempla una vía para que parte de la documentación apartada pueda acabar computándose. La suspensión no afecta a quienes acrediten, mediante la certificación consular exigida por el tribunal, que accedieron a la nacionalidad por ser descendientes de exiliados en los términos previstos en la Ley de Memoria Democrática. Quienes obtengan esa acreditación quedan fuera de la medida cautelar y pueden ejercer el derecho al sufragio. El plazo para presentar la certificación se fijó hasta el 28 de noviembre, víspera de las elecciones. En ese supuesto, los sobres pueden ser examinados por las juntas y contabilizados si se cumplen los requisitos establecidos.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Sevilla que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de que un medio publicase que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nieto que el Tribunal Supremo ha suspendido".

Sin embargo, el cierre del escrutinio general no supondría necesariamente el final de cualquier posibilidad de que esos votos lleguen a contabilizarse. Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y abogado que ha dirigido el procedimiento judicial promovido por esta formación ante el Tribunal Supremo contra los efectos electorales de la ‘ley de nietos’, confirma a Infobae que los sobres podrían incorporarse al resultado incluso después de concluido el escrutinio si el Alto Tribunal levantase las medidas cautelares y reconociese el derecho al sufragio de los afectados.

La Junta Electoral Central no ha concretado qué procedimiento seguiría en ese escenario. Preguntada por la posibilidad de que los sobres se incorporen al escrutinio si cambia la situación jurídica de sus titulares, la JEC se ha limitado a señalar que esperará a conocer la decisión del Supremo y que actuará en consecuencia. La conservación de la documentación permite así mantenerla disponible mientras no se resuelva la controversia, aunque todavía no se ha precisado cómo se llevaría a cabo su eventual incorporación al recuento.

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