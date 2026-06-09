Receta de bizcocho de limón y jengibre: un postre saludable y fácil de hacer en casa con pocos ingredientes

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

El bizcocho de limón y jengibre es uno de esos postres que no solo destacan por lo rápido que se prepara y porque es fácil de hacer, sino por los pocos ingredientes que son necesarios para elaborar esta receta. Por si esto fuera poco, su sabor es delicioso y su textura esponjosa. A ello se une que combina el toque ácido de la fruta cítrica con el exótico de la especia. Como resultado, se obtiene un dulce perfecto para el verano, que es probable que sea del gusto de una amplia mayoría de paladares.

En España, el bizcocho de yogur es una base clásica y versátil. Su sencillez y resultado siempre tierno han hecho que muchas familias lo adapten a su gusto. Añadir jengibre y limón es una forma moderna de dar un giro refrescante y especiado, ideal para acompañar un café o un té a media tarde.

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Este bizcocho se adapta a cualquier época del año, a diferencia de otros postres cítricos, que suelen vincularse a temporadas específicas. Así, esta receta se consolida como una alternativa versátil dentro de la repostería casera.

Receta de bizcocho de limón y jengibre

Bizcocho de limón y jengibre. (Canva)

El bizcocho de limón y jengibre es un pastel tierno y húmedo, muy aromático, que se elabora mezclando ingredientes básicos de repostería con ralladura de limón y jengibre fresco o en polvo. Se hornea en un molde clásico y destaca por su facilidad y resultado siempre jugoso.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

1 yogur de limón

3 huevos grandes

3 vasos de yogur de harina de trigo

2 vasos de yogur de azúcar

1 vaso de yogur de aceite de girasol o suave

1 sobre de levadura química (16 g)

Ralladura de 1 limón grande

Zumo de 1/2 limón

1 cucharadita colmada de jengibre fresco rallado (o 1 cucharadita de jengibre en polvo)

Una pizca de sal

Cómo hacer bizcocho de limón y jengibre, paso a paso

Una porción de un bizcocho de limón esponjoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo, sin ventilador). Engrasa un molde con aceite y espolvorea ligeramente con harina. Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y pálida. Añade el yogur, el aceite, la ralladura y el zumo de limón, y el jengibre. Mezcla bien. Tamiza la harina con la levadura y la pizca de sal. Incorpora a la mezcla, integrando con movimientos envolventes. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie. Hornea en la parte central del horno durante unos 35 minutos. Comprueba la cocción pinchando con un palillo; si sale limpio, está listo. Si no, deja unos minutos más. Saca del horno, deja enfriar 10 minutos y desmolda sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 220 kcal

Hidratos de carbono: 30 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 9 g

Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho se mantiene tierno hasta 3 días a temperatura ambiente, cubierto con film o en un recipiente hermético. En la nevera, hasta 5 días. Se puede congelar en porciones hasta 2 meses.

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