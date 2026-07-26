Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

El Banco Central Europeo (BCE) ha abierto una consulta pública para que cualquier ciudadano de la eurozona pueda decidir sobre el futuro diseño de los billetes de euro, los primeros que se renuevan por completo desde que la moneda única comenzó a circular en 2002. La votación estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 y el proceso se puede completar desde cualquier ordenador o móvil.

La iniciativa llega después de un concurso de diseño convocado en toda la Unión Europea en el que participaron un total de 1.200 diseñadores gráficos. De todos ellos, 25 pasaron a una fase final en la que presentaron propuestas sobre uno o los dos temas propuestos. Un jurado independiente se encargó de escoger las diez candidaturas finalistas, que ahora se someten a la opinión de todos los ciudadanos europeos.

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“Durante todo el proceso, quisimos asegurarnos de que se escucharan las voces de los europeos, porque si imprimimos los billetes, los billetes son vuestros”, señaló Christine Lagarde, presidenta del BCE, al presentar la consulta.

Dos grandes líneas temáticas

Las diez propuestas se dividen en dos bloques de cinco diseños cada uno, con enfoques radicalmente distintos. El primero rinde homenaje al patrimonio cultural europeo a través de figuras históricas. Cada denominación estaría protagonizada por una personalidad diferente: Maria Callas en el billete de 5 euros como representante de la ópera y las artes escénicas; Ludwig van Beethoven en el de 10; Marie Curie, doble premio Nobel, en el de 20; Miguel de Cervantes en el de 50; Leonardo da Vinci en el de 100; y Bertha von Suttner, escritora y activista pacifista galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en el de 200.

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El segundo bloque abandona por completo las figuras humanas y apuesta por la biodiversidad del continente. Cada billete combinaría un ecosistema europeo con una especie de ave autóctona: un treparriscos en un paisaje de montaña para el de 5 euros; un martín pescador junto a una cascada para el de 10; una colonia de abejarucos en un valle fluvial para el de 20; una cigüeña blanca sobrevolando un río para el de 50; una avoceta en una marisma para el de 100; y un alcatraz atlántico sobre el océano para el de 200. En el reverso de estos diseños aparecerían algunas de las principales instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la UE.

El BCE abre la encuesta pública para elegir entre los diez diseños de los nuevos billetes de euro. (Europa Press)

Cómo participar en la encuesta

Cualquier persona puede acceder al proceso de votación, ya que no requiere registro previo. Para participar, hay que acceder a la página oficial del BCE dedicada a las propuestas de diseño de los futuros billetes y pulsar sobre el acceso a la encuesta. Antes de comenzar, la plataforma solicita la aceptación de la política de privacidad y el uso de cookies.

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A continuación, el sistema muestra las diez propuestas finalistas, identificadas con letras de la A a la J. Cada una incluye versiones para los billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 euros, de modo que es posible ver cómo se adapta una misma idea a todas las denominaciones. Para navegar entre los distintos billetes de una propuesta, se pueden usar las flechas del teclado desde el ordenador o deslizar el dedo por la pantalla del móvil.

Por cada diseño, la encuesta plantea dos preguntas de valoración. Las opciones de respuesta van desde “me gusta mucho” hasta “no me gusta nada”, con varios grados intermedios. Una vez valoradas las diez alternativas, el formulario solicita algunos datos demográficos generales —edad, género, país de residencia y nivel de estudios— que el BCE utilizará para interpretar las respuestas dentro del conjunto de participantes. La institución garantiza que la participación es anónima.

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Cuándo llegarán los nuevos billetes

La consulta no tiene carácter vinculante. El Consejo de Gobierno del BCE será el encargado de seleccionar el diseño definitivo antes de que concluya 2026, para lo que tendrá en cuenta tanto los resultados de la encuesta ciudadana como la evaluación técnica y el criterio del jurado del concurso. Será, en todo caso, la primera renovación completa de los billetes de euro en más de dos décadas.

Y, aunque el diseño ganador se conocerá previsiblemente antes de que termine este año, los nuevos billetes no llegarán a los bolsillos de los ciudadanos de forma inmediata. Tras la elección comenzará una fase de desarrollo técnico y pruebas antes de iniciar la fabricación y la distribución progresiva de la nueva serie. La fecha exacta de emisión no se ha anunciado todavía.

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