La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: última hora sobre las peleas, los boxeadores y los conciertos

La Velada del Año VI está a punto de comenzar. El gran evento de Ibai Llanos llega a su sexta edición con un cartel más que apetecible. Luchadores que ya han tenido experiencia buscan redimirse. Otros buscan el reinado. Duelos con sabor a Copa del Mundo y rencillas que hoy, en el cuadrilátero, se resolverán. A partir de las 19:00 horas, el ring será el protagonista. No sin antes, entre tanto y después, una serie de actuaciones que harán que cientos de miles de espectadores (en La Cartuja y en streaming) vibren con cada golpe, cada entrada y cada concierto.
Peligra la pelea entre RoRo y Rivers
Rivers no quiere pelear contra RoRo. La youtuber mexicana sorprendió en el día de ayer en la rueda de prensa al negarse a pelear contra la española. Todo, por el casco con el que la creadora de contenido saldría al ring. Y es que RoRo tendrá una protección especial en la nariz ya que hace un año que la operaron.
Orden completo de los combates
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Gero Arias vs. Viruzz
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Samy Rivers vs. RoRo
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
El Estadio de La Cartuja acogerá su sexta edición de La Velada del Año. Sobre el ring se subirán diez parejas de creadores de contenido, cantantes y algún que otro boxeador de verdad. Todos ellos llegan después de meses y, en algunos casos, más de un año, de entrenamientos, controles antidopaje, dietas medidas al milímetro y una preparación física y mental que poco tiene que ver con la que caracterizó a las primeras ediciones del evento de Ibai Llanos. Porque La Velada ya no es solo un espectáculo de internet.
¡¡¡Muy buenas tardeeees!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Cada vez queda menos para que La Velada del Año VI comience. Y nosotros tenemos la mejor información. Todo sobre los boxeadores de este año, los conciertos y las rencillas que motivan las peleas. No te lo pierdas.