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La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: última hora sobre las peleas, los boxeadores y los conciertos

Sigue el minuto a minuto de todo lo que rodea al evento en La Cartuja

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Presentaron de manera oficial la cartelera de la Velada del Año (X/ @IbaiLlanos)
La Velada del Año VI, en directo (X/ @IbaiLlanos)

La Velada del Año VI está a punto de comenzar. El gran evento de Ibai Llanos llega a su sexta edición con un cartel más que apetecible. Luchadores que ya han tenido experiencia buscan redimirse. Otros buscan el reinado. Duelos con sabor a Copa del Mundo y rencillas que hoy, en el cuadrilátero, se resolverán. A partir de las 19:00 horas, el ring será el protagonista. No sin antes, entre tanto y después, una serie de actuaciones que harán que cientos de miles de espectadores (en La Cartuja y en streaming) vibren con cada golpe, cada entrada y cada concierto.

13:30 hsHoy

Peligra la pelea entre RoRo y Rivers

Rivers no quiere pelear contra RoRo. La youtuber mexicana sorprendió en el día de ayer en la rueda de prensa al negarse a pelear contra la española. Todo, por el casco con el que la creadora de contenido saldría al ring. Y es que RoRo tendrá una protección especial en la nariz ya que hace un año que la operaron.

RoRo y Rivers en La Velada del Año
RoRo y Rivers en La Velada del Año (Diseño; Jovani Perez/Infobae México)
13:10 hsHoy

Orden completo de los combates

  1. Fabiana Sevillano vs. La Parce
  2. Clerss vs. Natalia MX
  3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  4. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  5. Gero Arias vs. Viruzz
  6. Alondrissa vs. Angie Velasco
  7. Lit Killah vs. Kidd Keo
  8. Samy Rivers vs. RoRo
  9. Plex vs. Fernanfloo
  10. IlloJuan vs. TheGrefg
12:40 hsHoy

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

Cinco ediciones después del su estreno, los participantes afrontan preparaciones profesionales, dietas estrictas y controles antidopaje

La guía definitva de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)
La guía definitva de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

El Estadio de La Cartuja acogerá su sexta edición de La Velada del Año. Sobre el ring se subirán diez parejas de creadores de contenido, cantantes y algún que otro boxeador de verdad. Todos ellos llegan después de meses y, en algunos casos, más de un año, de entrenamientos, controles antidopaje, dietas medidas al milímetro y una preparación física y mental que poco tiene que ver con la que caracterizó a las primeras ediciones del evento de Ibai Llanos. Porque La Velada ya no es solo un espectáculo de internet.

Leer la nota completa
12:35 hsHoy

¡¡¡Muy buenas tardeeees!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Cada vez queda menos para que La Velada del Año VI comience. Y nosotros tenemos la mejor información. Todo sobre los boxeadores de este año, los conciertos y las rencillas que motivan las peleas. No te lo pierdas.

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