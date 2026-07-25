La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: última hora sobre las peleas, los boxeadores y los conciertos

La Velada del Año VI, en directo (X/ @IbaiLlanos)

La Velada del Año VI está a punto de comenzar. El gran evento de Ibai Llanos llega a su sexta edición con un cartel más que apetecible. Luchadores que ya han tenido experiencia buscan redimirse. Otros buscan el reinado. Duelos con sabor a Copa del Mundo y rencillas que hoy, en el cuadrilátero, se resolverán. A partir de las 19:00 horas, el ring será el protagonista. No sin antes, entre tanto y después, una serie de actuaciones que harán que cientos de miles de espectadores (en La Cartuja y en streaming) vibren con cada golpe, cada entrada y cada concierto.