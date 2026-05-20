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Receta de bizcocho de plátano sin gluten: un postre saludable y delicioso que puedes preparar en solo 15 minutos

La jugosidad y la textura esponjosa, unidas a su sabor intenso, son las señas de identidad de un dulce que es clave en la repostería casera

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Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

El bizcocho de plátano sin gluten se ha convertido en una de las opciones favoritas para los fans de la repostería casera por su textura esponjosa y su sabor intenso. A ello se une que es perfecto para cubrir un antojo de dulce, ya que es un postre saludable capaz de conquistar a cualquier paladar. Su principal seña de identidad es su jugosidad, lo que lo hace atractivo tanto para quienes deben evitar el gluten como para aquellos buscan alternativas y tener una alimentación equilibrada.

Su preparación utiliza el dulzor natural de la fruta, lo que permite reducir la cantidad de azúcar añadido en la receta. De esta manera, responde a la demanda de propuestas menos procesadas y aptas para personas celíacas o con sensibilidad al gluten, manteniendo un perfil nutritivo y agradable al paladar.

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Habitualmente presente en desayunos y meriendas, este bizcocho acompaña bien bebidas calientes como café suave o infusiones, entre ellas el rooibos, y se ha popularizado en hogares y cafeterías que apuestan por una repostería inclusiva y accesible para distintos tipos de dietas.

Receta de bizcocho de plátano sin gluten

Bizcocho de avena y plátano
Bizcocho de plátano sin gluten. (Shutterstock)

El bizcocho de plátano sin gluten se elabora mezclando plátanos maduros, huevos, harina sin gluten y un toque de canela. La clave está en usar en la receta harinas alternativas (avena certificada, almendra o coco) y lograr una miga húmeda, ideal para quienes buscan recetas digestivas y saludables.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 3 plátanos maduros
  • 3 huevos
  • 150 g de harina de avena sin gluten (o mezcla de almendra y coco)
  • 60 ml de aceite de coco (o suave de girasol)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 sobre de levadura química sin gluten
  • 80 g de azúcar (opcional, según el dulzor del plátano)
  • 1 pizca de sal
  • 50 g de nueces troceadas (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer bizcocho de plátano sin gluten, paso a paso

Bizcocho de avena y plátano en bandeja, con un trozo cortado; ingredientes como plátanos, avena, canela y yogur visibles en una mesa de madera.
Bizcocho de avena y plátano: la opción perfecta para un desayuno o merienda saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Pela y aplasta los plátanos en un bol grande hasta obtener un puré.
  3. Añade los huevos y bate hasta integrar completamente.
  4. Incorpora el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Mezcla bien.
  5. Tamiza la harina de avena, la levadura, la canela y la sal, y añade a la mezcla húmeda.
  6. Mezcla con espátula hasta que no queden grumos. Incorpora las nueces al final.
  7. Engrasa el molde y vierte la masa, repartiendo de forma uniforme.
  8. Hornea durante 30 minutos. Clave: No abras el horno antes de tiempo para evitar que se baje.
  9. Comprueba la cocción pinchando con un palillo: debe salir limpio.
  10. Saca el bizcocho, deja templar en el molde 10 minutos y desmolda sobre rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 175 kcal aprox.
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 24 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el bizcocho 3 días a temperatura ambiente, bien tapado. En la nevera aguanta hasta 5 días y se puede congelar en porciones durante 1 mes.

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