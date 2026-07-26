La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Un tazón de huevos al estilo turco, o Çılbır. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ya te estás cansando de los huevos fritos —o, peor aún, cocidos— de toda la vida, el secreto para un desayuno sorprendente está en los huevos turcos: una receta que combina el sabor intenso del pimentón con la suavidad del yogur y la untuosidad de la mantequilla. Si buscas un plato fácil, vistoso y diferente, este es el que deberías probar.

Aunque su nombre y la versión más popular en redes sociales puedan variar, la receta original, conocida como Çılbır, es todo un clásico en Turquía. Se disfruta especialmente en desayunos o brunch y acompañada de pan tostado, perfecta para mojar y aprovechar hasta la última gota de salsa.

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Receta de huevos turcos

Los huevos turcos consisten en huevos escalfados servidos sobre una base de yogur especiado, coronados con una salsa caliente de mantequilla y pimentón. La técnica principal es el escalfado suave de los huevos y la preparación de una salsa aromática con mantequilla y especias.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

1 yogur griego natural 1 diente de ajo. Perejil fresco picado. Orégano seco. Sal al gusto. 40 gramos de mantequilla. 1 cucharadita de pimentón de la Vera. 1 cucharadita de cayena molida (opcional). 4 huevos. Un chorrito de vinagre (para escalfar). Pan tostado o pan de pita para acompañar.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

Cómo hacer huevos turcos, paso a paso

Prepara la salsa de yogur: En un bol, mezcla el yogur griego con el ajo picado, perejil fresco, orégano y una pizca de sal. Funde la mantequilla: Pon la mantequilla en una sartén a fuego suave. Cuando esté derretida, añade el pimentón y la cayena. Cocina solo 20 segundos y retira del fuego para evitar que se queme. Escalfa los huevos: Llena una cazuela con agua y un chorrito de vinagre. Lleva a ebullición. Remueve el agua para crear un remolino y añade los huevos uno a uno. Cocina unos 4 minutos para obtener una clara cuajada y yema líquida. Consejo clave: Rompe el huevo en un bol antes de verterlo, así evitarás que se rompa la yema. Otro truco: No sobrecocines los huevos, la yema debe quedar cremosa. Monta el plato: Extiende el yogur en la base del plato. Coloca encima los huevos escalfados, bien escurridos. Añade la salsa caliente: Vierte la mantequilla con pimentón sobre los huevos. Finaliza: Espolvorea más perejil y acompaña con pan tostado para mojar. Tip esencial: Sirve de inmediato para que el contraste de temperaturas (yogur frío, mantequilla caliente) sea perfecto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Proteínas: 11 g.

Grasas: 15 g.

Hidratos de carbono: 7 g.

Fibra: 0,5 g.

Azúcares: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir los huevos turcos recién hechos. Si necesitas guardar la salsa de yogur, puede conservarse en la nevera hasta 1 día en recipiente hermético. Los huevos escalfados no se conservan bien.