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La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

La División de Formación no permite para la nueva promoción el externado, es decir, que los alumnos alquilen pisos en la ciudad. Todos tendrán que dormir en la Escuela Nacional. El argumento es “reforzar los vínculos personales” y que evitar el coste económico que conlleva arrendar en Ávila

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Una de las últimas juras de alumnos de la Policía Nacional una vez finalizada su formación en la Escuela Nacional de Ávila
Una de las últimas juras de alumnos de la Policía Nacional una vez finalizada su formación en la Escuela Nacional de Ávila

La Policía Nacional ha decidido que los 2.764 alumnos de la 42 Promoción que empezarán en septiembre su formación en la Escuela Nacional situada en Ávila tengan que dormir dentro de las instalaciones policiales, prohibiendo este próximo curso lo que se conoce como “externado”, es decir, que algunos de los futuros agentes puedan residir en la ciudad alquilando pisos mientras dura este periodo de formación. El argumento que ha comunicado la División de Formación y Perfeccionamiento es que con esta medida se “refuerzan los vínculos personales” entre los alumnos y se fomenta “la interiorización de los valores de la Policía Nacional”.

Pero esta decisión tendrá también algunas consecuencias no tan positivas. Muchos alumnos no podrán estar con sus familias (parejas e hijos) durante los nueve meses que durará este curso, lo que sí se ha podido hacer otros años. Otros alumnos sin cargas familiares también apostaban por alquilar un piso en la ciudad con otros compañeros porque les parecía una mejor opción que dormir en la escuela. Ya no podrán. Otra de las consencuencias es que con esta medida el mercado de alquiler de Ávila (60.000 habitantes) se resentirá. “Muchos propietarios que tienen casas en alquiler prefieren como inquilinos a los alumnos de la Escuela Nacional. Estamos hablando de un porcentaje muy importante del alquiler de la ciudad. Con esta decisión que ya conocemos el mercado, obviamente, se resentirá”, explica Maite Garzón, de Inmhogar Ávila.

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La decisión de que todos los alumnos residan en la Escuela también tiene otra derivada. No hay sitio para otros 300 aspirantes de otras promociones que en un principio no fueron admitidos, pero que recurrieron judicialmente y han ganado en los tribunales. Por tanto, deben también empezar su formación como alumnos. La División de Formación y Perfeccionamiento está comunicando a los juzgados que actualmente “no es posible la ejecución de más resoluciones que conlleven el nombramiento de policías alumnos que supongan su integración en la fase formativa en la Escuela Nacional”. Parece extraño que, teniendo que ejecutar estas decisiones de los tribunales (la formación de alumnos de promociones anteriores), la Policía haya prohibido este año por primera vez “el externado”, es decir, el alquiler de residencias en la ciudad.

Nuevos policías en la ceremonia de graduación en la Escuela Naciona de Ávila (Rafael Bastante / Europa Press)
Nuevos policías en la ceremonia de graduación en la Escuela Naciona de Ávila (Rafael Bastante / Europa Press)

El sindicato Jupol asegura que han recibido numerosas quejas e inquietudes por parte de los compañeros de la nueva promoción 42 de Escala Básica tras esta decisión adoptada por la División de Formación y Perfeccionamiento. “Hemos podido conocer que esta medida responde, en gran parte, a la necesidad de poner fin a una situación que se venía produciendo en los últimos años, en la que algunos propietarios incrementaban de forma desproporcionada el precio de los alquileres al conocer que las viviendas iban destinadas a policías alumnos. Una práctica que generaba un evidente perjuicio económico para quienes inician su carrera profesional en la Policía Nacional”, explica un portavoz de Jupol.

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Subida del alquiler

Este argumento económico también aparece entre los motivos que la División de Formación ha enviado a los alumnos para suprimir el externado. “Los precios del alquiler en Ávila han subido entre un 25% y un 30% en el último año”, confirma Maite Garzón. Porque hay mucha demanda y poca oferta. Entre los que buscan piso no solo están los alumnos de la Escuela de Policía, también los estudiantes de las dos universidades con sede en la ciudad y los alumnos de la Escuela de Enfermería. “En este sentido, entendemos que cualquier decisión encaminada a evitar la especulación y proteger a los futuros policías frente a estos abusos debe ser valorada positivamente. Sin embargo, esta medida no puede ocultar el verdadero problema de fondo: las retribuciones que perciben los policías alumnos continúan siendo claramente insuficientes”, afirman desde JUPOL.

Un alumno percibe unos 460 euros mensuales limpios durante su periodo de formación, ya que debe descontar de su retribución gastos como la manutención y la lavandería. “Llevamos años denunciando que el salario de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía resulta insuficiente para afrontar los gastos derivados de esta etapa formativa y, además, ni siquiera alcanza el importe del Salario Mínimo Interprofesional. Una situación inadmisible para quienes ya han superado un exigente proceso selectivo y se encuentran formándose para desempeñar una profesión esencial para la seguridad de todos los ciudadanos”, sentencian desde Jupol.

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial. (Fuente: Europa Press y Policía Nacional)

Un portavoz del sindicato SUP explica que la formación en la Escuela Nacional ha evolucionado en los últimos años y hoy tiene un componente mucho más práctico y orientado a la realidad del servicio policial, “por lo que resulta lógico que la mayor parte de esa formación se desarrolle de forma presencial en la propia Escuela, donde los alumnos pueden trabajar conjuntamente, adquirir hábitos profesionales y reforzar valores esenciales como la disciplina, el compañerismo, el compromiso con el servicio público y el sentimiento de pertenencia a la Policía Nacional”.

El nuevo sistema diseñado por la División de Formación también incorpora un periodo limitado de formación teórica a distancia, de aproximadamente tres semanas, que permite avanzar en contenidos que no requieren necesariamente la presencia física en el aula. “Hay que tener en cuenta que esta nueva organización evita a muchos alumnos tener que asumir durante meses un importante coste económico derivado del alquiler de una vivienda en Ávila, algo que en los últimos cursos suponía un esfuerzo considerable para muchas familias por la subida de los precios. Al mismo tiempo, se mantienen excepciones para aquellos alumnos que ya residen en Ávila con su unidad familiar", explican desde el SUP. Excepciones en la escala ejecutiva, no en la escala básica.

“El mercado se resentirá”

El sindicato SUP entiende que estos cambios “generen dudas al principio, pero creemos que habrá que valorar el resultado cuando finalice el curso, y aunque pueda suponer un esfuerzo de adaptación para algunos alumnos, al final es una situación temporal, limitada al periodo de formación. Si con ello se consigue reforzar la preparación práctica, la convivencia y, además, reducir la carga económica que suponía para muchos tener que alquilar una vivienda durante meses, creemos que es una medida perfectamente asumible”. La pregunta es si será asumible para la ciudad. Porque Ávila va a perder muchos nuevos residentes durante meses, con la pérdida de inversión que eso supone para la ciudad.

Sede de la Escuela Nacional de Ávila
Sede de la Escuela Nacional de Ávila

Ana Rufes, gerente de Tukasa, una inmobiliaria de Ávila, señala que el mercado del alquiler se va a resentir “obviamente” en la ciudad, sobre todo en el barrio de las Hervencias, el más próximos a la Escuela Nacional. “Muchos alumnos compartían piso. Ahora si se pierde esta demanda los precios tendrán que bajar”, afirma Rufes, que reconoce que aunque es difícil dar un dato, cree que estos alumnos de la Policía podrían suponer el 40% de la demanda de alquiler. De la misma opinión es Maite Garzón, de Inmhogar Ávila. “Bajarán los precios del alquiler y muchos propietarios optarán ahora por intentar vender en lugar de arrendar”.

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