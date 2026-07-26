Sentadilla isométrica, un ejercicio ideal para fortalecer las piernas y endurecer los glúteos

Mujer feliz en un gimnasio. (Magnific)

Las piernas son esenciales para la movilidad y el equilibrio, ya que soportan el peso del cuerpo e intervienen en acciones tan cotidianas como caminar, correr o subir escaleras. Por este motivo, es importante incluir ejercicios específicos que ayuden a fortalecerlas.

Uno de los ejercicios más completos es la sentadilla. Este movimiento involucra numerosos músculos, por lo que es una gran opción para incorporar a tu rutina. Aunque la versión tradicional es la más conocida, existen otras variantes que pueden adaptarse a diferentes objetivos y niveles de preparación física.

Entre ellas destaca la sentadilla isométrica, una modalidad que ha ganado popularidad por su eficacia para fortalecer las piernas y los glúteos, además de contribuir a mejorar la resistencia muscular.

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Cómo hacer correctamente la sentadilla isométrica

A diferencia de la sentadilla convencional, esta variante se basa en mantener una posición fija durante unos segundos, lo que obliga a los músculos a permanecer en tensión de forma continua. Para realizarla correctamente, lo primero es colocarse de pie con los pies separados a la anchura de los hombros y la espalda recta.

A continuación, hay que flexionar las rodillas y llevar la cadera hacia atrás hasta adoptar una postura similar a la de sentarse en una silla. Una vez alcanzada esa posición, es importante mantener el abdomen contraído, el pecho erguido y las rodillas alineadas con la punta de los pies, evitando que se desplacen hacia el interior. La espalda debe permanecer recta durante todo el ejercicio y el peso del cuerpo repartido entre ambos pies.

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Sentadilla ismométrica. (Magnific)

El siguiente paso consiste en mantener la postura durante el tiempo deseado sin perder la técnica. Para los principiantes, es recomendable hacerlo entre 20 y 30 segundos, mientras que las personas con experiencia pueden prolongar el esfuerzo durante 45 o incluso 60 segundos. Después, vuelve lentamente a la posición inicial y repite el ejercicio varias veces en función del nivel de entrenamiento.

Los beneficios de la sentadilla isométrica

Uno de los principales atractivos de la sentadilla isométrica es que puede realizarse prácticamente en cualquier lugar y sin necesidad de utilizar material deportivo, lo que facilita que forme parte de una rutina. Además, al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, somete a las articulaciones a un menor estrés que otros movimientos, siempre que se ejecute con una técnica adecuada.

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Otro de sus beneficios es que ayuda a mantener la estabilidad y mejorar la postura corporal, ya que obliga a mantener activos los músculos del abdomen y la zona lumbar. Esto contribuye a desarrollar una mayor conciencia corporal y ayuda a ejecutar otros ejercicios de fuerza.

Asimismo, mantener la tensión muscular durante varios segundos supone un importante desafío para la resistencia, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento físico con el paso de las semanas.

A medida que aumenta la capacidad para sostener la postura, también resulta más sencillo afrontar actividades cotidianas que exigen permanecer de pie, agacharse o subir escaleras. Por ello, esta variante de la sentadilla se ha convertido en un ejercicio muy utilizado tanto por principiantes como por deportistas con experiencia.

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