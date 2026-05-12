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Receta de tarta de plátano y chocolate: un postre saludable y fácil de hacer con pocos ingredientes

La fruta, el toque dulce de la crema y la textura se convierten en las señas de identidad de una variante de la cheesecake tradicional que es clave en la repostería casera

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Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

La tarta de plátano y chocolate no solo destaca por ser un postre fácil de hacer, sino porque la receta está compuesta por pocos ingredientes y saludables. Estos hacen que sea un dulce ideal para incluir en la dieta de una persona que quiera llevar una alimentación equilibrada. Además, es idónea para sorprender a los invitados con la repostería casera y poner así el broche de oro a una comida o cena, o darle un toque sabroso a una merienda.

Se trata de una variante de cheesecake que integra el plátano directamente en la masa. Al momento de servir, se recubre con una crema inglesa de chocolate. La receta surgió como una alternativa para aprovechar los plátanos maduros que se encontraban en la nevera, convirtiéndose en una opción para quienes buscan incorporar esta fruta en la repostería casera. La preparación destaca por su sencillez y por el equilibrio entre el dulzor del plátano y la intensidad del cacao, ofreciendo un postre saludable.

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Este pastel se ha convertido en el favorito de quienes buscan opciones dulces sin remordimientos. Ideal para disfrutar con un café, como merienda, o en una reunión familiar. Es perfecta para quienes cuidan su alimentación y no quieren renunciar al sabor.

Receta de tarta de plátano y chocolate saludable

Tarta redonda con base de masa, rellena de chocolate oscuro y cubierta con rodajas de plátano y cacao en polvo. Falta una porción y se ve una pala de servir.
Tarta de plátano y chocolate saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de plátano y chocolate saludable es un bizcocho húmedo, elaborado sin harinas refinadas ni azúcares añadidos. Combina plátano maduro, huevo, cacao puro y, normalmente, harina de avena o almendra. Se hornea hasta quedar jugosa y esponjosa, con una técnica sencilla y sin complicaciones.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 3 plátanos maduros grandes
  • 3 huevos
  • 80 g de harina de avena o almendra
  • 30 g de cacao puro en polvo (sin azúcar)
  • 1 yogur natural (puede ser vegetal)
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 40 g de chips de chocolate negro (opcional)
  • 1-2 cucharadas de miel o sirope de agave (opcional, solo si quieres más dulzor)

Cómo hacer tarta de plátano y chocolate saludable, paso a paso

Qué ocurre si comes todos los días plátano (Pexels)
Los plátanos son ideales para incluir en postres. (Pexels)
  1. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
  2. Pela y aplasta los plátanos en un bol grande hasta hacerlos puré.
  3. Añade los huevos y bate hasta integrar bien.
  4. Incorpora el yogur y la esencia de vainilla.
  5. Agrega la harina de avena, el cacao, la levadura y la sal. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  6. Si quieres, añade la miel o sirope para un toque extra de dulzor.
  7. Vierte la masa en un molde forrado con papel vegetal.
  8. Reparte los chips de chocolate negro por encima.
  9. Hornea durante 35 minutos. Pincha con un palillo: si sale limpio, está lista.
  10. Deja enfriar antes de desmoldar. No la cortes en caliente para evitar que se desmorone.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Azúcares naturales: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la tarta en la nevera, bien tapada, hasta 4 días. También puedes congelar porciones envueltas en film.

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