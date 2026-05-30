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Cómo hacer helado de yogur y chocolate: una receta saludable y perfecta para combatir el calor

En solo 15 minutos y con pocos ingredientes puede elaborarse un postre delicioso y cremoso, sin que sea necesario utilizar nata o azúcar

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Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Con el calor y las altas temperaturas asentadas en buena parte de España, los platos fríos empiezan a cobrar un gran protagonismo en la dieta diaria. Pero hay un dulce que triunfa especialmente y que puede disfrutarse en su versión más saludable. Ejemplo de ello es el helado de yogur y chocolate, una receta fácil, rápida e ideal para poner el broche de oro a una comida, merienda o cena. Y es que, además, se necesitan pocos ingredientes.

El helado de yogur y chocolate es una preparación muy sencilla que aprovecha la textura natural del yogur para lograr cremosidad sin necesidad de nata o azúcares añadidos. El cacao puro aporta ese toque irresistible y antioxidante, haciendo del conjunto una alternativa ligera y sabrosa.

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Receta de helado de yogur y chocolate saludable

Imagen de múltiples paletas heladas de yogur y avena. Algunas tienen chocolate y están decoradas con nueces, almendras, arándanos, fresas, kiwi, frambuesas.
Helado de yogur y chocolate decorado con frutos secos y frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 3 horas (incluye congelación), que se distribuye de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Congelación: 2 horas 45 minutos

Ingredientes

  • 2 yogures naturales o griegos (sin azúcar, desnatados o enteros)
  • 2-3 cucharadas de cacao puro en polvo (sin azúcar)
  • 1-2 cucharadas de miel o sirope de agave (opcional, según tu gusto)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • 40 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
  • 1 plátano maduro (para dar dulzor y textura)
  • Frutos secos picados (opcional, para topping)

Cómo hacer helado de yogur y chocolate saludable, paso a paso

Helado de yogur y chocolate en un cuenco de cristal, decorado con frambuesas, arándanos y nueces picadas. Una cuchara plateada está insertada en el postre.
El helado de yogur y chocolate es un postre saludable y delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Tritura el plátano: Pela y corta el plátano en rodajas. Tritúralo hasta obtener un puré suave.
  2. Mezcla los ingredientes base: En un bol, mezcla el yogur, el cacao en polvo, la miel (si la usas), el extracto de vainilla y el puré de plátano. Remueve hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Funde el chocolate: Derrite el chocolate negro en el microondas (en intervalos de 20 segundos) o al baño María. Deja que se temple un poco y añádelo a la mezcla anterior.
  4. Bate la mezcla: Usa unas varillas manuales o eléctricas para integrar bien todos los ingredientes. Esto ayuda a que el helado quede más cremoso.
  5. Congela: Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador. Tapa y congela durante 2-3 horas. Remueve cada 30-45 minutos para evitar la formación de cristales.
  6. Sirve: Saca el helado del congelador 5-10 minutos antes de servir. Forma bolas y decora con frutos secos si quieres.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 105-130 kcal
  • Proteínas: 4-5 g
  • Grasas: 3-5 g (depende del yogur y chocolate)
  • Hidratos de carbono: 13-16 g
  • Azúcares naturales: 8-10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el helado en un recipiente hermético en el congelador hasta 1 semana. Sácalo unos minutos antes de servir para que recupere la textura cremosa.

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