Cómo hacer helado de yogur y chocolate: una receta saludable y perfecta para combatir el calor

Con el calor y las altas temperaturas asentadas en buena parte de España, los platos fríos empiezan a cobrar un gran protagonismo en la dieta diaria. Pero hay un dulce que triunfa especialmente y que puede disfrutarse en su versión más saludable. Ejemplo de ello es el helado de yogur y chocolate, una receta fácil, rápida e ideal para poner el broche de oro a una comida, merienda o cena. Y es que, además, se necesitan pocos ingredientes.
El helado de yogur y chocolate es una preparación muy sencilla que aprovecha la textura natural del yogur para lograr cremosidad sin necesidad de nata o azúcares añadidos. El cacao puro aporta ese toque irresistible y antioxidante, haciendo del conjunto una alternativa ligera y sabrosa.
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Receta de helado de yogur y chocolate saludable
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 3 horas (incluye congelación), que se distribuye de la siguiente forma:
- Preparación activa: 15 minutos
- Congelación: 2 horas 45 minutos
Ingredientes
- 2 yogures naturales o griegos (sin azúcar, desnatados o enteros)
- 2-3 cucharadas de cacao puro en polvo (sin azúcar)
- 1-2 cucharadas de miel o sirope de agave (opcional, según tu gusto)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- 40 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
- 1 plátano maduro (para dar dulzor y textura)
- Frutos secos picados (opcional, para topping)
Cómo hacer helado de yogur y chocolate saludable, paso a paso
- Tritura el plátano: Pela y corta el plátano en rodajas. Tritúralo hasta obtener un puré suave.
- Mezcla los ingredientes base: En un bol, mezcla el yogur, el cacao en polvo, la miel (si la usas), el extracto de vainilla y el puré de plátano. Remueve hasta lograr una mezcla homogénea.
- Funde el chocolate: Derrite el chocolate negro en el microondas (en intervalos de 20 segundos) o al baño María. Deja que se temple un poco y añádelo a la mezcla anterior.
- Bate la mezcla: Usa unas varillas manuales o eléctricas para integrar bien todos los ingredientes. Esto ayuda a que el helado quede más cremoso.
- Congela: Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador. Tapa y congela durante 2-3 horas. Remueve cada 30-45 minutos para evitar la formación de cristales.
- Sirve: Saca el helado del congelador 5-10 minutos antes de servir. Forma bolas y decora con frutos secos si quieres.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 105-130 kcal
- Proteínas: 4-5 g
- Grasas: 3-5 g (depende del yogur y chocolate)
- Hidratos de carbono: 13-16 g
- Azúcares naturales: 8-10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el helado en un recipiente hermético en el congelador hasta 1 semana. Sácalo unos minutos antes de servir para que recupere la textura cremosa.
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