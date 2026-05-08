Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras: un postre fácil y perfecto para primavera

La tarta de hojaldre de fresas y almendras es uno de esos postres que se preparan de forma fácil y rápida, ya que se hace en menos de una hora, y que son perfectos para poner el broche de oro a una comida o merienda y sorprender a los invitados. Y es que la combinación de sabores y texturas permiten disfrutar de un dulce cuya receta incluye pocos ingredientes y una fruta de temporada, que le aporta un toque dulce.
El sabor fresco y la textura crujiente de una tarta de hojaldre con fresas y almendras son irresistibles. El contraste entre la suavidad de la fruta, el delicado crujir del hojaldre y el toque tostado de la almendra convierte cada bocado en una experiencia perfecta para celebraciones primaverales o cualquier merienda especial.
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Este tipo de tartas, que se inspira en la repostería tradicional española y francesa, suele asociarse a reuniones familiares y tardes de café. El dulzor natural de las fresas combina a la perfección con la suavidad de la nata (o crema pastelera) y la presencia elegante de la almendra, aportando un toque mediterráneo inconfundible.
Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras
La tarta de hojaldre con fresas y almendras es un postre ligero que se elabora sobre una base de hojaldre dorada al horno, cubierta con una mezcla de crema pastelera o nata, fresas frescas laminadas y almendras laminadas tostadas. La técnica principal es el horneado del hojaldre y el montaje en frío.
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Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:
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- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre refrigerado
- 400 g de fresas frescas
- 100 g de almendras laminadas
- 250 ml de nata para montar (opcional: crema pastelera)
- 80 g de azúcar
- 1 huevo (para pintar el hojaldre)
- 1 sobre de azúcar vainillado
- 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o fresa (para abrillantar)
- Azúcar glas para decorar
Cómo hacer tarta de hojaldre con fresas y almendras, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Extiende la lámina de hojaldre sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Pincha la superficie con un tenedor para evitar que suba en exceso.
- Pinta el borde del hojaldre con huevo batido para lograr un acabado dorado y crujiente.
- Hornea durante 20-25 minutos, hasta que esté bien dorado. Retira y deja enfriar completamente.
- Monta la nata con el azúcar y el azúcar vainillado hasta obtener una textura firme. Si prefieres, prepara una crema pastelera y deja enfriar.
- Lava y corta las fresas en láminas.
- Unta el hojaldre ya frío con la nata montada o la crema pastelera.
- Coloca las fresas de forma ordenada sobre la nata o crema.
- Espolvorea las almendras laminadas (puedes tostarlas ligeramente en sartén para más sabor).
- Calienta la mermelada con una cucharada de agua y pincela las fresas para dar brillo.
- Espolvorea con azúcar glas antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 8 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 25 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcar: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La tarta se conserva en la nevera durante 1-2 días, bien tapada para evitar que el hojaldre pierda textura. No se recomienda congelar debido a las fresas frescas.
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