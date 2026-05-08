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Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras: un postre fácil y perfecto para primavera

En menos de una hora puede prepararse un dulce delicioso que destaca por su textura crujiente y su combinación de sabores gracias, en parte, al toque dulce que aporta la fruta de temporada

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La tarta de hojaldre de fresas y almendras es uno de esos postres que se preparan de forma fácil y rápida, ya que se hace en menos de una hora, y que son perfectos para poner el broche de oro a una comida o merienda y sorprender a los invitados. Y es que la combinación de sabores y texturas permiten disfrutar de un dulce cuya receta incluye pocos ingredientes y una fruta de temporada, que le aporta un toque dulce.

El sabor fresco y la textura crujiente de una tarta de hojaldre con fresas y almendras son irresistibles. El contraste entre la suavidad de la fruta, el delicado crujir del hojaldre y el toque tostado de la almendra convierte cada bocado en una experiencia perfecta para celebraciones primaverales o cualquier merienda especial.

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Este tipo de tartas, que se inspira en la repostería tradicional española y francesa, suele asociarse a reuniones familiares y tardes de café. El dulzor natural de las fresas combina a la perfección con la suavidad de la nata (o crema pastelera) y la presencia elegante de la almendra, aportando un toque mediterráneo inconfundible.

Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras

Una tarta de hojaldre redonda cubierta con crema, fresas frescas en rodajas y almendras laminadas sobre una tabla de madera, espolvoreada con azúcar glass.
Una tarta de hojaldre recién horneada, cubierta con fresas frescas en rodajas y almendras laminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de hojaldre con fresas y almendras es un postre ligero que se elabora sobre una base de hojaldre dorada al horno, cubierta con una mezcla de crema pastelera o nata, fresas frescas laminadas y almendras laminadas tostadas. La técnica principal es el horneado del hojaldre y el montaje en frío.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre refrigerado
  • 400 g de fresas frescas
  • 100 g de almendras laminadas
  • 250 ml de nata para montar (opcional: crema pastelera)
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo (para pintar el hojaldre)
  • 1 sobre de azúcar vainillado
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o fresa (para abrillantar)
  • Azúcar glas para decorar

Cómo hacer tarta de hojaldre con fresas y almendras, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C.
  2. Extiende la lámina de hojaldre sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Pincha la superficie con un tenedor para evitar que suba en exceso.
  3. Pinta el borde del hojaldre con huevo batido para lograr un acabado dorado y crujiente.
  4. Hornea durante 20-25 minutos, hasta que esté bien dorado. Retira y deja enfriar completamente.
  5. Monta la nata con el azúcar y el azúcar vainillado hasta obtener una textura firme. Si prefieres, prepara una crema pastelera y deja enfriar.
  6. Lava y corta las fresas en láminas.
  7. Unta el hojaldre ya frío con la nata montada o la crema pastelera.
  8. Coloca las fresas de forma ordenada sobre la nata o crema.
  9. Espolvorea las almendras laminadas (puedes tostarlas ligeramente en sartén para más sabor).
  10. Calienta la mermelada con una cucharada de agua y pincela las fresas para dar brillo.
  11. Espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 25 g
  • Proteínas: 5 g
  • Azúcar: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta se conserva en la nevera durante 1-2 días, bien tapada para evitar que el hojaldre pierda textura. No se recomienda congelar debido a las fresas frescas.

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