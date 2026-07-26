Ensalada de calabaza, queso y nueces: una receta saludable y con una textura llamativa para sorprender a tus invitados

Ensalada de calabaza, queso y nueces. (Magnific)

El verano es, en muchos casos, sinónimo de ensaladas. Con las altas temperaturas, este tipo de platos se convierten en una de las opciones favoritas por ser frescos, ligeros y fáciles de preparar. Además, su gran versatilidad permite combinar una amplia variedad de ingredientes, adaptándose a todos los gustos y necesidades.

Aunque las versiones más tradicionales siguen siendo las más populares, cada vez son más las personas que buscan recetas originales con las que salir de la rutina. Si eres una de ellas, este plato es para ti.

La ensalada de calabaza, queso y nueces se compone de dados de calabaza asados, mezclados con hojas verdes frescas, nueces troceadas y queso desmenuzado. A esto hay que sumarle una vinagreta, que potencia los sabores.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

400 g de calabaza (pelada y cortada en cubos) 80 g de queso feta 50 g de nueces peladas 80 g de rúcula 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer ensalada de calabaza, queso y nueces, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC. Coloca los dados de calabaza en una bandeja de horno, añade una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y remueve bien para que queden impregnados de manera uniforme. Hornea la calabaza durante unos 25 minutos, o hasta que esté dorada por fuera y tierna por dentro. Remueve los dados a mitad de la cocción para conseguir un asado homogéneo. Mientras tanto, lava la rúcula con abundante agua, escúrrela bien y sécala con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Trocea las nueces con las manos para aportar un toque crujiente al plato. Prepara la vinagreta mezclando el resto del aceite de oliva con una cucharada de vinagre balsámico. Remueve hasta que ambos ingredientes queden bien integrados y añade sal y pimienta negra al gusto. Monta la ensalada colocando la rúcula como base. Incorpora la calabaza aún templada y reparte por encima el queso desmenuzado y las nueces. Aliña justo antes de servir y mezcla con suavidad para que todos los ingredientes se impregnen del aliño sin perder su textura.

Ensalada de calabaza, queso y nueces. (Magnific)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para dos personas como entrante. Si tienes intención de servir como guarnición, se puede dividir entre cuatro personas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal

Proteínas: 8 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estos valores son orientativos, ya que pueden variar en función de los ingredientes utilizados y de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la ensalada en la nevera durante un máximo de dos días, siempre que la guardes sin aliñar en un recipiente hermético. Para que mantenga toda su frescura y textura, añade el queso y el aliño justo antes de servir. De este modo, la rúcula permanecerá crujiente y el resto de ingredientes conservará mejor su sabor.

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