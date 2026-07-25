Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Los papeles de la firma de una hipoteca. (Freepik)

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tipos de interés el 23 de julio, en una decisión que llega apenas seis semanas después de la primera subida aplicada desde 2023 y que deja en suspenso el siguiente movimiento hasta, al menos, el próximo día 10 de septiembre. Sin embargo, para los millones de hipotecados en la zona euro, la pausa no equivale a alivio: el euríbor ya cotiza por encima de los niveles de hace un año, y eso se traduce en cuotas más altas en las próximas revisiones.

Los tres tipos de referencia de la institución presidida por Christine Lagarde quedan en el 2,25% para la facilidad de depósito, el 2,40% para las operaciones principales de financiación y el 2,65% para la facilidad marginal de crédito. La decisión se corresponde con las expectativas del mercado, que ya descontaba una pausa tras el alza de 25 puntos básicos ejecutada el 11 de junio.

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Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

El indicador que más de cerca siguen los hipotecados es el euríbor a 12 meses, que este 24 de julio alcanzó el 2,993% en tasa diaria, el nivel más alto desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Su media mensual ronda el 2,809%, máximos desde septiembre de 2024. Aunque el BCE no fija el euríbor de forma directa, sus decisiones de política monetaria condicionan su trayectoria: cuando los tipos suben, el euríbor tiende a seguir el mismo camino en los meses posteriores.

Qué pasa ahora con la cuota de mi hipoteca

El efecto sobre cada hipoteca depende del tipo de contrato. Quienes tienen una hipoteca variable ya firmada son los más expuestos: al superar el euríbor actual al que registraba hace 12 meses, las revisiones próximas arrojarán cuotas más elevadas. Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, advierte de que “quienes tengan que actualizar su hipoteca variable, así como aquellos con hipotecas mixtas con la parte fija a punto de vencer, van a sufrir incrementos en sus cuotas, por las diferencias respecto al año pasado”.

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No obstante, las hipotecas fijas ya firmadas quedan al margen de estos movimientos: la cuota pactada no varía con independencia de lo que haga el euríbor o el BCE. Distinta es la situación de quien busca firmar una hipoteca nueva. Los bancos se anticiparon a las decisiones del BCE en los últimos meses y endurecieron sus ofertas: la mayoría de las hipotecas fijas se sitúan este verano cerca del 3% con las máximas bonificaciones, y los tramos fijos de las hipotecas mixtas superan el 2,50%, según el comparador de idealista/hipotecas.

Los analistas esperan otra subida en septiembre

La pausa de julio no cierra la puerta a nuevas subidas, que pueden disparar todavía más el Euríbor para aquellos que renueven su hipoteca en los próximos meses. Los mercados asignan alrededor de un 85% de probabilidad a un incremento de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de septiembre, según datos de Morningstar, fecha en la que el BCE también actualizará su cuadro macroeconómico. Una encuesta de Reuters entre 74 economistas, realizada a mediados de julio, refleja que el 70% espera al menos una subida adicional de tipos en 2026, diez puntos más que en el sondeo del mes anterior. De producirse ese movimiento, los tipos de depósito alcanzarían el 2,50%, el límite superior del rango que el economista jefe del BCE, Philip Lane, definió como nivel neutral (aquel que ni frena ni estimula la economía), según recoge Rankia.

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. (Fuente: Comisión Europea)

Las proyecciones de algunas firmas van más lejos. La gestora española Dunas Capital estima que el BCE tiene margen para acometer hasta dos subidas adicionales en lo que resta de 2026, lo que situaría los tipos entre el 2,50% y el 2,75%. Renta 4, por su parte, apunta a un posible 2,75% en el primer trimestre de 2027 y descuenta otros 25 puntos básicos adicionales en el segundo, lo que llevaría los tipos al 3% en la próxima primavera, según datos recogidos por Merca2. Ambas proyecciones están condicionadas a la evolución de la inflación y a la situación en Oriente Medio.