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Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, Marta Díaz o Lit Killah, entre otros

Las caras más reconocidas de Internet se dieron cita en uno de los grandes eventos de entretenimiento deportivo del año que tuvo 10 grandes triunfadores

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TheGrefga
The Grefg. (La Velada del Año VI/Página Web)

La Velada del año VI celebrada este 25 de julio de 2026 ha reunido a miles de espectadores en el Estadio La Cartuja (Sevilla) y más de 8 millones que han vivido el directo desde sus casas. El evento organizado por Ibai Llanos vuelve a ser uno de los días más esperados por los fans de Internet y el deporte. A lo largo de la jornada de este año hemos podido disfrutar de 10 combates de boxeo en los que participaron representantes de diferentes países: España, Argentina, México, Colombia o El Salvador, entre otros.

La Velada ha presentado una propuesta como la película ganadora del Oscar ‘Todo a la vez en todas partes’ por su mezcla de una ingente cantidad de cosas al mismo tiempo: música (de Juanes, Taburete, Bad Gyal, Metrika, Yandel o Eladio Carrión), boxeo, Belén Esteban, máquinas de puñetazos, tatuajes, un dragón, un león y muchísima, muchísima juventud.

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Así, el espectáculo ha durado más de ocho horas, con la Generación Z como auténtica protagonista, tanto en el público presencial como en la audiencia global que siguió cada momento a través de plataformas digitales.

Un comienzo vibrante con presencia latinoamericana

En el apartado deportivo, la tarde comenzaba con el combate entre Fabiana Sevillano y La Parce. Aunque la colombiana empezó mucho mejor, la boxeadora local no se quedó atrás y lo disputó hasta que sonó la campana. Ambas mantuvieron la tensión hasta el último asalto, intercambiando golpes y mostrando firmeza sobre el ring. Finalmente, tras una decisión dividida de los jueces (3-2), La Parce se llevó la victoria y el primer cinturón de la tarde-noche.

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Aspecto del estadio de La Cartuja, en Sevilla, durante La Velada del Año 6 celebrada este sábado en la capital andaluza (EFE / José Manuel Vidal)
Aspecto del estadio de La Cartuja, en Sevilla, durante La Velada del Año 6 celebrada este sábado en la capital andaluza (EFE / José Manuel Vidal)

Las noticias no mejoraron para los participantes españoles. En el segundo combate entre Natalia MX y Clress fue la mexicana la que acabó llevándose la victoria. Desde los primeros instantes, la competidora mexicana mostró determinación y técnica, lo que le permitió imponerse a su rival y convertirse en la primera campeona unánime.

Por fin España pudo celebrar

En el tercer combate de la velada, Edu Aguirre, conocido periodista deportivo español, se enfrentó a Gastón Edul en un duelo que fue seguido con especial interés por la rivalidad entre Argentina y España, avivada tras la reciente final del Mundial 2026. Edu Aguirre dominó el ritmo del combate y se llevó la victoria por decisión dividida, sumando así el primer triunfo de la noche para España.

La representación española continuó con Marta Díaz, quien protagonizó una de las peleas más reñidas de la velada ante Tatiana Käer. La madrileña logró imponerse tras la decisión de los jueces. Una victoria que fue celebrada por sus seguidores y aumentó la emoción entre el público presente en Sevilla.

El duelo hispanoargentino repartió victorias

Uno de los momentos más esperados llegó con el combate entre Gero Arias y Viruzz. El argentino mostró contundencia y técnica desde el primer asalto, consiguiendo tumbar a su oponente y asegurando la victoria por decisión unánime. Después le llegó el turno a otra representante argentina, Angie Velasco, quien se midió ante Alondrissa y salió victoriosa tras dominar de principio a fin. El trío de ganadores argento se culminó con el triunfo de Lit Killah. En este duelo entre artistas musicales, el de González Catán se impuso claramente a Kidd Keo sobre el cuadrilátero.

Plex, La Velada del Año VI
Plex. (La Velada del Año VI/Página Web)

Por su parte, los españoles también quisieron dejar su firma en la lista de ganadores. El enfrentamiento entre RoRo y Rivers, dejando a un lado la polémica del casco en el pesaje del día previo, fue uno de los más igualados de la jornada. Aun así, RoRo, con una técnica mucho más pulida que el año anterior, logró llevarse el cinturón tras una pelea que mantuvo la tensión hasta el último asalto. Ya en la parte final de la velada, Plex venció a Fernanfloo y The Grefg superó a IlloJuan en los dos combates denominados como main events.

Con todo estro, más allá de los resultados deportivos, La Velada del Año VI volvió a demostrar que su éxito reside en la capacidad para combinar deporte, música, espectáculo y cultura digital en un único formato. Además, el evento también volvió a poner de manifiesto la influencia de Ibai Llanos en el panorama de entretenimiento en español.

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