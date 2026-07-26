Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

La urbanización de lujo en Marbella en la que Nico Williams pasa las vacaciones (Epic Marbella)

Nico Williams ha elegido Marbella para sus vacaciones tras el Mundial de 2026, con una estancia prevista esta semana en la villa de lujo que comparte con su entorno familiar. Tras su éxito en el campeonato internacional de fútbol, en el que dejó claro el vínculo que mantiene con su madre al dedicarle una de las escenas más emotivas del torneo colgándole la medalla, el jugador ya está disfrutando de un merecido descanso similar al de Ferran Torres y Marcos Llorente en Ibiza.

Según La Razón, el extremo descansará en una vivienda situada en el complejo Epic Marbella by Fendi, una de las residencias del complejo que adquirió por casi cuatro millones de euros después de haber veraneado antes en la casa de su hermano Iñaki Williams. El inmueble se encuentra a unos 800 metros del mar, con vistas a la montaña La Concha y se encuentra en la urbanización Sierra Blanca, una promoción concebida con servicios propios de un alojamiento de lujo.

PUBLICIDAD

El complejo residencial está situado junto a restaurantes, campos de golf y zonas de ocio entre Marbella y Puerto Banús. El recinto dispone de spa, gimnasio, piscina cubierta de 25 metros, club social, gastrobar, espacios de trabajo compartido y un área destinada a niños. De esta manera, Nico Williams puede mantener sus entrenos en el gimnasio del complejo y utilizar las saunas y piscinas privadas de su propia villa.

La urbanización de lujo en Marbella en la que Nico Williams pasa las vacaciones (Epic Marbella)

La mansión de Nico Williams

Dentro de la urbanización, la casa de Nico Williams linda con Villa Bellagio, presentada como la mansión más cara de España y diseñada por el arquitecto Jesús del Valle, que recibió el Premio Macael, una distinción entregada en exclusiva por la familia real española. Pedro Rodríguez, consejero delegado de la promoción y socio de Rafa Nadal, ha elogiado a los dos futbolistas en declaraciones al citado medio: “Son estupendos y nos encanta cómo cuidan a su familia cuando vienen. Les encanta estar en Marbella donde ya les esperamos”.

PUBLICIDAD

Así, los hermanos cuidan de sus padres ahora que sus carreras profesionales se lo permiten después de que ellos los impulsaran de pequeños. María Arthuer recibió la medalla del Mundial 2026 de manos de su hijo pequeño: “Esta medalla también te la has ganado tú y también es tuya”. El gesto encaja con la relación que mantienen Nico e Iñaki Williams con sus padres, Félix y María, marcados por su paso de Ghana a España en los años 90 para echar raíces entre el País Vasco y Navarra, donde nacieron ambos hijos.

La urbanización de lujo en Marbella en la que Nico Williams pasa las vacaciones (Epic Marbella)

Estas villas en la Costa del Sol han logrado atraer las grandes fortunas internacionales, sobre todo las de figuras del deporte como Williams. Entre los propietarios figura Alf Haaland, padre del futbolista Erling Haaland, que también tiene su residencia en el complejo. La promoción se integra en la transformación de Sierra Blanca en un escaparate del lujo residencial europeo, con otros desarrollos vinculados a marcas como Dolce & Gabbana o Karl Lagerfeld, entre otras.

PUBLICIDAD

Las vacaciones de Nico Williams en Marbella

La urbanización permite personalizar acabados, distribuciones y mobiliario como los de una vivienda privada, pero sus residentes cuentan con servicios de hotel de 5 estrellas, galerías de arte al aire libre y una oferta gastronómica y comercial pensada para reducir al mínimo la necesidad de salir del recinto. Allí no solo para la familia de Nico Williams sino también su círculo más cercano: su novia Ainhi García o amigos como Lamine Yamal y otros compañeros de equipo.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

Nico Williams afronta estas vacaciones con un horizonte más despejado sobre su futuro inmediato, centrado en dejar atrás los problemas físicos y en recuperar la versión que le llevó a deslumbrar en la Eurocopa. Félix Tainta, representante del jugador, ha pedido pausa a especulaciones sobre un posible cambio de equipo en declaraciones a Onda Cero al ser preguntado por el futuro del extremo: “Ahora, calma. Hay que estar tranquilos, que disfrute, que desconecte del fútbol. Lo que tenga que venir, vendrá. Calma y tranquilidad”.

PUBLICIDAD