Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

La Guardia Civil de Tráfico en una carretera cortada en Chapinería, Madrid (A. Pérez Meca / Europa Press)

Los incendios forestales que permanecen activos en distintos puntos de España siguen alterando de la circulación por carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene este sábado 39 vías cerradas al tráfico en seis provincias, una situación que afecta principalmente a Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Ante la evolución de los fuegos y la presencia de numerosos efectivos de emergencias sobre el terreno, el organismo ha recomendado evitar los desplazamientos por las zonas más afectadas y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje.

La mayor parte de las incidencias se concentra en Toledo, donde permanecen cortadas doce carreteras, seguida de Ávila, con diez. A ellas se suman siete vías cerradas en la Comunidad de Madrid, otras siete en Castellón, dos en Guadalajara y una en Huelva, según los últimos datos facilitados por la DGT.

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Las restricciones al tráfico responden tanto a la proximidad de las llamas como a la necesidad de facilitar el trabajo de los servicios de extinción, que continúan desplegados en varios frentes. En muchos casos, los cortes afectan a carreteras secundarias que comunican municipios próximos a los incendios, aunque también hay vías de mayor capacidad entre las afectadas.

Toledo y Ávila, las provincias con más carreteras afectadas

La provincia de Toledo es, por el momento, la que registra un mayor número de cortes. En torno a las 12.00 horas permanecían cerradas la CM-5001, a la altura de El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375, en El Real de San Vicente; la CM-5006 y la CM-5053, en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100, en San Román de los Montes; la CM-5005 y la CM-543, en Escalona; la TO-1364 y la TO-1368, en Castillo de Bayuela; la TO-1385, en Almendral de la Cañada, y la TO-1560, en Almorox.

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Un camión de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal en la carretera M-206 (Alberto Ortega / Europa Press)

Muy cerca, en Ávila, continúan cerradas diez carreteras como consecuencia de los incendios que afectan a distintos municipios de la provincia. Las restricciones alcanzan a las vías AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902, en Burgohondo; la AV-904, en Guisando; la CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, a la altura de Las Cruceras.

Entre ambas provincias suman más de la mitad de todas las carreteras cerradas actualmente en España por los incendios, reflejo de la intensidad de los fuegos que afectan al centro peninsular y de la amplitud de los dispositivos desplegados para combatirlos.

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Madrid y Castellón mantienen siete carreteras cerradas

La situación también continúa siendo complicada en la Comunidad de Madrid, donde siguen afectados siete tramos de carretera, la mayoría situados en el oeste de la región. Permanecen cerradas la M-501, la M-512 y la M-541, entre Navas del Rey y Venta del Cojo; la M-507 y la M-540, en Villa del Prado; la M-510, en Valdemorillo, y la M-533, en El Alcor.

En la provincia de Castellón también permanecen interrumpidas siete carreteras debido al incendio que afecta a la zona. Se trata de la CV-200, en Almedíjar; la CV-203, en Ayódar; la CV-215, en Algimia de Almonacid; la CV-219, en Chóvar; la CV-223, en Nules, y la CV-2261 y la CV-230, en La Vall d’Uixó.

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Las restricciones se completan con dos carreteras cerradas en la provincia de Guadalajara: la GU-147, en Hiendelaencina, y la GU-151, en Condemios de Arriba. En Huelva, por su parte, permanece cortada la A-475, a la altura de Villanueva de las Cruces.

Ante este escenario, la Dirección General de Tráfico ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a los conductores que eviten circular por la Sierra Oeste de Madrid, así como por las zonas afectadas de Ávila y Toledo, donde continúan desarrollándose las labores de extinción. El organismo recuerda que el número de carreteras afectadas puede variar en función de la evolución de los incendios y de las necesidades operativas de los servicios de emergencia, por lo que recomienda seguir la información actualizada a través de sus canales oficiales antes de emprender cualquier desplazamiento.

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