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Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

La transferencia tiene lugar mientras continúan los ataques de misiles y drones sobre territorio ucraniano, una situación que dificulta un despliegue europeo

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Militar de Reino Unido (REUTERS/Dominic Lipinski)
Militar de Reino Unido (REUTERS/Dominic Lipinski)

Reino Unido ha asumido el mando del despliegue multinacional que se realizará en Ucrania una vez finalicen las hostilidades. El teniente general Tom Bateman tomó el relevo de su homólogo francés al frente de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U) durante una ceremonia celebrada en el cuartel general de operaciones en París. Este traspaso, planificado previamente como parte del liderazgo conjunto entre ambos países, llega tras la reafirmación del compromiso británico con Ucrania y la coalición internacional.

El acto de relevo contó con la presencia de altos mandos militares y diplomáticos de la Coalición, que agrupa a países europeos y socios internacionales implicados en el apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La transferencia se produce en un contexto de ataques continuados de misiles y drones sobre territorio ucraniano, lo que aleja la posibilidad de un despliegue europeo.

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El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, describió la nueva etapa como un signo del liderazgo que el Reino Unido ejercerá en la preparación de la paz y la reconstrucción de la seguridad nacional ucraniana. En sus palabras, subrayó la determinación de Londres de mantener el apoyo tanto en el frente militar como en la consolidación de la estabilidad a largo plazo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

Ensayos de despliegue y objetivos estratégicos

La semana pasada, la Coalición confirmó que la MNF-U realizará ejercicios militares en los próximos meses para demostrar su capacidad de actuación cuando cese el conflicto. Buscan ensayar desde el despliegue inicial hasta la coordinación logística y la regeneración de las fuerzas terrestres ucranianas. La fuerza multinacional tiene como principales objetivos la regeneración y la garantía de seguridad.

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Esto implica proporcionar entrenamiento, reponer equipos y reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, la MNF-U prevé patrullar los cielos y mares ucranianos, lo que facilitaría la reanudación de vuelos comerciales y favorecería la recuperación económica y la llegada de inversión internacional. El programa también incluye la creación de un cuartel general en Kiev en cuanto la situación lo permita.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Compromiso internacional y perspectivas

El traspaso de mando entre Francia y el Reino Unido se encuadra en una estrategia de rotación y liderazgo compartido para consolidar una respuesta internacional coordinada. Todos los actores implicados insisten en que el apoyo a Ucrania no se limita al suministro de armas y formación, sino que apunta a crear las condiciones necesarias para una paz sostenible.

Las patrullas previstas y la presencia de la MNF-U en el espacio aéreo y marítimo ucraniano buscan generar confianza para que el país pueda restablecer su conectividad comercial y reconstruir su tejido productivo. Uno de los retos principales será garantizar que cualquier acuerdo de paz futuro cuente con mecanismos de seguridad eficaces y duraderos. La reciente cumbre de líderes de la Coalición de los Voluntarios reforzó el compromiso de los aliados de Ucrania con la estabilidad y la integración del país en el espacio europeo. La declaración de la fuerza como “Lista para Operar” marca un paso clave en la preparación para la reconstrucción y seguridad de Ucrania.

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