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Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Las redes sociales se llenaron de reacciones a los combates de la noche más especial de los creadores de contenido hispanohablantes

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Memes de La Velada del año VI. (X).
Memes de La Velada del año VI. (X).

La Velada del Año VI ha vuelto a demostrar que ya no es solo un evento de boxeo entre creadores de contenido. La cita organizada por Ibai Llanos se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos de entretenimiento en español, reuniendo a más de ocho millones de espectadores, un Estadio La Cartuja completamente lleno y una conversación constante en redes sociales. Sin embargo, más allá de los combates y las actuaciones musicales, la edición celebrada este sábado ha dejado un sinfín de escenas que, en cuestión de minutos, se transformaron en memes y dominaron plataformas como X, TikTok e Instagram.

Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

Como ocurre cada año, internet encontró en los momentos más espontáneos el mejor combustible para el humor. Desde las reacciones de Rivers hasta el espectacular nocaut de Viruzz, pasando por el inesperado beso entre IlloJuan y TheGrefg o la aparición de Belén Esteban, la comunidad convirtió prácticamente cualquier gesto en material viral.

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Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

Uno de los nombres propios de la noche fue el de Rivers. La creadora mexicana protagonizó uno de los combates más esperados frente a RoRo en un duelo marcado por la polémica que ya se había vivido durante el pesaje del día anterior debido a la protección que tuvo que llevar la española en la cabeza. Aunque finalmente la victoria cayó del lado de la española, las expresiones de Rivers durante el combate y después del anuncio del resultado inundaron las redes sociales.

Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

También Viruzz acaparó buena parte de la conversación digital, aunque por motivos muy distintos. El creador de contenido sufrió uno de los momentos más impactantes de la velada cuando Gero Arias logró derribarlo con una potente derecha en los primeros instantes del combate. Aunque consiguió reincorporarse y continuar la pelea, las imágenes del golpe se viralizaron rápidamente. Los usuarios no tardaron en llenar internet de montajes, comparaciones y bromas sobre una de las acciones más espectaculares de la noche.

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Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

La emoción también tuvo espacio durante el evento con el homenaje que Ibai Llanos dedicó a Gaspi, fallecido el pasado mes de junio. El streamer pidió un minuto de silencio y proyectó un vídeo en recuerdo de su amigo junto a su familia, presente en el estadio.

Aunque en el extremo opuesto estuvo el cierre de la noche. Tras su combate, IlloJuan y TheGrefg sorprendieron al público con un beso sobre el cuadrilátero que provocó una enorme ovación en La Cartuja y desató una auténtica avalancha de memes. El gesto fue rápidamente reinterpretado por los usuarios con referencias a películas, programas de televisión y escenas históricas de internet, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de toda la jornada.

Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

Otro instante que dio mucho que hablar fue la entrada de Plex. El creador de contenido volvió a apostar por una puesta en escena inspirada en la Antigua Roma y, antes del combate, protagonizó un beso con Aitana que no pasó desapercibido para los asistentes. La escena fue ampliamente comentada en redes sociales y multiplicó las reacciones de los seguidores de ambos.

Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

Otro de los momentos que sorprendió a los seguidores fue el denominado face reveal de la hermana de Marta Díaz. La joven apareció durante la entrada de la influencer y, hasta ese momento, había permanecido alejada de la exposición pública. Su parecido físico con la boxeadora generó miles de comentarios y memes en apenas unos minutos.

Meme de La Velada VI (X).
Meme de La Velada VI (X).

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