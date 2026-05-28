Receta de pasta marinera con mejillones y almejas: un plato rápido y fácil que versiona un clásico italiano

Descubre cinco recetas deliciosas y sencillas con ingredientes de primavera, perfectas para llevar en táper a la oficina o a un picnic. Aprende a preparar pasta Alfredo con pollo, ternera a la jardinera, guisantes con huevo, caballa al horno y un sabroso pastel de verduras y pollo.

Con la llegada del calor, es habitual que buena parte de los hogares de España empiecen a buscar recetas frías. Una gran opción es la pasta con mejillones y almejas en salsa blanca, sin tomate ni tomates cherry. Y es que es sencilla y elegante para quienes prefieren los sabores marinos y los platos clásicos del Mediterráneo. Esta preparación combina elementos de dos comidas tradicionales: la pasta con mejillones y la pasta con almejas, logrando un resultado equilibrado y fácil de elaborar.

Se trata de un primer plato de pescado que suele destacar tanto en almuerzos familiares como en cenas especiales, gracias a su sabor delicado y su presentación atractiva. La receta, de raíces costeras, aprovecha la frescura de los moluscos y el aroma del sofrito para ofrecer una experiencia que evoca la cocina mediterránea en cada bocado.

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El plato invita a disfrutar de la salsa restante con pan, un gesto habitual en la mesa que resalta la calidad y el sabor del preparado. Su maridaje con vinos blancos secos y fríos potencia el carácter del conjunto, consolidándose como una alternativa atemporal dentro del recetario marinero.

Receta de pasta marinera con mejillones y almejas

Pasta marinera con mejillones y almejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta marinera con mejillones y almejas es un plato de pasta cocida al dente, acompañada de un sofrito de cebolla, tomate y pimiento, al que se añaden mejillones y almejas previamente abiertos al vapor. La clave está en aprovechar el jugo de los moluscos para potenciar el sabor de la receta.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

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Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

400 g de pasta (espaguetis o linguini)

500 g de mejillones frescos

500 g de almejas frescas

2 tomates maduros grandes

1 pimiento verde

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco seco (100 ml)

1 pizca de orégano

1 hoja de laurel

1 cucharadita de azúcar

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Perejil fresco picado

25 g de mantequilla (opcional)

40 g de queso rallado (opcional, para servir)

Cómo hacer pasta marinera con mejillones y almejas, paso a paso

Mejillones. (Adobe Stock)

Limpia bien las almejas y los mejillones, cambiándolos varias veces de agua para eliminar la arena. Pon al fuego una cazuela con un poco de agua y laurel. Añade los mejillones y las almejas, tapa y espera a que se abran. Saca los moluscos en cuanto se abran y reserva el líquido de cocción, colándolo. Cuece la pasta en abundante agua con sal, usando parte del líquido de los moluscos para potenciar el sabor. Escurre y reserva. Pica fino la cebolla, el pimiento y los ajos. En una sartén grande, sofríe a fuego medio con aceite de oliva hasta que la cebolla esté transparente. Añade los tomates pelados y picados, el azúcar, el orégano, sal y pimienta. Cocina hasta que el tomate pierda el agua y quede un sofrito espeso. Incorpora el vino blanco y deja reducir. Añade los mejillones y las almejas sin cáscara (reserva algunas con cáscara para decorar). Remueve suave. Agrega la pasta a la sartén junto con el sofrito y mezcla bien. Puedes añadir la mantequilla para darle brillo y sabor. Cocina todo junto 2-3 minutos para que la pasta absorba el sabor del marisco. Sirve caliente, espolvoreando con perejil fresco y, si te gusta, un poco de queso rallado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 4 personas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 22 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 60 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los moluscos pierden textura.

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