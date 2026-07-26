Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

Mapa del Instituto Geográfico Nacional que detalla el epicentro del terremoto. (IGN)

Un terremoto de magnitud 3,7 ha sido registrado a las 15,39 horas de este domingo, 26 de julio, en el entorno de Ogíjares, en Granada. Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico se ha producido a las 15:39 hora local y se ha sentido también en Granada capital. En concreto, este terremoto registrado en la citada localidad granadina situada en la comarca de la Vega de Granada ha tenido una profundidad de seis kilómetros.

El seísmo ha tenido dos pequeñas réplicas minutos después: la primera en Armilla, de 1,7 a las 13:46 horas; y después en Alhedín, de 2 de magnitud a las 16:11 horas.

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No han sido los únicos seísmos registrados este domingo en la provincia de Granada, donde a las 12:39 y a las 13:18 horas han tenido lugar otros dos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 ambos. El pasado lunes, la localidad granadina de Gor registraba otro seísmo de magnitud 5 a 7 kilómetros de profundidad.

17 llamadas al 112, pero sin daños materiales

Por el momento, las autoridades locales no han notificado daños materiales. El centro coordinador de emergencias 112 ha indicado a la agencia EFE que hasta el momento han recibido 17 llamadas de municipios del entorno como Monachil, La Zubia y Granada capital, además de Ogíjares, informando del temblor.

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En las redes sociales han sido varios los usuarios que han asegurado haber sentido temblores en estas localidades y el área metropolitana: “Ha crujido y se ha movido bastante el piso, las lámparas temblaban”, ha asegurado un usuario, que secundaba las palabras de otros que han afirmado que el temblor se ha “sentido mucho”.

Noticia con información de EFE