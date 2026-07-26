Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo

El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre Madrid, Ávila y Toledo, con un incendio que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas. Cerca de 90.000 personas se han visto obligadas a ser evacuadas o se encuentran confinadas.
Mientras tanto, las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d’Uixò, en Castellón, ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con lo que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.
El incendio de Madrid continúa estabilizándose tras una noche de trabajo de 50 medios terrestres
Los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid han continuado durante toda la noche con las labores de consolidación del perímetro, en una jornada marcada por algunas incidencias provocadas por el viento.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en una actualización difundida a las 7.30 horas a través de sus redes sociales, un total de 50 medios terrestres han intervenido durante la madrugada para afianzar los trabajos realizados a lo largo del día.
La semana que termina este domingo se recordará para siempre en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, donde varios incendios forestales no dan tregua al territorio. Un amplio dispositivo continúa tratando de controlar el avance del fuego en las zonas afectadas, especialmente en la Sierra Oeste y en Burgohondo (Ávila), donde los efectivos trabajan duro para contener las llamas, que el sábado pasaron a unirse y formar un solo frente.
Los evacuados por el avance de los incendios forestales ya se cuentan por decenas de miles. El fin de semana arrancó con 67.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares, y a las pocas horas se acercaron a las 88.000. La Comunidad de Madrid se enfrenta al que puede ser el incendio más peligroso de su historia, mientras que la provincia de Ávila se une a la capital y extiende las llamas. Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica sitúan en 114.796 hectáreas la superficie quemada en lo que va de año, una cifra que multiplica por cinco la registrada en el mismo periodo del año anterior.