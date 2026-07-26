Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo

El incendio en Vall d'Uixo, Castellón. (Eva Manez/Reuters)

El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre Madrid, Ávila y Toledo, con un incendio que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas. Cerca de 90.000 personas se han visto obligadas a ser evacuadas o se encuentran confinadas.

Mientras tanto, las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d’Uixò, en Castellón, ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con lo que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.