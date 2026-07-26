Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Un ejemplar de los cruceros Disney Dream (Disney Cruise Line)

La Guardia Civil de Pontevedra ha abierto una investigación para esclarecer la denuncia presentada por una trabajadora del crucero Disney Dream, que asegura haber sido intoxicada presuntamente por otra compañera de la tripulación durante la escala que el buque realizó el pasado viernes en el puerto de Vigo. La mujer, de nacionalidad argentina, comenzó a encontrarse mal mientras el barco permanecía atracado en la ciudad gallega y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde relató a los sanitarios que creía que alguien había vertido una sustancia en una botella de agua que había consumido.

Según la información facilitada por fuentes de la investigación a El Faro de Vigo, la trabajadora fue atendida inicialmente por los servicios médicos del propio crucero. Sin embargo, su estado hizo necesario su traslado al Hospital Fátima de Vigo una vez el barco había atracado en el Muelle de Trasatlánticos.

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Fue en el centro sanitario donde la mujer manifestó que sospechaba haber sido víctima de un envenenamiento y señaló directamente a otra integrante de la tripulación como presunta responsable de los hechos. Tanto la denunciante como la trabajadora a la que atribuye la supuesta intoxicación son de nacionalidad argentina y desempeñan labores como fotógrafas a bordo del crucero de Disney Cruise Line.

Tras recibir el alta médica, la mujer formalizó la denuncia ante las autoridades, lo que dio lugar a la apertura de una investigación para tratar de determinar qué ocurrió realmente y si existió una intoxicación deliberada.

Se analiza la sustancia que habría ingerido

Los investigadores trabajan ahora para esclarecer las circunstancias del caso y verificar el contenido de la denuncia. Entre las diligencias abiertas figura el análisis de la sustancia que habría ingerido la trabajadora, con el objetivo de determinar su composición y comprobar si efectivamente contenía algún producto ajeno al agua.

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Fuentes conocedoras del caso apuntan a El Faro de Vigo que la sustancia sospechosa podría ser cloro, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado oficialmente y forma parte de las comprobaciones que están realizando los investigadores. La Policía Científica también llevará a cabo análisis sobre el líquido contenido en la botella de agua para identificar con precisión su composición.

Un ejemplar de los cruceros Disney Dream (Disney Cruise Line)

Por el momento, la Guardia Civil ha confirmado únicamente que mantiene abierta una investigación y que se están practicando las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Las mismas fuentes han precisado que, hasta ahora, no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos. Tampoco está completamente definido qué cuerpo policial asumirá finalmente la investigación, ya que, aunque la Guardia Civil intervino inicialmente tras conocerse lo ocurrido a bordo del buque, la denuncia también fue presentada de forma presencial por la supuesta víctima ante la Policía Nacional.

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Las pesquisas deberán determinar no solo si existió realmente una intoxicación, sino también el origen de la sustancia que habría ingerido la trabajadora y las circunstancias en las que pudo producirse.

Un crucero con más de 3.800 pasajeros

El Disney Dream llegó a Vigo dentro de un viaje de posicionamiento de siete noches entre Barcelona y Southampton, con escalas previstas en Cartagena, Málaga, Vigo y A Coruña antes de finalizar el itinerario en el Reino Unido.

Durante su estancia en el puerto vigués transportaba a 3.826 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad estadounidense y británica, además de 1.439 tripulantes. El barco, consignado por Incargo Galicia, tenía prevista su salida del puerto a las 18.00 horas del viernes para continuar su ruta hacia A Coruña, siguiente escala del viaje, circunstancia que podría facilitar la continuidad de las actuaciones policiales si fuera necesario.

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El crucero es uno de los buques más conocidos de Disney Cruise Line y pertenece a la denominada clase Dream. Tiene capacidad para alrededor de 4.000 pasajeros y dispone de aproximadamente 1.500 camarotes. Su característica silueta, con dos chimeneas decoradas con la figura de Mickey Mouse, lo convierte en uno de los barcos más reconocibles de la compañía.

El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos. (EFE)

El viaje en el que se encontraba realizando escala en Galicia corresponde a un itinerario cuyos precios partían de 2.636 euros por persona, según la información comercial del crucero.

El precedente más reciente de un incidente se produjo el pasado 8 de agosto, cuando una pasajera de 79 años que viajaba a bordo del Disney Fantasy tuvo que ser evacuada en helicóptero mientras el buque navegaba frente a la costa gallega, a la altura de Porta do Sol. La mujer fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, ciudad en la que el crucero tenía previsto atracar horas después.

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