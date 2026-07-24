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El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cualquier ciudadano europeo puede participar en la encuesta online del banco central hasta el 21 de septiembre para decidir si los futuros billetes llevarán rostros históricos o fauna del continente

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presenta los diseños preseleccionados. (REUTERS/Heiko Becker)
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presenta los diseños preseleccionados. (REUTERS/Heiko Becker)

El Banco Central Europeo (BCE) abrió este jueves la votación pública para que los ciudadanos de la eurozona elijan entre los diez diseños finalistas para la próxima serie de billetes en euros, la primera renovación completa desde su puesta en circulación en 2002. El protagonismo español recae sobre el retrato de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote y una de las figuras más universales de la literatura en español, que se encuentra en el anverso del billete de 50 euros en todas las propuestas de la temática “La cultura europea”.

La conexión nacional no se agota en Cervantes. En la temática rival, “Ríos y aves”, el billete de 50 euros lleva a la cigüeña blanca, ave asociada a la fauna ibérica y presente en numerosas regiones de España. En el reverso de ese mismo billete aparece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, la artista María Callas es otra de las personalidades que figuran entre las opciones.

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Cómo participar en la votación

La encuesta está accesible en la página de futuros billetes del BCE y directamente a través del enlace surveys.ecb.europa.eu. No se requiere registro ni identificación previa. Cualquier ciudadano europeo con conexión a internet puede acceder, ver los diez diseños y valorar su preferencia. La votación permanece abierta hasta el 21 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el resultado no es vinculante: Christine Lagarde, presidenta del BCE, dejó claro en la presentación celebrada en Fráncfort que el objetivo de la consulta es “recabar la opinión pública sobre cada propuesta para apoyar la toma de decisiones del Consejo de Gobierno sobre el diseño final”, no determinar directamente al ganador.

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Los nuevos diseños a elegir

Los diez finalistas se agrupan en dos líneas temáticas. La propuesta “La cultura europea” reúne retratos de figuras históricas del continente: la soprano Maria Callas en el billete de 5 euros, el compositor Ludwig van Beethoven en el de 10, la científica Marie Curie en el de 20, Cervantes en el de 50, Leonardo da Vinci en el de 100, y la escritora austriaca y premio Nobel de la Paz Bertha von Suttner en el de 200. En el reverso del billete de 50, el diseño muestra una biblioteca con adultos leyendo tanto en papel como en formato digital, una imagen que alude directamente al legado literario del autor alcalaíno.

Los diseños para el billete de cinco euros. (Europa Press)
Los diseños para el billete de cinco euros. (Europa Press)

La alternativa naturalista, “Ríos y aves”, despliega seis especies de aves europeas (treparriscos, martín pescador, abejaruco, cigüeña blanca, avoceta y alcatraz atlántico) junto a paisajes fluviales, mientras los reversos muestran las sedes de las principales instituciones de la UE.

El proceso de selección

Los diseños son el resultado de un concurso convocado a escala europea al que se presentaron más de 1.200 diseñadores gráficos. De ellos, 25 fueron seleccionados para desarrollar propuestas completas, y un jurado independiente de 21 expertos en diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia, uno designado por cada banco central de la zona euro, redujo las candidaturas a las diez actuales.

“Los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa”, afirmó Lagarde en la presentación. En paralelo a la consulta abierta, una empresa demoscópica independiente realizará una encuesta idéntica entre una muestra representativa de la población de la eurozona, cuyos resultados se publicarán junto a los de la votación ciudadana una vez seleccionado el concepto definitivo.

El Consejo de Gobierno del BCE tomará la decisión final antes de que concluya 2026, con base en las conclusiones del jurado, una evaluación técnica y los resultados de ambas consultas. Tras la elección del diseño ganador, comenzará el proceso de desarrollo y producción, aunque los nuevos billetes no llegarán a los bolsillos de los ciudadanos de forma inmediata. Los billetes de las series actuales mantendrán su validez y seguirán circulando junto a los de la nueva serie.

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