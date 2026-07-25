Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

La oleada de incendios forestales que afecta a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ha obligado a evacuar de manera preventiva a decenas de miles de personas en dos regiones especialmente castigadas por el fuego. Las últimas cifras apuntan a cerca de 80.000 personas que han tenido que salir de sus hogares. Uno de los peores incendios que se recuerdan han llevado a una situación de emergencia sin precedentes en algunas de estas zonas.
La situación cambia por momentos y las autoridades advierten que podrían producirse nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas según evolucione el incendio y cambien las condiciones meteorológicas. Por el momento, los municipios que han sido evacuados al completo ya superan los 20 entre Ávila y Madrid, a lo que hay que añadir las más de 30 carreteras cortadas.
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Ávila, 7 pueblos desalojados y localidades evacuadas
En la provincia de Ávila, el incendio originado en Burgohondo ha forzado la evacuación de siete municipios del Valle del Tiétar: Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla, La Iglesuela, Arenas de San Pedro y Casavieja. Según las autoridades, unas 30.000 personas se han visto afectadas por esta medida. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, explicó que el avance del fuego, favorecido por el viento y la propagación en masa forestal, ha obligado a una evacuación masiva y rápida.
A estos siete municipios se suman otras localidades que ya estaban evacuadas en la provincia desde jornadas anteriores: Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya (perteneciente a El Tiemblo). Otras poblaciones permanecen confinadas, sin poder ser desalojadas por la proximidad o el riesgo de las llamas: Cebreros, Navaluenga y la propia localidad de El Tiemblo, sumando miles de residentes bajo restricciones de movilidad.
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13 municipios evacuados y tres confinados en Madrid
“La prioridad continúa siendo proteger a la población”, ha afirmado el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para explicar que tres municipios más se unían a los despoblados. En la Comunidad de Madrid, el incendio ha provocado el desalojo de 13 localidades: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y la urbanización Entrepinos.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han señalado que estas evacuaciones se han realizado siguiendo recomendaciones de los servicios de emergencia y del sistema ES-Alert. Además, permanecen bajo confinamiento por riesgo extremo otras tres localidades madrileñas: San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. Este tipo de medida se adopta cuando la evacuación resulta peligrosa o inviable, generalmente por la presencia de humo denso o la cercanía del fuego a las vías de salida.
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El operativo de emergencia continúa trabajando para frenar la expansión del fuego y proteger a los núcleos de población. El número elevado de municipios afectados se corresponde con el tamaño de los frentes y la dispersión de focos, así como con la prioridad absoluta de garantizar la seguridad de todos los residentes, incluidos los usuarios de centros sociosanitarios.
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