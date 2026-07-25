Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Municipio de Madrid con un incendio (Guardia Civil)

La oleada de incendios forestales que afecta a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ha obligado a evacuar de manera preventiva a decenas de miles de personas en dos regiones especialmente castigadas por el fuego. Las últimas cifras apuntan a cerca de 80.000 personas que han tenido que salir de sus hogares. Uno de los peores incendios que se recuerdan han llevado a una situación de emergencia sin precedentes en algunas de estas zonas.

La situación cambia por momentos y las autoridades advierten que podrían producirse nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas según evolucione el incendio y cambien las condiciones meteorológicas. Por el momento, los municipios que han sido evacuados al completo ya superan los 20 entre Ávila y Madrid, a lo que hay que añadir las más de 30 carreteras cortadas.

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La bajada de las temperaturas y el cambio en el viento abren una ventana de esperanza para frenar el avance de las llamas. Sin embargo, la emergencia nacional continúa y las próximas horas son clave para estabilizar los frentes.

Ávila, 7 pueblos desalojados y localidades evacuadas

En la provincia de Ávila, el incendio originado en Burgohondo ha forzado la evacuación de siete municipios del Valle del Tiétar: Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla, La Iglesuela, Arenas de San Pedro y Casavieja. Según las autoridades, unas 30.000 personas se han visto afectadas por esta medida. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, explicó que el avance del fuego, favorecido por el viento y la propagación en masa forestal, ha obligado a una evacuación masiva y rápida.

A estos siete municipios se suman otras localidades que ya estaban evacuadas en la provincia desde jornadas anteriores: Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya (perteneciente a El Tiemblo). Otras poblaciones permanecen confinadas, sin poder ser desalojadas por la proximidad o el riesgo de las llamas: Cebreros, Navaluenga y la propia localidad de El Tiemblo, sumando miles de residentes bajo restricciones de movilidad.

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Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Durante la madrugada del sábado se ha abierto una ventana de oportunidad para que los equipos de extinción de incendios pudieran atacar el fuego debido a la bajada de las temperaturas y a las condiciones favorables del viento.

13 municipios evacuados y tres confinados en Madrid

“La prioridad continúa siendo proteger a la población”, ha afirmado el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para explicar que tres municipios más se unían a los despoblados. En la Comunidad de Madrid, el incendio ha provocado el desalojo de 13 localidades: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y la urbanización Entrepinos.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han señalado que estas evacuaciones se han realizado siguiendo recomendaciones de los servicios de emergencia y del sistema ES-Alert. Además, permanecen bajo confinamiento por riesgo extremo otras tres localidades madrileñas: San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. Este tipo de medida se adopta cuando la evacuación resulta peligrosa o inviable, generalmente por la presencia de humo denso o la cercanía del fuego a las vías de salida.

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El operativo de emergencia continúa trabajando para frenar la expansión del fuego y proteger a los núcleos de población. El número elevado de municipios afectados se corresponde con el tamaño de los frentes y la dispersión de focos, así como con la prioridad absoluta de garantizar la seguridad de todos los residentes, incluidos los usuarios de centros sociosanitarios.