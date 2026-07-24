El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

Vehículos de emergencias del SAMUR-Protección Civil. (Emergencias Madrid/ Montaje Infobae)

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la oferta que una empresa de nueva creación, Yavira Gestión SL, ha presentado para hacerse con uno de los contratos más jugosos del Samur, la reposición del material sanitario y las medicinas de las ambulancias de este importante servicio municipal. El Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias no ha dado por buenas las condiciones de solvencia económica presentadas por esta sociedad, que se asoció con otra, Endomed Medicina, para poder participar en la licitación. Endomed está administrada por Diego Juzgado Lucas, jefe del Servicio Digestivo del hospital que el Grupo Quirón tiene en Pozuelo de Alarcón.

Fuentes de este área del Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almeida han mostrado su “extrañeza” de que esta empresa sin experiencia en el sector, Yavira Gestión, se presentase a este contrato valorado en 1,8 millones de euros. Yavira fue constituida en enero de este año y tiene su sede en un chalé de la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo. Está administrada por Yolanda González. Esta empresa no tiene página web. El pasado 1 de julio, la Mesa de Contratación declaró como “no subsanados” los errores que había detectado en la oferta de Yavira, al incumplir uno de los anexos exigidos en el pliego de condiciones. En concreto, el Anexo VII, que regula la solvencia económica de los licitantes. No aparecía el párrafo de “que las entidades asumen la responsabilidad conjunta con carácter solidario de la ejecución del contrato”.

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La Mesa habla de licitantes en plural porque, aunque al contrato se presentó solo Yavira Gestión, durante la tramitación de su oferta tuvo que comunicar que otra empresa, Endomed Medicina, había firmado un acuerdo con Yavira para que esta pudiera acreditar solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Un contrato firmado entre ambos señala que realmente es Endomed Medicina la que “declara disponer de solvencia económica y financiera, experiencia técnica, medios técnicos, medios personales, sistemas de gestión y capacidad profesional suficiente para apoyar la ejecución del contrato en los términos exigidos por los pliegos, comprometiéndose a ponerlos efectivamente a disposición de Yavira Gestión durante toda la duración del contrato y, en su caso, durante sus prórrogas”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con trabajadores del SAMUR-PC y SAMUR Social (Gustavo Valiente - Europa Press)

Yavira y Endomed no se han constituido en UTE. Endomed solo actúa como “entidad integradora de solvencia y medios externos”, algo permitido por la ley, pero al presentar la documentación, Yavira se había olvidado de reflejar que ambos asumían la responsabilidad conjunta si finalmente eran adjudicatarios y, por alguna razón, no cumplían parte del contrato. Infobae se ha puesto en contacto con el doctor Juzgado, administrador de Endomed, para preguntarle por qué su empresa no se presentó a esta licitación directamente, si su compañía es la que realmente aporta los medios técnicos y personales, la experiencia y la solvencia financiera para poder prestar el servicio que requiere el Ayuntamiento de Madrid. No ha obtenido respuesta. Este diario tampoco ha podido contactar con ningún portavoz de la sociedad Yavira.

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“Reposición constante”

El contrato en licitación, bautizado como Servicio de apoyo a la gestión técnica y operativa del depósito de material sanitario y medicamentos del Samur, es el contrato que en realidad permite operar a este servicio de emergencias, tan valorado por la ciudadanía de la capital. Su objeto es la “reposición constante” del material de todas las ambulancias y otros vehículos operativos. “En concreto, se pretende el almacenaje, control y clasificación del material sanitario, del instrumental, de los aparatos de electromedicina, de los sistemas de comunicación y cualquier otro que sea responsabilidad del depósito”. El adjudicatario también debe encargarse de la medicación y de las cargas de oxígeno en los vehículos del servicio, la revisión de caducidades y la esterilización de material, el control de la cadena de frío, así como de la revisión de la carga de baterías y pilas.

Unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112 y Policía Local operan en Rivas Vaciamadrid durante un rescate. El personal de emergencia se concentra alrededor de un camión de recogida de residuos urbanos, con un bombero usando una escalera para acceder. (Emergencias 112 Madrid)

La flota de Samur está compuesta por 145 ambulancias, 43 más que cuando el Ayuntamiento licitó el contrato anterior en el año 2022. También están incluidos los vehículos de apoyo en los CECORES (Centros de Coordinación Externa en eventos con gran afluencia de público), y los vehículos que realizan trabajos de formación de la ciudadanía en primeros auxilios y en maniobras de reanimación. Además, con el fin de aumentar la capacidad del SAMUR, “este contrato contempla también un refuerzo significativo para el supuesto de que se activen los planes de emergencia por eventos extraordinarios y singulares, o se desarrollen dispositivos de riesgo previsibles tales como la Cabalgata de Reyes, San Isidro, Maratón popular de Madrid, Madrid Orgullo Gay, entre otros”. El contrato tiene una vigencia de dos años, que con posibles prórrogas de otros dos años tiene un coste de 3,3 millones de euros. Yavira ha presentado recurso contra su exclusión ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid.

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