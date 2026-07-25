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Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

El fichaje del Atlético de Madrid quiere verse las caras con el nuevo fichaje del Real Madrid

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Pedro Porro. (REUTERS/Hannah Mckay)
Pedro Porro. (REUTERS/Hannah Mckay)

Al grito de “¡¡¡Campeones del mundo!!!”. Toda La Cartuja se rendía a Alejandro Grimaldo incluso antes de que saliera a escena. Pero cuando lo ha hecho, el ruido ha sido mucho más que un gol. También cuando ha revelado con quién se pegaría si él estuviera esta noche. “Me gustaría verme las caras con Pedro Porro”, ha dicho al principio, pero cuando los presentadores le han insistido, sobre todo porque tiene que haber “zizaña” entre los boxeadores, han obtenido la respuesta deseada: “Con Marc Cucurella”, añadía entre risas. Algo que también ha repetido Pedro Porro después.

Ambos laterales, campeones del mundo con la selección española, fueron invitados a participar en un juego en el que se planteaban posibles enfrentamientos para la próxima edición del evento. Entre bromas y pronósticos, los futbolistas dieron su opinión sobre algunos nombres que podrían formar parte de La Velada del Año VII y terminaron respondiendo a preguntas sobre la conquista del Mundial y el ambiente dentro del vestuario de España.

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Además, hablaron del camino hasta levantar la Copa del Mundo y aprovecharon para lanzar un mensaje sobre la importancia de la fortaleza mental en el deporte de élite.

Del Mundial a La Velada: dos campeones con los pies en el suelo

Tanto Grimaldo como Porro coincidieron en destacar el significado que ha tenido conquistar el Mundial con España, aunque cada uno lo hizo desde una perspectiva diferente. “Es una pregunta que hacen mucho, pero es difícil de responder, porque es una sensación única. Al final, solo 49 jugadores españoles han ganado un Mundial en la historia y eso es algo único que quedará para siempre”, explicó Grimaldo. El lateral también recordó que levantar la Copa del Mundo era el sueño que perseguía desde niño. “Es el sueño que creo que tiene cualquier jugador cuando va creciendo y es el sueño que yo tenía de pequeño”.

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Porro, por su parte, puso el foco en el camino recorrido hasta llegar a ese momento, marcado por etapas complicadas con la selección. “Muy importante porque venía también de unos momentos no muy buenos en la selección. Pero muy feliz por haber dado la segunda estrella a España y hacer feliz a mucha gente”, afirmó. El defensa aseguró que esas dificultades reforzaron una convicción personal: “Yo creo más en la disciplina. Son muchos momentos que tienes que pasar para llegar al más alto nivel. Hay mucho trabajo detrás y también dar las gracias a las personas que están detrás de mí”.

La salud mental, protagonista de la conversación

Uno de los momentos más serios de la noche llegó cuando los presentadores abordaron la importancia de la salud mental en el deporte. “Hay veces que es muy importante el tema mental. Ha habido mucha gente que machacaba mucho a Ferrán y luego, si ese hombre no llega a estar bien de cabeza, de mentalidad, de poder con todo, a lo mejor no nos hubiera dado el gol de la victoria”, señaló Pedro Porro.

Al internacional también se le preguntó por qué resulta más exigente en un Mundial, el aspecto físico o el psicológico. Su respuesta fue clara: “Las dos, diría yo. Tienes que estar preparado en las dos. Yo diría más que mentalmente, porque el físico con el paso de los partidos lo vas cogiendo, pero mentalmente es más importante”.

Rodri, de España, levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina en la final del domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)
Rodri, de España, levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina en la final del domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)

Gavi, Cucurella e Ibai, los nombres propios

Los dos campeones del mundo también dejaron algunas pinceladas sobre el vestuario de la selección española. Grimaldo señaló a Cucurella como uno de los compañeros que más anima al grupo y eligió a Gavi como el futbolista que mejor encajaría en un combate de La Velada. “Gavi”, respondió sin dudar cuando le preguntaron quién daría más juego sobre el ring.

Porro, en cambio, convirtió a Cucurella en su rival ideal para un combate ficticio y terminó cerrando su intervención con un mensaje dirigido a los aficionados presentes en La Cartuja y a quienes siguieron el evento desde casa. “Disfrutad de esta gran noche. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado desde España durante todo el Mundial y que os queremos mucho”, concluyó el internacional español.

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