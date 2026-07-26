Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Momento en el que un agente de la Policía Local de Benidorm rescata al menor que se encontraba sentando sobre un aire acondicionado. (Policía Local Benidorm)

Un niño de aproximadamente ocho años fue rescatado por agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) después de ser localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio, a la altura del piso 21. La intervención, que tuvo lugar en la noche del sábado, evitó que el menor pudiera precipitarse al vacío. Tras ponerlo a salvo, los agentes detuvieron a su padre como presunto autor de un delito de abandono temporal de un menor.

Los hechos comenzaron alrededor de las 23.00 horas, cuando el conserje de un edificio situado en la avenida Bilbao recibió el aviso de un vecino que había observado a un niño en una situación de grave peligro. Ante la alerta, el trabajador contactó inmediatamente con la Policía Local, que desplazó varias patrullas hasta el inmueble.

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Una vez en el lugar, los agentes realizaron una primera comprobación para tratar de localizar al menor. Sin embargo, esa inspección inicial no permitió encontrarlo, por lo que continuaron realizando gestiones para acceder a la vivienda desde la que, presuntamente, había salido el niño y comprobar si la información recibida era correcta.

Fue entonces cuando, con la colaboración de un vecino del edificio, los policías lograron acceder al balcón del apartamento contiguo. Desde esa posición comprobaron que el menor se encontraba sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado instalada en la fachada del edificio, a la altura del piso 21, con un evidente riesgo de caer al vacío.

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La situación obligó a actuar de inmediato. Según ha informado la Policía Local, uno de los agentes sujetó al niño por uno de los brazos para impedir que se precipitara, mientras otro policía aseguraba a su compañero debido al riesgo que ambos corrían durante la maniobra. El menor permaneció sujeto en todo momento hasta que pudo ser rescatado sin sufrir una caída.

Edificio con varios aires acondicionados en sus ventanas (Imagen ilustrativa Infobae)

El conserje consiguió las llaves antes de que llegaran los bomberos

Mientras se desarrollaba el rescate, los agentes solicitaron el apoyo urgente del Consorcio Provincial de Bomberos ante la gravedad de la situación. No obstante, antes de que los efectivos llegaran al edificio, el conserje logró obtener una copia de las llaves del apartamento turístico en el que se encontraba alojado el menor.

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Ese hecho permitió a los policías acceder finalmente al interior de la vivienda e introducir al niño dentro del apartamento, eliminando el riesgo que existía mientras permanecía sentado en el exterior del edificio.

Una vez garantizada la seguridad del menor, los agentes iniciaron las gestiones para localizar a sus responsables. Durante la inspección del apartamento encontraron diversa documentación personal del niño, entre ella un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y otros documentos que permitieron identificar a su padre. Poco después, el progenitor regresó al edificio. En ese momento fue detenido por los agentes y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

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La Policía Local ha indicado que toda la actuación quedó reflejada en las diligencias elaboradas por los agentes, que posteriormente fueron remitidas a la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos.

El padre quedó detenido como presunto autor de un delito de abandono temporal de un menor, después de que los agentes consideraran que el niño había permanecido solo en la vivienda durante el tiempo en que se produjo el incidente.