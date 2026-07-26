Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Aspecto del estadio de La Cartuja, en Sevilla, durante La Velada del Año 6 celebrada este sábado en la capital andaluza. (EFE / José Manuel Vidal)

La Velada del Año VI ha vuelto a situar a Ibai Llanos y a todos los creadores de contenido participantes en el centro del espectáculo digital y deportivo. Con un ambiente espectacular desde las primeras horas de la tarde, la cita ha cumplido con las expectativas y ha ofrecido una maratón de emociones que ha mantenido al público pendiente de cada combate y cada actuación.

Si algo nos ha enseñado La Velada del Año VI es que nunca hay que dar nada por sentado. Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, los momentos únicos que se han repetido a lo largo de la jornada no solo nos han sorprendido, sino que han dejado huella en todos los espectadores.

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Más de ocho horas de retransmisión, millones de espectadores conectados y un Estadio La Cartuja repleto han sido el escenario de una jornada que combinó boxeo, música y cultura viral. A lo largo del evento, hubo instantes que sobresalieron por su impacto, sorpresa o emotividad. Aquí recogemos los 10 mejores.

1. La aparición de Pedro Porro y Grimaldo

Durante la previa de los combates, dirigida por Javi Hoyos y Nuria Marín, han pasado muchas celebridades. Entre ellas, dos recientes campeones del mundo: Álex Grimaldo y Pedro Porro, que han aprovechado sus días de vacaciones para disfrutar del evento. Este segundo ha admitido que “venía de unos momentos no muy buenos”, pero está feliz de haber dado la segunda estrella a España. “Creo más en la disciplina, son muchos momentos los que tienes que pasar para llegar a un más alto nivel”, ha añadido. Además, ha soltado una auténtica bomba: “Si peleara me gustaría hacerlo con Cucurella”, ha dicho despidiéndose entre gritos.

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2. El ‘face reveal’ de la hermana de Marta Díaz

Uno de los secretos mejor guardados del entorno de Marta Díaz ha quedado al descubierto durante la velada. Su hermana pequeña, hasta ahora anónima en redes, ha mostrado por primera vez su rostro en la entrada de la influencer madrileña. El momento ha generado miles de comentarios en directo, entre los que se ha repetido su gran parecido con la boxeadora, marcando una de las sorpresas más virales de la noche.

Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo (Instagram: @eduaguirre7)

3. El mensaje de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo

El periodista deportivo Edu Aguirre ha protagonizado uno de los momentos más esperados de la noche al compartir en las pantallas del estadio un mensaje personal de Cristiano Ronaldo durante su entrada, provocando la ovación de los 80.000 asistentes La Cartuja. Además, no fue el único guiño a CR7, también ha lucido un casco con los colores de la bandera de Portugal, ha celebrado con un ‘siu’ y al recibir el cinturón, ha agradecido a su entorno y ha dedicado palabras al futbolista portugués, a quien ha calificado como “el mejor jugador de la historia”.

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4. La aparición de Belén Esteban

Convertida en icono mediático, Belén Esteban se ha sumado a la fiesta de La Velada del Año VI con una aparición inesperada. “Arriba Sevilla, arriba La Velada. Esto es mejor que la Super Bowl. Un beso a todas las madres que están aquí, que sé que me quieren”, ha dicho la princesa del pueblo antes de despedirse. Su presencia en el estadio y su intervención en la retransmisión han llenado de humor y espontaneidad la velada, demostrando la capacidad del show para conectar generaciones y estilos mediáticos diversos.

5. El homenaje a Gaspi

Ibai ha querido rendir homenaje a su amigo Gaspi, fallecido a causa de un accidente de avión el pasado 14 de junio a los 23 años de edad. “El año pasado estuvo aquí en La Cartuja. Una persona maravillosa, con un talento emocionante. Estamos aquí con la familia de Gaspi, su hermano y su madre”, ha comenzado diciendo el streamer español. “Desde la dirección de La Velada nos gustaría dedicarle un minuto de silencio y un vídeo homenaje para Gaspi", ha concluido emocionado el vasco. Sin duda, uno de los momentos más bonitos y emocionantes de la noche.

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6. El KO de Gero Arias a Viruzz

El combate entre Gero Arias y Viruzz ha sido uno de los más intensos y espectaculares de la jornada. El hecho de que ambos fuesen sin casco protector lo ha hecho mucho más interesante, pero a la vez peligroso. Y así ha sido. En la primera derecha que le ha lanzado el argentino a su oponente, le ha logrado tumbar, provocando el conteo del árbitro. Aunque este KO no ha sido definitivo, sí que ha provocado el asombro y los comentarios de la gente, encendiendo la euforia tanto en el estadio como en las redes sociales.

Yandel en concierto. (Cortesía: Fun Capital)

7. El show de Yandel

La música ha tenido un papel estelar, como siempre en este evento. Sin embargo, el momento culmen ha llegado con la actuación de Yandel. El artista puertorriqueño ha ofrecido un show que ha levantado a todo el estadio, fusionando reggaetón y espectáculo visual. La fiesta que ha montado, ha recogido canciones como Hasta Abajo, Sexy Movimiento, Algo Me gusta De Ti, Mírala Bien, Rakata, Ahora Es o Mayor Que Yo. Solo temazos.

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8. La aparición de WillyRex

Aunque su participación ha sido breve, el histórico youtuber español ha necesitado apenas unos segundos para encender el ambiente en el recinto y provocar una de las mayores ovaciones de la jornada. Durante su aparición, WillyRex ha confirmado que La Velada del Año tendrá una nueva edición en 2027, noticia que ha sido recibida con entusiasmo por los miles de asistentes y millones de espectadores que seguían la transmisión. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, ya que el creador de contenido ha aprovechado el momento para lanzar un reto directo a AuronPlay, desatando la locura entre el público y alimentando la posibilidad de uno de los combates más esperados por la comunidad.

9. La entrada de Plex y su beso con Aitana

Uno de los momentos más comentados ha sido el ingreso de Plex al cuadrilátero. Aunque no ha sido nada nuevo, porque ya utilizó la temática de la Antigua Roma en la anterior Velada en la que participó, saliendo junto al caballo de Troya, no quita que siga siendo espectacular. Además, Aitana ha acompañado a su novio durante el combate, que ha vivido con muchos nervios. Al subir Plex al escenario, se han fundido en un beso apasionado que ha dejado a todos sin palabras. El creador de contenido ha dedicado su victoria a la cantante y a toda su familia.

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10. El beso entre IlloJuan y TheGrefg

El cierre de la velada no podía ser menos sorprendente. Tras su combate, IlloJuan y TheGrefg sellaron la noche con un beso en el centro del ring, arrancando la ovación del público y multiplicando la repercusión en internet. El gesto puso el broche de oro a una jornada en la que el espectáculo, la amistad y la espontaneidad fueron protagonistas.

Así, La Velada del Año VI no solo ha consolidado su récord de audiencia y repercusión, sino que también ha evidenciado el potencial de la cultura de internet para conectar generaciones y transformar el espectáculo. El evento ha dejado huella con momentos de humor, emoción y sorpresas, confirmando que el fenómeno de Ibai Llanos sigue marcando el pulso de la comunicación y el ocio digital.

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