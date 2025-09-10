Entretenimiento

Selena Gomez habló sobre su trabajo con leyendas de la industria en “Only Murders in The Building” y su visión empresarial

La cantante y actriz estadounidense compartió en el pódcast “Good Hang” la admiración hacia sus compañeros Martin Short y Steve Martin en la serie. Con una madurez profesional y personal analizó sus experiencias recientes y las apuestas sociales de su marca Rare Beauty

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La intérprete destacó el impacto de 'Only Murders in the Building' y su consolidación como empresaria en la industria de la belleza (Disney)

La reciente aparición de Selena Gomez en el pódcast Good Hang with Amy Poehler dejó al descubierto una etapa de plenitud en la vida de la artista, donde convergen el éxito profesional, el crecimiento personal y la determinación por cuidar su salud emocional. En una charla honesta con su colega Amy Poehler, relató cómo reconfigura el éxito desde una mirada más equilibrada y auténtica.

Durante el encuentro, la cantante y actriz repasó los cinco años recientes de su carrera, a los que calificó como “un regalo que sigue dando”. Destacó su participación en Only Murders in the Building, donde actúa junto a Martin Short y Steve Martin. “A veces tengo que pellizcarme”, admitió.

Esta serie de Disney le brinda la oportunidad de trabajar con figuras a las que admiraba desde niña. Además, el inminente estreno de la quinta temporada significa para ella la consolidación de una etapa creativa que la llena de orgullo y satisfacción.

En una entrevista con el
En una entrevista con el pódcast "Good Hamg", Selena Gomez reveló cómo equilibra la fama con el bienestar personal en una etapa de madurez y autodescubrimiento (Good Hang)

La intervención de su compañero Martin Short en el pódcast sumó reconocimiento público a la artista. Elogió su profesionalidad y recordó el primer encuentro en el camerino, donde percibió que la experiencia laboral sería positiva. Sobre el clima de respeto y cordialidad, sostuvo: “Es una profesional de toda la vida”.

El reconocido actor estadounidense agregó que la presencia de Gomez atrae a decenas de paparazzi durante las grabaciones en Nueva York, y valoró su actitud amable incluso bajo presión mediática.

Durante la entrevista, Gomez compartió que su ética laboral proviene en parte de su familia, especialmente de una enseñanza de su abuelo: “Si llegas a tiempo, ya llegaste tarde”.

Esta disciplina, junto con la inspiración que recibe de Short y Martin, favorece un ambiente positivo y profesional en el rodaje. “Ellos logran que el equipo se sienta bien, incluso en escenas serias”, explicó, destacando que la energía de sus compañeros la anima a esforzarse al máximo.

Gomez atribuye su ética de
Gomez atribuye su ética de trabajo a enseñanzas familiares y a la inspiración de sus compañeros Martin Short y Steve Martin (Star+)

Éxito empresarial y compromiso social

En su faceta empresarial, la fundadora de Rare Beauty relató cómo el proyecto nació influido por su madre —maquilladora profesional— y con la motivación de crear productos accesibles y reales. La marca ha alcanzado una valoración de miles de millones de dólares. “Los rubores líquidos fueron mi mayor orgullo al inicio”, recordó, mencionando el proceso creativo desarrollado en Italia junto a su equipo.

La marca se diferencia por su enfoque en la accesibilidad: la experiencia de Gomez con el lupus y la artritis determinó el diseño de envases pensados para personas con dificultades de destreza manual. “Antes de la marca, abrir una botella de agua podía ser doloroso”, relató.

Asimismo, el criterio de la artista se traduce en productos simples de usar para cualquier persona. A propósito de esto último, puntualizó: “Puede parecer un detalle menor, pero es fundamental para mí”.

El compromiso social es otro pilar: Rare Beauty destina el 1% de sus ingresos a iniciativas de salud mental. “Quiero que todos se sientan tan bien como yo me siento ahora”, explicó. Gomez recordó además su paso como embajadora de UNICEF y la importancia de facilitar el acceso de los jóvenes a recursos de bienestar emocional.

Rare Beauty, la marca impulsada
Rare Beauty, la marca impulsada por Selena Gomez, prioriza la accesibilidad y el compromiso social con la salud mental (Instagram @selenagomez)

La música como raíz y exposición mediática

La música sigue siendo central en la vida de Gomez. Confesó que la influencia de su padre, DJ aficionado al hip hop de los 90, y su madre, seguidora del Tejano, marcó su gusto musical diverso. “Me encantaba escuchar de todo”, expresó, destacando a Linda Ronstadt y Selena Quintanilla.

Sobre grabar en español, contó que el proceso transforma su voz y le permite descubrir nuevas facetas. Su vínculo con el productor Benny Blanco —pareja y colaborador musical—, aporta estímulo a su creatividad. Debido a esto, mencionó: “Él está en una liga musical que yo no puedo alcanzar, y lo admiro profundamente”.

En materia de gestión de fama y redes sociales, la intérprete fue directa al exponer los desafíos que implica la exposición. Aunque suma cientos de millones de seguidores en Instagram, reveló que permanece alejada de las plataformas durante períodos extensos para cuidar su salud mental. “No leo comentarios ni permito que influyan en mi ánimo”, explicó.

La conversación abordó también la importancia de su círculo íntimo y las rutinas cotidianas como fuente de equilibrio. Relató que la cocina, pese a intimidarla al lado de su pareja, se convirtió en un espacio de unión y disfrute. “Cocinar es un acto de cariño”, afirmó en la reciente charla.

En diálogo con Amy Poehler,
En diálogo con Amy Poehler, la artista explicó que encuentra equilibrio en la vida cotidiana, la cocina familiar y el establecimiento de límites personales (Good Hang)

Límites y bienestar como prioridad

Hacia el final de la entrevista, reflexionó sobre el control de la energía personal y la necesidad de establecer límites. Aunque le cuesta negarse a quienes la acompañan, aprendió a priorizar su salud emocional y rodearse de experiencias que le brindan alegría. Ante esto, sentenció: “Quiero dar lo mejor de mí, pero también necesito protegerme”.

El episodio de Good Hang with Amy Poehler culminó resaltando la generosidad de Selena Gomez y su capacidad de inspirar a otros a través del ejemplo. La presentadora animó a los oyentes a involucrarse en causas solidarias, reflejando el compromiso de la artista con el bien común y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Selena GomezGood Hang with Amy PoehlerOnly Murders in the BuildingRare BeautySalud mentalMartin ShortSteve MartinSaludBienestarNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Together, el terror que explora los límites del amor y la identidad

La nueva película de Michael Shanks, protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, desafía los géneros tradicionales al sumergirse en la transformación de una pareja enfrentada a fuerzas sobrenaturales y dilemas existenciales

Together, el terror que explora

Consentimiento, miedo y ruptura: la radical apuesta de “Querer” y el retrato de una familia al borde del abismo

La ficción retrata la dificultad de denunciar abusos dentro del matrimonio y la tensión familiar, con un enfoque realista y minimalista que invita a la reflexión social

Consentimiento, miedo y ruptura: la

Alicia Silverstone reveló por qué el éxito de “Ni idea” y su participación en los videos de Aerosmith la llevaron a abandonar la actuación

La actriz estadounidense compartió en una entrevista con el pódcast “Armchair Expert” cómo la presión mediática marcó su juventud y la llevó a buscar nuevos caminos en el activismo social

Alicia Silverstone reveló por qué

Cómo Los Ángeles de Charlie cambió la televisión y qué fue de la vida de sus protagonistas

Las actrices enfrentaron retos personales y profesionales, convirtiéndose en referentes de fortaleza y transformación en la industria

Cómo Los Ángeles de Charlie

Meg Donnelly habló sobre su transición artística: “No importa lo que hagas después, siempre te ven como una chica Disney”

La actriz y cantante estadounidense reflexionó acerca de los desafíos de dejar atrás su pasado en Disney Channel. Su testimonio en el pódcast “Sorry we’re Cyrus” reveló la presión social y mediática que enfrentan quienes buscan reinventarse en la industria musical

Meg Donnelly habló sobre su
ÚLTIMAS NOTICIAS
El emotivo recuerdo de la

El emotivo recuerdo de la argentina asesinada durante el atentado en Jerusalén: “Era una persona maravillosa, súper dulce”

El campo reclama por la falta de obras para el sector en los últimos 40 años y hay alerta por las inundaciones

El embajador argentino en EEUU relativizó las deportaciones: “El número de argentinos es infinitésimo”

Y﻿PF busca sumar dos nuevos socios al proyecto de GNL, descarta impacto de las elecciones y piensa en una mega inversión en Buenos Aires

Día del Maestro 2025: ¿a quiénes afecta la fecha y en qué establecimientos no habrá clases?

INFOBAE AMÉRICA
Camacho libre: el fin de

Camacho libre: el fin de ciclo del MAS y la deuda pendiente con la justicia en Bolivia

Ella mide 2,06 metros y él 1,62: la influencer más alta del mundo revela los estigmas que enfrenta con su pareja

EEUU subasta el mega yate Amadea, una lujosa embarcación confiscada a un oligarca de Vladimir Putin

El impactante video de cómo quedó el hotel Hilton de Katmandú tras las protestas que derrocaron al gobierno en Nepal

Jeanine Añez: “Fue muy fácil quitarme la libertad y está siendo muy difícil recuperarla”

TELESHOW
Siguen los reconocimientos para Charly

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería

El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli luego de su separación: “Un día levantás la cabeza y sos feliz”

Catalina Gorostidi relató el momento más difícil que pasó durante su lucha contra los trastornos alimenticios

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025