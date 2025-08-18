Adam Scott reveló el momento trascendental de su carrera: “Fue un golpe duro, llegué a pensar en dejar la actuación”

Scott detalló el exigente proceso creativo de "Severance" y la importancia de la colaboración actoral (Apple TV)

“Desde el primer día, el ambiente era tan acogedor que sentí que podía arriesgarme sin miedo a equivocarme”, afirmó Adam Scott sobre su llegada a Parks and Recreation durante una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler. Su frase evocada entre confidencias y recuerdos, resumió el espíritu de camaradería y creatividad que definió la producción.

Uno de los principales temas abordados en la charla fue la experiencia del actor estadounidense en Severance, la serie de suspenso y ciencia ficción que lo confirmó como referente en la televisión contemporánea.

El intérprete calificó el rodaje como un desafío intenso: la segunda temporada demandó cerca de 186 días de trabajo y los episodios podían extenderse hasta seis semanas de filmación. Con respecto a esto, explicó: “Grabamos varias escenas de diferentes episodios al mismo tiempo, lo cual obliga a mantener un control muy preciso sobre el desarrollo de los personajes”.

El actor compartió anécdotas de Parks and Recreation y reflexionó sobre el impacto emocional de la serie (REUTERS)

Además, Scott relató el reto de interpretar versiones distintas de un mismo personaje, alternando entre las identidades de “Inie” y “Outie”. En ocasiones, debía modificar por completo su registro actoral en pocas horas, lo que requería una concentración absoluta y una comprensión profunda de cada motivación.

La presentadora del podcast y también actriz, Amy Poehler, no ocultó su admiración por la intensidad emocional de la exitosa serie de Apple TV y la capacidad de su colega para sostener el peso dramático de la historia.

Adam Scott destacó la influencia de su colega Amy Poehler y el ambiente colaborativo en su desarrollo profesional (Good Hang with Amy Poehler)

Recuerdos de “Parks and Recreation” y legado emocional

A medida que la conversación retrocedía hacia los años de Parks and Recreation, Scott compartió cómo fue integrarse al elenco; lo vivió como subirse a un tren en marcha, pero destacó la hospitalidad del equipo y el elenco como elementos clave en su adaptación.

Tanto él como Poehler coincidieron en que la química entre los actores y la libertad para improvisar resultaron fundamentales para el éxito de la serie. Rememoraron escenas emblemáticas —como la del “Smallest Park”— y expresaron su orgullo por la evolución de la relación entre Ben y Leslie, personajes que “se apoyaban y respetaban mutuamente, priorizando siempre las necesidades del otro”.

El impacto de la serie en la audiencia fue otro foco central. Ante esto, el artista mencionó que recibe mensajes diarios de personas que encontraron consuelo en Parks and Recreation en tiempos difíciles. Mientras que Poehler opinó que la serie se convirtió en una especie de medicina emocional para muchos, uno de los mayores logros de su trabajo conjunto.

La entrevista abordó el legado de Parks and Recreation y la conexión con la audiencia durante la pandemia (Deedle-Dee Productions)

Trayectoria, aprendizajes y proyectos actuales

En una faceta más íntima, el actor recordó sus inicios en la actuación, las dificultades en las audiciones y papeles que no obtuvo, como el de Michael C. Hall en Six Feet Under. “Fue un golpe duro, llegué a pensar en abandonar la actuación”, reconoció.

Sin embargo, valoró esas frustraciones como esenciales en su desarrollo profesional. En sus recuerdos también figuran los primeros contactos con figuras como Paul Rudd y Jon Hamm, con quienes compartió audiciones y papeles menores antes de obtener reconocimiento masivo.

También reflexionó sobre la importancia de la preparación y la apertura al juego en el trabajo actoral, una lección nutrida del clima colaborativo de Parks and Recreation. Ambos protagonistas coincidieron en que la combinación de rigor y espontaneidad resulta imprescindible para crear personajes auténticos y memorables.

Sobre sus proyectos actuales, Scott habló del podcast que dirige, dedicado a analizar episodios de Severance y dialogar con miembros del equipo. La iniciativa, ideada por su esposa Naomi, busca mantener el vínculo con la audiencia durante las pausas entre temporadas y brindar una mirada interna a la producción.

Poehler recordó además el podcast anterior de Scott sobre la banda U2, subrayando su afinidad por los formatos conversacionales y su sentido del humor autocrítico.

El artista reveló cómo la preparación y la intuición son claves en su trabajo actoral (Good Hang with Amy Poehler)

Una huella permanente en la televisión

Entre anécdotas personales —su infancia en Santa Cruz, la afición por los cómics alternativos, su breve paso por series como Law & Order—, el intérprete reveló que aún siente cierta nostalgia al ver antiguos episodios de Parks and Recreation, una etapa especialmente feliz y formativa en su vida.

En el tramo final de la entrevista, Amy Poehler y Adam Scott reflexionaron sobre el legado de Parks and Recreation y la dificultad de cerrar una serie cómica mostrando el futuro de todos los personajes.

Inspirados por el desenlace de Six Feet Under, los creadores de la serie decidieron dar a la audiencia una visión completa del destino de cada protagonista, una elección que, según Poehler, marcó la diferencia y dejó una huella perdurable en la televisión. Fue así que conversación en Good Hang celebró los hitos de una carrera multifacética y el valor de la colaboración en el mundo del entretenimiento.