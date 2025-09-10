Entretenimiento

Selena Gomez reveló cómo su lucha contra el lupus inspiró el diseño de Rare Beauty

La actriz recordó que el dolor en sus articulaciones la inspiró a crear envases fáciles de abrir.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Selena Gomez reflexionó sobre cómo
Selena Gomez reflexionó sobre cómo su lucha contra el lupus la llevó a diseñar los empaques de Rare Beauty. (@selenagomez/ Instagram)

Selena Gomez no solo es reconocida por su trayectoria musical y actoral, sino también por el impacto que ha logrado con Rare Beauty, la marca de maquillaje que fundó en 2020.

Sin embargo, detrás del glamour que caracteriza a la firma existe una motivación muy personal: su lucha contra el lupus y las dificultades físicas que ha enfrentado debido a la enfermedad.

En una conversación reciente en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la estrella de 33 años compartió cómo su diagnóstico influyó directamente en el diseño de los envases de sus productos.

Tengo artritis en los dedos, y eso es consecuencia del lupus. Recuerdo que antes de estar con la medicación adecuada, traté de abrir una botella de agua y me dolía muchísimo”, confesó.

Selena Gomez afirmó que el
Selena Gomez afirmó que el empaque de su marca de maquillaje se debe a su artritis. (@selenagomez / Instagram)

La intérprete explicó que ese dolor cotidiano derivó en una revelación inesperada durante el proceso creativo de Rare Beauty.

“De alguna forma hicimos que los productos fueran fáciles de abrir y después nos dimos cuenta de que tenían que ser así. Entonces empezamos a diseñar cada producto pensando en cualquier persona con problemas de destreza”, dijo.

El detalle que para muchos consumidores puede parecer mínimo, en realidad es central dentro de la filosofía de Rare Beauty.

Desde su lanzamiento, la firma ha sido aplaudida por crear envases inclusivos, pensados no solo para embellecer, sino para ofrecer comodidad y accesibilidad a personas con distintas necesidades.

La marca de Selena Gomez
La marca de Selena Gomez se enfoca en crear evases inclusivos. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La cantante se mostró especialmente orgullosa de uno de los lanzamientos más recientes: el perfume de la marca, presentado en agosto.

A diferencia de los frascos tradicionales, este no tiene tapa que retirar; en su lugar, cuenta con un sistema de botón que puede bloquearse y desbloquearse con facilidad antes de presionar para liberar la fragancia.

“Sé que puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad no lo es, porque es muy útil para cualquiera, de cualquier edad. Queremos que los productos sean fáciles y accesibles porque es importante para mí, y siempre lo ha sido”, explicó.

Selena Gomez aseguró que es
Selena Gomez aseguró que es importante para ella que los empaques sean fáciles de abrir. (@sooparkmakeup)

Rare Beauty, que en 2024 alcanzó una valoración de 2 mil millones de dólares, ha demostrado que la innovación y la empatía pueden ir de la mano en el mercado de la belleza, una industria muchas veces criticada por priorizar la estética sobre la funcionalidad.

“Hasta en nuestra fragancia, la bomba es muy fácil de usar para mí”, comentó en el pódcast, dejando claro que cada decisión responde no solo a una visión empresarial, sino a una vivencia íntima.

Una batalla personal

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en 2013, una enfermedad crónica y sin cura en la que el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos del propio cuerpo.

En su documental My Mind & Me, estrenado en 2022, habló abiertamente de lo doloroso que fue enfrentar los síntomas: “En las mañanas simplemente duele. Cuando me despierto empiezo a llorar porque duele todo”.

Selena Gomez admitió que
Selena Gomez admitió que el dolor físico por el lupus era casi insoportable. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

A lo largo de los años, la protagonista de Only Murders in the Building también ha tenido que lidiar con los efectos secundarios de la medicación, incluyendo los cambios de peso que en ocasiones generaron comentarios negativos en redes sociales.

En 2023, respondió con franqueza: “Quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que quizá no nos sentimos bien, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes, y creo que son lo que me ayuda”.

Temas Relacionados

Selena GomezRare Beautylupusestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Olivia Cooke denunció los estigmas sobre las mujeres en escenas íntimas: “Son etiquetadas como ‘una perra’”

La actriz aseguró que los coordinadores de intimidad en los set de grabación son esenciales.

Olivia Cooke denunció los estigmas

Peter Dinklage reveló el secreto de su matrimonio de 20 años con Erica Schmidt

El actor se casó con la dramaturga en 2005 durante una ceremonia improvisada en Las Vegas.

Peter Dinklage reveló el secreto

La razón por la que Scarlett Johansson eligió a supervivientes reales del Holocausto para “Eleanor the Great”

La actriz debutó como directora con este filme que mezcla ficción y testimonios reales de sobrevivientes del Holocausto.

La razón por la que

“No hay un lugar donde no me digan ‘estoy cansado de tu canción’”, la confesión de Dwayne Johnson sobre su paso por Moana

Durante el Festival de Toronto, el actor recordó cómo la música de la película de Disney trascendió fronteras y se instaló en la vida diaria de miles de familias a través de risas y canciones

“No hay un lugar donde

¿Quién es el actor de Bridgerton que anunció una pausa en su carrera para enfocarse en la filantropía?

Quien da vida al vizconde Anthony en la exitosa serie británica decidió alejarse temporalmente de la actuación para impulsar una organización propia, según confesó en declaraciones a Vanity Fair

¿Quién es el actor de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elevarán a juicio la causa

Elevarán a juicio la causa contra la banda de viudas negras por el crimen de un empresario en Moreno

Estaba detenido, quedó en libertad y cayó una hora después cuando intentó robar un auto

Una adolescente apuñaló y mató a una vecina en medio de una disputa entre familias en Entre Ríos

La Justicia de Chile pidió la extradición de dos rugbiers detenidos en Mendoza por abuso sexual

Insólito choque en Entre Ríos: un tanque de guerra embistió a una camioneta que estaba estacionada

INFOBAE AMÉRICA
Rafael Spregelburd entra a la

Rafael Spregelburd entra a la Academia de Letras: “La palabra siempre es oral; la escritura es un accidente”

Elvis Presley Not Dead: Baz Luhrman tributa al rey con un impactante documental presentado en Toronto

Pilar Quintana afirma que “es inevitable indagar en la mecánica del racismo” para entender su nueva novela

Polonia confirmó el derribo de drones rusos que violaron su espacio aéreo tras la ofensiva de Moscú en Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

TELESHOW
Yanina Latorre apuntó contra Lola

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli

El divertido video de Juana Repetto para anunciar el sexo de su bebé: “Todos estábamos convencidos”