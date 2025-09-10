Selena Gomez reveló cómo su lucha contra el lupus inspiró el diseño de Rare Beauty

Selena Gomez reflexionó sobre cómo su lucha contra el lupus la llevó a diseñar los empaques de Rare Beauty. (@selenagomez/ Instagram)

Selena Gomez no solo es reconocida por su trayectoria musical y actoral, sino también por el impacto que ha logrado con Rare Beauty, la marca de maquillaje que fundó en 2020.

Sin embargo, detrás del glamour que caracteriza a la firma existe una motivación muy personal: su lucha contra el lupus y las dificultades físicas que ha enfrentado debido a la enfermedad.

En una conversación reciente en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la estrella de 33 años compartió cómo su diagnóstico influyó directamente en el diseño de los envases de sus productos.

“Tengo artritis en los dedos, y eso es consecuencia del lupus. Recuerdo que antes de estar con la medicación adecuada, traté de abrir una botella de agua y me dolía muchísimo”, confesó.

Selena Gomez afirmó que el empaque de su marca de maquillaje se debe a su artritis. (@selenagomez / Instagram)

La intérprete explicó que ese dolor cotidiano derivó en una revelación inesperada durante el proceso creativo de Rare Beauty.

“De alguna forma hicimos que los productos fueran fáciles de abrir y después nos dimos cuenta de que tenían que ser así. Entonces empezamos a diseñar cada producto pensando en cualquier persona con problemas de destreza”, dijo.

El detalle que para muchos consumidores puede parecer mínimo, en realidad es central dentro de la filosofía de Rare Beauty.

Desde su lanzamiento, la firma ha sido aplaudida por crear envases inclusivos, pensados no solo para embellecer, sino para ofrecer comodidad y accesibilidad a personas con distintas necesidades.

La marca de Selena Gomez se enfoca en crear evases inclusivos. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La cantante se mostró especialmente orgullosa de uno de los lanzamientos más recientes: el perfume de la marca, presentado en agosto.

A diferencia de los frascos tradicionales, este no tiene tapa que retirar; en su lugar, cuenta con un sistema de botón que puede bloquearse y desbloquearse con facilidad antes de presionar para liberar la fragancia.

“Sé que puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad no lo es, porque es muy útil para cualquiera, de cualquier edad. Queremos que los productos sean fáciles y accesibles porque es importante para mí, y siempre lo ha sido”, explicó.

Selena Gomez aseguró que es importante para ella que los empaques sean fáciles de abrir. (@sooparkmakeup)

Rare Beauty, que en 2024 alcanzó una valoración de 2 mil millones de dólares, ha demostrado que la innovación y la empatía pueden ir de la mano en el mercado de la belleza, una industria muchas veces criticada por priorizar la estética sobre la funcionalidad.

“Hasta en nuestra fragancia, la bomba es muy fácil de usar para mí”, comentó en el pódcast, dejando claro que cada decisión responde no solo a una visión empresarial, sino a una vivencia íntima.

Una batalla personal

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en 2013, una enfermedad crónica y sin cura en la que el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos del propio cuerpo.

En su documental My Mind & Me, estrenado en 2022, habló abiertamente de lo doloroso que fue enfrentar los síntomas: “En las mañanas simplemente duele. Cuando me despierto empiezo a llorar porque duele todo”.

Selena Gomez admitió que el dolor físico por el lupus era casi insoportable. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

A lo largo de los años, la protagonista de Only Murders in the Building también ha tenido que lidiar con los efectos secundarios de la medicación, incluyendo los cambios de peso que en ocasiones generaron comentarios negativos en redes sociales.

En 2023, respondió con franqueza: “Quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que quizá no nos sentimos bien, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes, y creo que son lo que me ayuda”.