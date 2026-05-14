Sociedad

Rescataron tortugas y aves exóticas que eran vendidas por aplicaciones de mensajería en Misiones

El operativo permitió el secuestro de los ejemplares de un local de Eldorado. Los animales quedaron a resguardo de la organización denunciante, mientras la Justicia investiga la comercialización ilegal

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Dos hombres en uniformes militares de camuflaje se encuentran frente a un mostrador. Uno escribe en un portapapeles azul, el otro observa. Hay plantas sobre el mostrador
Agentes realizan procedimientos administrativos durante el rescate de tortugas y aves exóticas que eran traficadas y ofrecidas ilegalmente a través de WhatsApp en Misiones (El Diario de Misiones)

Efectivos de la División Delitos Rurales de 9 de Julio irrumpieron el miércoles en una agropecuaria de Eldorado en la provincia de Misiones, tras recibir una denuncia por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre.

La operación, que permitió el rescate inmediato de tortugas y aves exóticas, se desarrolló a partir de la intervención directa de la Fundación Ohana Protección Animal, cuyos integrantes alertaron a las autoridades sobre la existencia de animales ofrecidos a la venta a través de la aplicación WhatsApp.

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En la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 3, los investigadores localizaron el comercio señalado en la denuncia. La pesquisa se había iniciado tras comprobarse la circulación de mensajes en los que se ofrecían ejemplares de especies protegidas, situación que motivó la solicitud judicial para resguardar a los animales y frenar la actividad ilícita.

El despliegue policial incluyó la entrevista formal con el propietario del local. Tras realizar las verificaciones pertinentes y consultar con la autoridad judicial a cargo de la causa, se procedió al secuestro de los ejemplares hallados en el establecimiento. Según informaron las fuentes policiales, la medida se adoptó para resguardar los derechos de la fauna y evitar que los animales continuaran en riesgo.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Diario de Misiones, durante el procedimiento, los efectivos incautaron dos tortugas pertenecientes a las especies Chelonoidis chilensis y Chelonoidis carbonaria, ambas incluidas en listados de protección ambiental. También fueron rescatadas cuatro aves exóticas conocidas como ninfas (Nymphicus hollandicus), codiciadas en el mercado ilegal por su aspecto y capacidad de domesticación.

La intervención policial se originó a raíz de la presentación realizada por la Fundación Ohana Protección Animal, cuyos representantes solicitaron a la Justicia que dispusiera el resguardo inmediato de los ejemplares. En respuesta a ese pedido, la autoridad judicial ordenó el secuestro y la posterior entrega de los animales a la organización denunciante, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar su reinserción en circuitos ilegales.

En el marco de la investigación, el propietario del comercio fue notificado de la apertura de una causa por presunta comercialización ilegal de fauna y maltrato animal. Las actuaciones continúan bajo la supervisión de la Justicia, que deberá determinar la eventual responsabilidad penal y la existencia de otros posibles involucrados en la actividad.

Tres hombres dentro de un local: uno con uniforme de camuflaje, otro con uniforme de policía de espaldas, y un civil de azul cubriéndose la cara
Agentes de seguridad y el dueño del local mientras se realizaba un rescate de tortugas y aves exóticas que eran ofrecidas por WhatsApp en Misiones (El Diario de Misiones)

En este caso, la Fundación recibió formalmente a los animales incautados, asegurando que serán atendidos y evaluados por profesionales antes de definir su destino definitivo. La acción conjunta entre la entidad civil y las fuerzas de seguridad fue señalada por las fuentes policiales como un ejemplo de cooperación para la defensa de los derechos de la fauna.

Las autoridades continúan con la investigación, centrando los esfuerzos en identificar la procedencia de los animales secuestrados y posibles ramificaciones de la red de comercialización ilegal. Mientras tanto, los ejemplares permanecen bajo resguardo de la Fundación Ohana, a la espera de la resolución judicial sobre su futuro y el avance del proceso penal contra el responsable del comercio inspeccionado.

La noticia se conoce tan solo un día después de que decomisaran un cargamento de 500 aves silvestres que eran transportadas de forma ilegal en Santa Fe. La intervención se realizó cerca de las 21.30, cuando personal de la Guardia Provincial, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y Gendarmería Nacional, detuvo la marcha de un camión Scania con acoplado.

El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, procedente de Avellaneda, que afirmó transportar caños plásticos para acueductos desde el norte de Santa Fe, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante el control, los efectivos notaron ruidos inusuales dentro del acoplado. Al inspeccionar el vehículo, hallaron 20 cajas de cartón con orificios que contenían las aves hacinadas y en condiciones precarias. El conductor no pudo justificar la tenencia ni el traslado de los animales silvestres, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la fiscalía ordenó el secuestro inmediato de la carga, amparándose en la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe la captura, transporte y comercialización de especies silvestres sin autorización. Tanto el material como el conductor fueron trasladados a la dependencia de Gendarmería Nacional en Oliveros para la continuidad de las actuaciones legales.

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