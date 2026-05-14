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Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran en una presentación de ‘American Horror Story’ tras romper su compromiso hace siete años

Los actores participaron en el Disney Advertising Upfront para anunciar la incorporación de un nuevo integrante al elenco de la temporada 13 de la serie

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Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran tras años de separación. (Shutterstock)
Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran tras años de separación. (Shutterstock)

Emma Roberts y Evan Peters compartieron escenario esta semana durante el evento Disney Advertising Upfront celebrado en el North Javits Center de Nueva York, en una aparición conjunta que marcó su primer proyecto público en común desde 2018 dentro de la franquicia televisiva American Horror Story.

La presentación tuvo lugar el miércoles 13 de mayo y reunió a varios miembros del elenco histórico de la serie creada por Ryan Murphy, entre ellos Sarah Paulson, Angela Bassett, Gabourey Sidibe y Billie Lourd, además de Roberts y Peters, quienes participaron en el anuncio de la incorporación de Paul Anthony Kelly a la temporada 13 de la producción.

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Durante la aparición, ambos actores se mantuvieron en el escenario con cierta distancia física mientras acompañaban la presentación del nuevo integrante del reparto.

Emma Roberts y Evan Peters asistieron al evento para presentar a Paul Anthony Kelly como parte del elenco para la temporada 13 de la serie. REUTERS/Stephane Mahe
Emma Roberts y Evan Peters asistieron al evento para presentar a Paul Anthony Kelly como parte del elenco para la temporada 13 de la serie. REUTERS/Stephane Mahe

Roberts asistió al evento con un vestido corto negro sin tirantes con detalles de rosas rojas, mientras que Peters vistió una chaqueta en tono verde azulado combinada con camiseta blanca y pantalón oscuro.

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De acuerdo con una fuente citada por Page Six, no existirían tensiones actuales entre ambos actores.

La misma fuente indicó que Emma Roberts y Evan Peters mantienen una relación cordial en el ámbito profesional. “Emma y Evan se llevan de maravilla”, dijo el informante.

Emma Roberts y Evan Peters mantienen una relación cordial tras su ruptura. Shutterstock
Emma Roberts y Evan Peters mantienen una relación cordial tras su ruptura. Shutterstock

La relación entre Roberts y Peters comenzó en 2012, cuando coincidieron en el rodaje de la película Adult World.

Posteriormente iniciaron una relación sentimental que se extendió durante varios años, periodo en el que también trabajaron juntos en múltiples temporadas de American Horror Story, incluyendo “Coven”, “Freak Show”, “Cult” y “Apocalypse”.

En julio de 2013, Emma fue arrestada en Montreal tras un incidente en un hotel en el que estuvo involucrado Peters. La actriz fue liberada posteriormente y el caso no derivó en cargos formales, según informaron representantes de ambos en ese momento.

Tras el episodio, las partes señalaron en un comunicado que se trató de un malentendido y que la pareja trabajaba para resolver la situación.

Evan Peters
La relación de Emma Roberts y Evan Peters estuvo llena de conflictos. (WireImage)

A pesar del incidente, la relación continuó y en enero de 2014 Evan le propuso matrimonio a la artista. La pareja mantuvo su compromiso durante aproximadamente un año antes de separarse en 2015.

Posteriormente, retomaron su relación de manera intermitente hasta su separación definitiva en 2019.

Durante ese periodo, ambos continuaron colaborando profesionalmente en proyectos televisivos, especialmente dentro del universo de American Horror Story.

La serie se convirtió en el principal punto de coincidencia laboral entre los dos actores, quienes participaron en distintas temporadas de la producción entre 2013 y 2019.

Emma Roberts y Evan Peters han trabajado juntos en varias temporadas de American Horror Story. (Captura de video)
Emma Roberts y Evan Peters han trabajado juntos en varias temporadas de American Horror Story. (Captura de video)

En entrevistas realizadas en años posteriores, Evan Peters describió positivamente la experiencia de trabajar junto a Emma Roberts durante las grabaciones de la serie, señalando la cercanía entre ambos en el set de rodaje y la dinámica de trabajo compartida en distintas ciudades durante las producciones.

Tras la separación definitiva, ambos actores continuaron sus carreras de forma independiente. Peters mantuvo proyectos en cine y televisión, mientras que Roberts participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas. En el plano personal, Roberts anunció en 2024 su compromiso con el actor Cody John.

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