Hallaron el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense que permanecía desaparecida en Marruecos

El Comando de Estados Unidos para África confirmó la recuperación de los cuerpos de Mariyah Collington y Kendrick Lamont Key, Jr. (@AFRICOM)

El Ejército de Marruecos informó el hallazgo del cadáver de una soldado estadounidense desaparecida el 2 de mayo en el sur del país durante los ejercicios militares ‘León Africano’, junto al de su compañero, cuyo cuerpo apareció el sábado pasado.

Ambos militares desaparecieron al anochecer del 2 de mayo en las proximidades de Cabo Draa, una zona de acantilados cercana a Tan Tan, unos 900 kilómetros al sur de Rabat. Según la información oficial, uno de los soldados cayó al mar y su compañero se lanzó al agua para intentar rescatarlo.

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El Ejército marroquí detalló que el cuerpo de la soldado fue localizado el martes a unos 500 metros del lugar del incidente durante una operación de búsqueda conjunta con tropas estadounidenses. El Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM) confirmó que se trata de Mariah Symone Collington, de 19 años.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Militar Moulay Hassan en Guelmim, siguiendo los protocolos establecidos. En la búsqueda participaron efectivos de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil, utilizando equipos de rescate terrestres, marítimos y aéreos.

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“La soldado Collington fue una militar excepcional cuyo entusiasmo inquebrantable y espíritu positivo iluminaban cualquier entorno en el que se encontraba”, declaró el capitán Spencer Grider, comandante de la Batería Charlie, 5-4 ADAR. “Su energía contagiosa, ya fuera en la oficina, en el campo o entre sus compañeros, fomentaba la conexión y el compañerismo, uniendo a las personas gracias a su calidez genuina y su sentido del humor sincero. Su presencia será muy extrañada en toda nuestra unidad”.

Kendrick Lamont Key Jr. había desaparecido junto a otro compañero el pasado 2 de mayo, durante el ejercicio militar en Marruecos

El cuerpo del primer soldado, identificado como el teniente primero Kendrick Lamont Key, de 27 años, fue hallado flotando en el agua el mismo 2 de mayo, a menos de un kilómetro del punto donde ambos ingresaron al océano.

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Un informe preliminar citado por medios estadounidenses indica que los dos militares formaban parte de un grupo que realizaba una excursión recreativa al atardecer cuando uno de ellos, que no sabía nadar según fuentes de defensa, cayó desde un acantilado al océano. El segundo soldado, cuya identidad no ha sido revelada, se lanzó al agua para intentar rescatarlo, pero una ola lo arrastró antes de lograr su objetivo. Ambos desaparecieron alrededor de las nueve de la noche del 2 de mayo. Las autoridades aclararon que el incidente no estaba vinculado directamente a las actividades del ejercicio militar, ya que ocurrió durante el tiempo libre de los soldados.

Kendrick Lamont Key, oriundo de Richmond (Virginia), era oficial de artillería antiaérea con la clasificación técnica 14A y pertenecía al 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército. Le sobreviven su padre, Kendrick Key Sr.; su madre, Jihan Key; su hermana, Dakota Debose-Hill, y su cuñado, el soldado de primera James Brown, también militar en activo. El Ejército destacó en un comunicado que el teniente “encarnaba los más altos estándares del servicio como líder abnegado e inspirador cuya dedicación a sus soldados deja un legado perdurable en nuestras filas”.

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Los ejercicios conjuntos León Africano 2026 finalizaron y militares apoyaron la búsqueda de los soldados desaparecidos (Europa Press)

Ambos militares participaban en las maniobras León Africano, el mayor ejercicio militar de Estados Unidos en el continente, que este año contó con más de 5.000 efectivos de unas 40 naciones y se desarrolló del 27 de abril al 8 de mayo. El ejercicio militar, realizado entre el 20 de abril y el 8 de mayo en Marruecos, Ghana, Senegal y Túnez, también movilizó efectivos de Francia, Reino Unido, Italia y varios Estados africanos.

En esta edición se incorporaron por primera vez operaciones en Dajla, en el Sáhara marroquí, y se dio prioridad al uso de inteligencia artificial, drones y sistemas de guerra multidominio en escenarios operativos reales.

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Tras un acto de homenaje en el aeropuerto militar de Guelmim, los cuerpos fueron evacuados durante la noche del martes en un avión militar estadounidense.

(Con información de EFE)

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