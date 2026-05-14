Olivia Rodrigo es señalada de “sexualizar la infancia” tras dar un show en España

La presentación de la cantante en un evento de Spotify en Barcelona generó reacciones encontradas en redes sociales por su vestuario.

Olivia Rodrigo ha sido objeto de debate en redes sociales tras su reciente presentación en un evento de Spotify en Barcelona, donde apareció con un vestido tipo babydoll de color lavanda y bloomers a juego.

La actuación, realizada durante el fin de semana, generó una amplia circulación de imágenes y videos en redes sociales.

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El video de la presentación muestra a la artista interpretando su espectáculo sobre el escenario con el vestuario mencionado, lo que provocó múltiples reacciones en plataformas digitales.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el contenido alcanzó millones de visualizaciones, especialmente en la red social X, donde usuarios comentaron tanto el vestuario como la puesta en escena.

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“¿Se viste como una niña pequeña y se toca de forma sexual? ¿Quién demonios apoya este tipo de comportamiento abominable? Que se vista como un adulto y lo haga, vale, ¿pero una niña? ¡Ni hablar!“, escribió un usuario.

Olivia Rodrigo. (Captura de video)

Las opiniones se distribuyeron entre diferentes posturas respecto a la interpretación del diseño del vestuario y su relación con la actuación. Algunos señalaron que se trataba de una propuesta artística dentro del contexto de la presentación musical.

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“Es realmente frustrante que una mujer ni siquiera pueda vestirse como le da la gana porque la gente enseguida piensa que se está sexualizando. El problema no es Olivia; es tu mentalidad. Tú eres el problema. Si eres un pervertido, ese es tu problema”, expresó un fan

Otros usuarios señalaron que el uso de vestidos tipo babydoll ha formado parte de la estética de distintas corrientes musicales en décadas anteriores.

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Algunos comentarios en redes sociales hicieron referencia a la influencia de estilos utilizados en los años 90 por artistas femeninas del ámbito musical alternativo. “Creo que Courtney Love se vestía así y, que yo sepa, no había ningún problema”, afirmó un usuario.

Los fans de Olivia Rodrigo defendieron la propuesta artística de la cantante. (Captura de video)

La conversación digital también incluyó referencias a otras producciones recientes del entretenimiento audiovisual en las que se han presentado escenas con estética similar o con debates sobre representación visual.

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En este contexto, también se mencionó que la discusión se enmarca en un patrón recurrente dentro de la industria del entretenimiento, donde las decisiones estéticas de artistas femeninas generan debates públicos sobre su significado y su recepción en redes sociales.

La conversación en torno a Olivia Rodrigo se produjo pocas semanas después de otra polémica relacionada con la serie Euphoria, en la que el personaje interpretado por Sydney Sweeney participó en una escena que también generó reacciones en redes sociales debido a su representación visual.

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Dicho episodio fue ampliamente comentado en plataformas digitales y medios de comunicación. De hecho, Megyn Kelly destrozó a Sweeney durante una diatriba en su podcast de SiriusXM.

Las escenas de Sydney Sweeney en la tercera temporada de 'Euphoria' fueron duramente criticadas. (Captura de video)

“La verdad es que esto es sexualizar la infancia. Eso es lo que es”, .les dijo a sus copresentadores mientras mostraba una imagen de la actriz con las piernas abiertas en un sofá.

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A lo largo de los años, diversas artistas del ámbito musical y audiovisual han sido objeto de debates similares en torno a la estética de sus presentaciones o producciones.

Casos como los de Britney Spears, Ariana Grande y Sabrina Carpenter han sido citados en discusiones previas sobre la evolución de estilos visuales en la industria del entretenimiento.

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