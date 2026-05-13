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La hija de Michael Jackson gana batalla legal por más de 600 mil dólares contra ejecutores del patrimonio de su padre

La resolución judicial surge tras las objeciones presentadas por Paris Jackson sobre pagos realizados en 2018 por John Branca y John McClain

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Paris Jackson obtiene victoria judicial en disputa por el patrimonio de Michael Jackson. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Paris Jackson obtiene victoria judicial en disputa por el patrimonio de Michael Jackson. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Paris Jackson obtuvo una resolución favorable en el proceso judicial relacionado con el manejo financiero del patrimonio de su padre, Michael Jackson.

Un juez de Los Ángeles determinó que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos deberán ser devueltos al patrimonio administrado por los ejecutores testamentarios del artista.

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La decisión judicial se deriva de objeciones presentadas por Paris respecto a pagos realizados en 2018 a firmas legales externas que trabajaban para la sucesión del “Rey del pop”.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, la corte concluyó que dichas bonificaciones no contaban con la aprobación correspondiente y ordenó que el dinero regresara al patrimonio.

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El proceso involucra a los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain, quienes han estado a cargo de la administración de la herencia del cantante desde su muerte en 2009.

John Branca es coalbacea de la herencia de Michael Jackson, además de representante legal de la familia. Chris Pizzello/Invision/AP
John Branca es coalbacea de la herencia de Michael Jackson, además de representante legal de la familia. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Según declaraciones emitidas por un portavoz de Paris Jackson, la resolución representa un avance importante dentro de las acciones impulsadas por la hija del artista para obtener mayores mecanismos de supervisión y transparencia sobre el manejo del patrimonio familiar.

El representante señaló que Paris siempre ha priorizado lo que considera mejor para su familia y sostuvo que la decisión permitirá avanzar en materia de rendición de cuentas.

Las objeciones de Paris Jackson fueron presentadas el año pasado, cuando expresó preocupación por ciertas bonificaciones entregadas a despachos jurídicos externos.

En ese momento, la defensa legal de Jackson argumentó que los pagos eran excesivos y cuestionó si existía una supervisión adecuada por parte de los ejecutores sobre los abogados involucrados en la administración del patrimonio.

En documentos judiciales previos, los abogados de la artista afirmaron que las transferencias económicas planteaban dudas sobre la capacidad de los ejecutores para controlar de forma efectiva el trabajo de los asesores legales externos.

Paris Jackson presentó dudas sobre el manejo del patrimonio de su padre. REUTERS/Yara Nardi
Paris Jackson presentó dudas sobre el manejo del patrimonio de su padre. REUTERS/Yara Nardi

También señalaron que los registros disponibles sugerían que un grupo de abogados con altos niveles de remuneración se beneficiaba económicamente mediante pagos realizados desde el patrimonio.

Por su parte, los ejecutores defendieron los pagos argumentando que las tarifas y bonificaciones otorgadas eran habituales dentro de la industria y respondían al trabajo realizado por los despachos externos.

Además, sostuvieron que durante el periodo en cuestión se concretaron acuerdos comerciales de gran relevancia que incrementaron significativamente los ingresos y el valor económico del patrimonio de Michael Jackson.

En la resolución, la corte reconoció el trabajo realizado por los ejecutores en el crecimiento financiero del patrimonio desde la muerte del cantante.

El juez destacó que la administración encabezada por Branca y McClain contribuyó a convertir la herencia en una estructura financiera de gran alcance y señaló que había generado riqueza de carácter generacional para Paris Jackson y sus dos hermanos.

Le Grand Dîner du Louvre
El juez admitió que la administración de los albaceas ha permitido darle una cuantiosa herencia a Paris Jackson. (The Grosby Group)

Sin embargo, pese a ese reconocimiento, el tribunal concluyó que las bonificaciones específicas por un total de 625 mil dólares no habían sido aprobadas formalmente y determinó que debían ser reintegradas al patrimonio.

Tras conocerse la decisión, representantes de los ejecutores emitieron una declaración en la que destacaron que la corte valoró positivamente el trabajo desarrollado tanto por los administradores como por los abogados externos vinculados al patrimonio.

También señalaron que, en años anteriores, otras bonificaciones similares sí habían sido aprobadas judicialmente debido a los servicios prestados.

El portavoz de los ejecutores añadió que esta fue la primera ocasión en que esos pagos enfrentaron objeciones formales dentro del proceso judicial.

Asimismo, indicó que siempre existió el entendimiento de que los honorarios legales estaban sujetos a revisión y aprobación de la corte, y que los despachos externos aceptaron previamente devolver cualquier cantidad en caso de que no fuera autorizada.

Michael Jackson
Los albaceas de Michael Jackson aseveraron que es la primera vez que se externan dudas sobre el manejo del patriponio. (AP)

Los representantes también aclararon que las bonificaciones cuestionadas no fueron entregadas directamente a los ejecutores testamentarios, sino a firmas legales externas que colaboraban en asuntos relacionados con el patrimonio.

Finalmente, los ejecutores manifestaron que, aunque no comparten la decisión del tribunal, respetarán la resolución judicial y actuarán conforme a lo establecido por la corte.

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