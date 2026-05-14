Crimen y Justicia

Imputaron a un policía que golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente y se fue a trabajar

La víctima también señaló que el efectivo la obligó a dejar la casa que comparten en el centro de Catamarca

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Vista trasera de un oficial de policía con uniforme azul oscuro, un chaleco con la palabra 'POLICÍA' en blanco y un cinturón con equipo.
El agente investigado pertenece al cuerpo de Poicías de Catamarca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer denunció a su pareja, un oficial de la Policía de Catamarca, por haberla agredido en la casa que ambos comparten, hasta dejarla inconsciente. En las últimas horas el fiscal que lleva adelante la investigación imputó al agresor tras negarse a declarar.

El efectivo policial quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, por la supuesta comisión de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y coacción, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de su pareja".

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De acuerdo con la información brindada por El Esquiú, el caso salió a la luz luego de que la víctima relatara los hechos ocurridos a principios de mes ante las autoridades. La mujer contó que todo ocurrió alrededor de las 13 horas, en un domicilio de la ciudad Capital provincial. Según la investigación, en el marco de una discusión, el imputado habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones que fueron constatadas a través de un examen médico.

En el avance de la investigación, la Fiscalía incorporó distintas medidas probatorias, incluyendo la inspección ocular, el examen médico y otras actuaciones de rigor. Con estos elementos Córdoba Andreatta avanzó con la imputación formal del hombre cuyos datos no trascendieron. Paralelamente, y con el fin de resguardar la integridad de la víctima, el fiscal ordenó medidas de protección, entre ellas la exclusión del hogar del imputado y el secuestro del arma reglamentaria que tenía asignada por su función policial.

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El acusado fue citado a declaración indagatoria el martes aunque optó por abstenerse de declarar ante la autoridad judicial. Finalizada la audiencia, quedó notificado de las medidas impuestas pero continuará en libertad.

Hace un mes, un agente de la Policía de la Ciudad fue arrestado en la localidad bonaerense de Temperley tras ser denunciado por agredir físicamente y encerrar a su pareja. La mujer forma parte de la misma fuerza policial. El episodio en un edificio de la calle Cangallo al 2300, en el barrio Villa Galicia, donde se recibió un llamado al 911 alertando sobre un caso de violencia de género. La información fue confirmada a Infobae por fuentes policiales.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron a la víctima, una joven de 26 años, que relató haber sido golpeada y encerrada en una de las habitaciones por su concubino, identificado como V. D. C., de 32 años. Según el testimonio de la mujer, logró salir del cuarto justo antes de que llegara el personal policial, quienes la asistieron y resguardaron en el lugar.

Oficial de policía uniformado de pie junto a un hombre de espaldas, con camiseta blanca y pantalón corto, frente a un cartel de la Policía de Buenos Aires
Un agente de policía es procesado tras su detención en La Plata, como parte de una investigación en curso que involucra a la fuerza de seguridad.

Tanto la víctima como el acusadob fueron trasladados a la Comisaría Octava de Villa Galicia para prestar declaración y avanzar con las actuaciones correspondientes. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género, bajo la dirección de la fiscal Marcela Juan.

Tras evaluar la denuncia y recabar testimonios, la fiscalía dispuso la aprehensión de V. D. C. en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

La víctima recibió asistencia de sus colegas y fue contenida tras el episodio, mientras que el acusado permanecía a disposición de la justicia. El caso continúa en investigación para determinar la responsabilidad penal del agente y establecer si existieron antecedentes de situaciones similares.

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